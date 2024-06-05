ELM 与延锋汽车对高效研发和运营体系的追求不谋而合。目前，延锋汽车的工程师可以在 ELM 系统中根据不同的产品类型、项目级别和开发标准快速融入工作场景，完成基于角色的交付，大大提高了交付率和质量。

当延电科技还在使用 Microsoft Word 和 Excel 等工具时，很难理解质量管理的全貌。如今，需求完成、设计覆盖率、测试覆盖率等问题都可以通过实施 IBM ELM 工具链来解决，从而实现各阶段质量数据的透明化，将质量管理转化为前向控制和预测，而非后期的被动检测。

在激烈的竞争环境中，降本增效是车企的主要目标。据延电科技的一位项目负责人表示，与很多人的想象不同，强调可追溯性不会影响开发效率和交付速度，相反会提高效率。“如果只关注交付时间，而跳过需求和设计部分，马上去写代码，质量就无法保障。”

在增强 IBM ELM 的能力方面，模型复用可以节省大量精力。例如，可以继承先前项目中开发的 Rhapsody 模型，根据新的需求轻松更新，并可以添加或减少其中的组件和功能。

得益于 IBM ELM，延电科技成为 2019 年通过大众汽车 AutomotiveSPICE Level 1 评估的两家中国供应商之一。2016 年，延电科技在 ELM 的前身 RQM (Rational Quality Management) 的帮助下获得了 AutomotiveSPICE Level 2 认证，并于 2020 年通过了 AutomotiveSPICE Level 3 评估。

延电科技副总经理李凡补充道：“作为端到端解决方案，ELM 帮助我们实现了可扩展研发流程的一体化管理。在此基础上，我们正在构建一个集成度更高、可持续的智能研发平台，以进一步降本增效。未来，我们希望与 IBM 密切合作，向世界输出中国制造效率模式，造福整个汽车行业，并在智能座舱之外的车联网领域取得更多进展。”