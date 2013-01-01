主页 合规性 CSA STAR IBM Cloud® 合规性：CSA STAR
插图显示一个人与计算机界面交互，旁边有一个安全盾牌和一个带基座的地球仪
什么是 CSA STAR？

Cloud Security Alliance (CSA) 是一个独立的非营利组织，由广泛的行业从业者和企业联盟领导，致力于促进云计算的安全性。

CSA 是安全、信任、保证和风险 (STAR) 注册表的创建者，该注册表记录云计算提供商的安全和隐私控件的公共记录，以帮助客户选择可安全处理数据的提供商。

获得 1 级 CSA STAR 认证的组织已执行严格的自我评估，以验证其安全和隐私控件是否符合两个不同的标准 — ISO 27001:2013 和 CSA 的 Cloud Controls Matrix (CCM) 标准。
IBM 的状况

IBM 每年发布其 CSA STAR 1 级自我评估共识评估倡议调查表 (CAIQ)，包括对 IBM Cloud® Infrastructure (IaaS)、IBM Cloud Platform (PaaS) 和 IBM Cloud Services (SaaS) 的自我评估。广泛的 IBM VPC、PaaS 和 SaaS 服务已获得外部第三方审计公司的 CSA STAR 2 级证书。

服务

本文档中列出了通过外部第三方审核获得 CSA STAR L2 证书的 IBM Cloud 服务：

ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - IBM 企业与技术安全（PaaS 和 SaaS）认证产品列表 (PDF, 594 KB)

资源 CSA STAR 注册表

请在此查找 CSA STAR L1 列表和 CSA STAR L2 证书
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