VE Commercial Vehicles Ltd.

VECV 借助 IBM 提供的强大基础架构和数字工作场所支持服务，简化并精简了跨地点多供应商环境的覆盖范围，提升了解决问题速度、工作效率和可用性，并增强了 IT 运营的业务连续性。
领先的商用车制造商 VECV 在印度 94 个地点拥有 11,000 多名员工，需要快速响应的无缝技术支持，以确保高度可用的 IT 运营。该公司寻求值得信赖的 IT 提供商提供服务，以简化其多供应商环境的覆盖范围，加快解决最终用户问题，并构建有效的供应商管理治理框架。
此外，VECV 的技术支持要求还包括：
IBM 制定了一份综合基础架构服务支持合同 ，其中包括 IBM® 硬件保修和维护服务以及 IBM 数字工作场所服务解决方案，以保持 VECV 的多供应商 IT 基础架构以最高水平运行。该协议内容广泛，包括预防性维护、可用性和性能服务级别协议 (SLA)、在生产基地和异地零部件仓库获取备件、延长资产寿命支持、定期库存审计以及熟练的本地支持人员。
此外，IBM 还开发了一个治理结构来帮助 VECV 更有效地管理供应商。IBM 与 VECV 密切合作，在管理框架内建立了正式的角色和职责，并确定了最佳的决策流程。IBM 还负责供应商合同生命周期的持续管理，其中包括监控供应商的表现，以降低风险并推动持续改进。
最后，IBM 数字工作场所服务解决方案使 VECV 员工能够在工作场所使用其首选移动设备，提供集中的服务台支持以及省时的自助服务功能。
IBM 硬件保修和维护服务协议通过一份合同为 VECV 的 IT 基础架构提供多方位保障，从而帮助该公司：
作为对这一覆盖范围的补充，IBM 数字工作场所服务解决方案提供了 VECV 所需的集中式高度响应最终用户支持，以及易于使用的自助服务功能，以保持其员工队伍正常运转。通过让员工轻松连接和部署自己的移动设备，IBM 解决方案增强了最终用户体验，并进一步提高了工作效率。
VECV（ibm.com 外部链接）是沃尔沃集团和 Eicher Motors Ltd. 的合资企业，成立于 2008 年，在印度和其他发展中市场制造和分销商用车。该公司总部位于新德里，拥有四个垂直业务部门：Eicher Trucks and Buses、Volvo Trucks India、Eicher Engineering Components 和 VE Powertrain。VECV 是印度商业运输业现代化的领导者，拥有 11,000 多名员工和 94 个运营点。
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2018 年 11 月在美国制作。
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