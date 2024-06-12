通过使用 IBM® watsonx.ai 技术，Wipro 建立了多个 AI 驱动的客户服务加速器，可彻底改变客户的联络服务运营。 IBM watsonx.ai 是一个 AI 和数据平台，提供全方位生成式 AI 驱动解决方案。性能的组合解决了常见的客户服务挑战，并提供以下关键功能：

基于电子邮件的自助服务，允许客户通过电子邮件提交查询，watsonx.ai 会自动响应常规问题，并将更复杂的问题升级为人工干预。这可以减少客户的等待时间，并减轻呼叫中心的工作量。





智能呼叫路由，通过根据初始用户交互对呼叫进行分类，以提升呼叫中心的效率。进一步培训可以提高呼叫分类的准确性，确保将呼叫被路由到最合适的队列。这导致更少呼叫转移次数，从而缩短了等待时间，并加快了问题解决速度。





虚拟代理助理配备了故障排除指南、常见问题解答和以往互动知识，可简化呼叫流程，并最大限度地减少人工干预的需求。这减少了等待时间、呼叫量和对人工客服的需求，最终节省成本。





Agent assist 采用生成式 AI，以通过提供响应、分析用户情绪和推荐解决方案来实时为人工客户提供支持。这将提升客服的工作绩效，缩短呼叫处理的时间，并提高整体客户满意度。





投诉结案信函功能，通过汇总各种来源的信息自动生成这些信函。这加快了投诉解决流程，为组织节省了大量时间和成本。





聊天摘要功能可简化聊天记录的分析，减少转接时的处理时间并提高客户满意度。它还简化了管理人员的通话后评估流程。

总体而言，Wipro AI Practice 与 watsonx.ai 结合提供了一个全面的解决方案，旨在优化客户服务、简化运营并增强客户体验，同时为组织节省大量成本。好处包括：