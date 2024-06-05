中国许多汽车企业已经建立了完善的研发体系，采用热门的研发工具，信息化程度较高。但他们仍然面临着诸如冗长的研发过程以及难以适应新的汽车生命周期等问题。研发合作对于优化研发流程和提高研发效率至关重要。随着客户需求和行业趋势的变化，创新迭代与项目交付高速并行，质量管理难度加大，导致车企对供应商的质量追溯能力提出了更高的要求。
这给全球领先的汽车供应商延锋汽车的子公司延电科技带来了挑战。近期的一个项目中，一家头部汽车客户要求延电科技获取 AutomotiveSPICE 认证（由欧洲主要汽车制造商联合制定的汽车行业工艺评估模型），并提供详细的可追溯性，涵盖客户需求，涉及系统、软件、架构设计和测试用例。此前，延电科技只是简单采用电子表格，其粒度无法满足客户的需求，内容维护也效率低下。为此，延电科技希望提升自身研发能力和业务运营水平，力求通过可视化的方式快速了解客户需求覆盖率和测试覆盖率是否已妥善完成。
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 平台是市场领先的高效研发管理解决方案，由系统和软件工程管理工具组成，提供从早期设计到最终车辆检验和认证的全生命周期开发管理。它还有助于管理汽车合规并符合各项标准规定的监管要求，包括 Automotive SPICE (ASPICE)、ISO-26262、SOTIF、ISO/SAE 21434 和 WP.29。
延电科技对 IBM ELM 的可追溯性印象深刻，选择与I BM 合作共创更为高效的 ELM 平台，目前采用其中三个模块来协调应用程序开发，并监控其质量和功能：
通过部署 IBM ELM，延电科技的核心目标是全面提升公司产品质量。IBM ELM 可以帮助其量化评估需求管理、设计、测试用例的质量，并实现全流程的数据关联，提高软件产品质量状态的实时可见性。
IBM 大中华区安全与可持续发展软件负责人邓晓晖表示：“无论新势力车企还是传统车企,研发效能都是价值战的兵家必争之地。作为 IBM Rational 软件的衍生和优化，IBM ELM 已受到许多头部汽车企业的成功采用。从 Rational 到 ELM，IBM 将其在汽车研发方面的专业知识与技术实力相结合，帮助客户构建高效、高质量和高度协作的研发管理平台。在与延锋汽车的共创过程中，我们在工程生命周期管理和设备生命周期管理领域开展了密切合作，帮助其提高研发效率和质量，并将敏捷开发和快速迭代融入全流程。”
ELM 与延锋汽车对高效研发和运营体系的追求不谋而合。目前，延锋汽车的工程师可以在 ELM 系统中根据不同的产品类型、项目级别和开发标准快速融入工作场景，完成基于角色的交付，大大提高了交付率和质量。
当延电科技还在使用 Microsoft Word 和 Excel 等工具时，很难理解质量管理的全貌。如今，需求完成、设计覆盖率、测试覆盖率等问题都可以通过实施 IBM ELM 工具链来解决，从而实现各阶段质量数据的透明化，将质量管理转化为前向控制和预测，而非后期的被动检测。
在激烈的竞争环境中，降本增效是车企的主要目标。据延电科技的一位项目负责人表示，与很多人的想象不同，强调可追溯性不会影响开发效率和交付速度，相反会提高效率。“如果只关注交付时间，而跳过需求和设计部分，马上去写代码，质量就无法保障。”
在增强 IBM ELM 的能力方面，模型复用可以节省大量精力。例如，可以继承先前项目中开发的 Rhapsody 模型，根据新的需求轻松更新，并可以添加或减少其中的组件和功能。
得益于 IBM ELM，延电科技成为 2019 年通过大众汽车 AutomotiveSPICE Level 1 评估的两家中国供应商之一。2016 年，延电科技在 ELM 的前身 RQM (Rational Quality Management) 的帮助下获得了 AutomotiveSPICE Level 2 认证，并于 2020 年通过了 AutomotiveSPICE Level 3 评估。
延电科技副总经理李凡补充道：“作为端到端解决方案，ELM 帮助我们实现了可扩展研发流程的一体化管理。在此基础上，我们正在构建一个集成度更高、可持续的智能研发平台，以进一步降本增效。未来，我们希望与 IBM 密切合作，向世界输出中国制造效率模式，造福整个汽车行业，并在智能座舱之外的车联网领域取得更多进展。”
延锋（链接位于 ibm.com 站外）是全球领先的汽车供应商，专注于内饰、外饰、座椅、驾驶舱电子技术和被动驾驶安全。延锋在全球拥有超过 240 个工厂和约 57,000 名员工。由 4,100 名专家组成的技术团队分布在 14 个研发中心和其他地区办事处，具备包括工程和软件开发、设计以及测试和验证在内的完整能力。延锋专注于智能座舱和轻量化技术，为汽车制造商探索未来移动空间提供支持，并提供领先的座舱解决方案。
延电科技专注于智能座舱领域，以座舱域控制器为核心，整合交互智能、场景智能、个性化服务的座舱电子系统，协同内饰、座椅、安全等用户接口产品创新，为消费者提供更加智能便捷的交互体验，并帮助汽车制造商探索未来的移动空间。延电科技致力于成为行业领先的汽车座舱电子产品及系统解决方案提供商。
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