VE Commercial Vehicles Ltd.

IBM 制定了一份综合基础架构服务支持合同 ，其中包括 IBM® 硬件保修和维护服务以及 IBM 数字工作场所服务解决方案，以保持 VECV 的多供应商 IT 基础架构以最高水平运行。该协议内容广泛，包括预防性维护、可用性和性能服务级别协议 (SLA)、在生产基地和异地零部件仓库获取备件、延长资产寿命支持、定期库存审计以及熟练的本地支持人员。

此外，IBM 还开发了一个治理结构来帮助 VECV 更有效地管理供应商。IBM 与 VECV 密切合作，在管理框架内建立了正式的角色和职责，并确定了最佳的决策流程。IBM 还负责供应商合同生命周期的持续管理，其中包括监控供应商的表现，以降低风险并推动持续改进。

最后，IBM 数字工作场所服务解决方案使 VECV 员工能够在工作场所使用其首选移动设备，提供集中的服务台支持以及省时的自助服务功能。