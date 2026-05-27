Verizon 利用 AI 驱动的洞察分析革新物业检查模式

Verizon 利用 IBM Maximo 视觉检查功能，优化建筑维护和门店环
无论 Verizon 徽标点缀在 12 号 Penske Chevrolet 赛车上，还是亮相于国内顶级职业体育赛事现场，Verizon 始终代表着卓越品质。这份对品质的坚守也延伸到了企业的不动产板块，保障基础设施的完好与可靠是重中之重。
这些外观普通的砖砌建筑，安置着公司关键的业务网络设备和硬件，需要细致且定期的检查，这对于确保运营效率以及员工、客户和访客的良好体验至关重要。然而，管理和检查这套规模庞大、类型多样且分布广泛的中央办公网络，以及零售门店和运营场所，一直是一大难题。
以往人工开展的常规及应急建筑检查工作，既耗费时间也占用大量资源。建筑外立面异常或缺陷的识别记录流程繁琐，执行标准也难以统一。这套低效的作业流程，让关键基础设施维护负责人承担高昂成本，还伴随诸多隐患。Verizon 认识到需要一套更精确、更精简的系统，因此寻求自动化解决方案，以更好地管理、检查和维护其庞大的实体场所网络。该企业向 IBM 寻求技术支持。
建筑检查流程
技术优化方案
资源压力
Verizon 的全球不动产 (GRE) 团队成员与 IBM Client Engineering 和 IBM Technology Expert Labs 合作开展了一个两阶段试点项目，旨在利用 IBM Maximo Visual Inspection (MVI) 开发 AI 驱动的解决方案。第一部分旨在实现建筑外立面的检查流程自动化，利用先进的计算机视觉技术精确识别和记录外立面异常。使用 MVI 移动应用程序，工作人员能够训练该解决方案的 AI 模型，以检测建筑外立面潜在缺陷。这种自动化流程提高了检查的一致性和准确性，显著减少了相较于人工检查所需的时间和精力。
第二部分侧重于零售门店环境。Verizon 的 GRE 部门利用 MVI 实现门店设施库存和安装管理自动化。Verizon GRE 团队使用 MVI 及其移动应用程序来采集和分类实体店设施及设备影像，例如面向客户的 iPad 设备，确保它们按照设计规范进行安装。该流程在 Verizon 的零售场景中简化了质检工作，打造统一的客户体验。然后，将该流程产生的数据对接 Verizon 现有的不动产管理软件 IBM TRIRIGA Application Suite*，简化记录和规划工作。采集到的数据被上传至云端服务器，进而对接其他数据系统。
在各类应用场景中，IBM TRIRIGA 作为面向不动产和设施管理的集成办公管理系统 (IWMS)，能够优化资产组合运作与资产生命周期。其模块化、可扩展的架构助力组织依托数据驱动决策降低成本、提升运转效率，同时为后续升级改造筑牢根基。
将 IBM MVI 融入 Verizon 的日常运营，可以用精简的智能系统取代零散的手动工作流程。该解决方案的边缘部署能力可与 Maximo 生态系统无缝衔接，可实现实时洞察分析和高效决策。通过检查自动化改造，Verizon 不仅提高了准确性和效率，还为可扩展、数据驱动的设施管理奠定基础。
*注：IBM TRIRIGA 现已升级为 IBM Maximo Real Estate and Facilities，其 IWMS 的核心功能归属于新版 Maximo Application Suite。这个客户案例反映了该企业对 IBM TRIRIGA 的应用情况。
MVI 试点项目落地后，这套成熟且具备扩展性的方案提升了 Verizon 检查流程的效率，并简化了不动产资产的维护与优化工作。
“我们与 IBM 的合作，借助技术优化升级完成了建筑检查流程的革新，提高了准确性和效率。AI 驱动的 MVI 解决方案不仅缓解了资源压力，还帮助我们优化了零售门店和办公场所的环境状况。” Verizon 全球不动产物业运营高级总监 David Riccitelli 表示。
自动化检查大幅减少了建筑维护的时间和资源投入，让 GRE 团队能够专注于更具战略性的任务。对接 IBM TRIRIGA 实现了数据无缝管理与完整报表输出，可以进一步提升运转效率。总体而言，这套 AI 驱动的解决方案不仅优化了 Verizon 不动产部门的工作，也展现出 AI 应对复杂业务难题的变革能力。
Verizon 为数百万客户的生活、工作和娱乐提供服务支撑，满足他们对移动服务、稳定网络连接和安全防护的需求。Verizon 总部位于纽约市，业务遍及全球多个国家或地区，服务几乎所有财富 500 强企业。Verizon 的专业团队坚持持续创新，既满足客户当下的需求，也为应对未来需求做好准备。
Verizon 全球不动产部门负责管理公司的不动产资产，包括行政场地、技术站点、门店和数据中心。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标、Maximo 和 TRIRIGA 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。