Wipro 是一家跨国 IT 咨询和业务流程服务公司，为联系中心领域的众多企业客户提供服务。该公司的许多客户都预算有限，其中联络中心的核准容量通常不足以处理来电负载。这会带来一些挑战，例如：
这些挑战导致客户满意度下降、运营成本增加以及呼叫中心资源利用率不佳。
通过使用 IBM® watsonx.ai 技术，Wipro 建立了多个 AI 驱动的客户服务加速器，可彻底改变客户的联络服务运营。IBM watsonx.ai 是一个 AI 和数据平台，提供全方位生成式 AI 驱动解决方案。性能的组合解决了常见的客户服务挑战，并提供以下关键功能：
总体而言，Wipro AI Practice 与 watsonx.ai 结合提供了一个全面的解决方案，旨在优化客户服务、简化运营并增强客户体验，同时为组织节省大量成本。好处包括：
根据运行 30 天的概念验证 (POC)，Wipro 能够为其企业呼叫中心客户提供以下好处*：
总体而言，实施 watsonx.ai 以及相关 Wipro AI 解决方案有助于优化客户服务、简化运营并提升整体客户体验，同时为 Wipro 客户节省大量成本。
* 数字为预测数字，具体情况可能会有所不同。
Wipro（ibm.com 外部链接）是一家知名的印度跨国公司，其业务涵盖信息技术、咨询和业务流程服务领域。作为科技行业的领先公司，Wipro 提供多元化的服务，包括云计算、计算机安全、数字化转型、AI、机器人、数据分析和各种技术咨询服务。Wipro 的业务遍及全球，为 167 个国家/地区的客户提供服务，使其成为国际技术和咨询领域的重要参与者。
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美国出品。2023 年 11 月。
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