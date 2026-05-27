Verizon 利用 AI 驱动的洞察分析革新物业检查模式

无论 Verizon 徽标点缀在 12 号 Penske Chevrolet 赛车上，还是亮相于国内顶级职业体育赛事现场，Verizon 始终代表着卓越品质。这份对品质的坚守也延伸到了企业的不动产板块，保障基础设施的完好与可靠是重中之重。

这些外观普通的砖砌建筑，安置着公司关键的业务网络设备和硬件，需要细致且定期的检查，这对于确保运营效率以及员工、客户和访客的良好体验至关重要。然而，管理和检查这套规模庞大、类型多样且分布广泛的中央办公网络，以及零售门店和运营场所，一直是一大难题。

以往人工开展的常规及应急建筑检查工作，既耗费时间也占用大量资源。建筑外立面异常或缺陷的识别记录流程繁琐，执行标准也难以统一。这套低效的作业流程，让关键基础设施维护负责人承担高昂成本，还伴随诸多隐患。Verizon 认识到需要一套更精确、更精简的系统，因此寻求自动化解决方案，以更好地管理、检查和维护其庞大的实体场所网络。该企业向 IBM 寻求技术支持。