VE Commercial Vehicles Ltd.

借助 IBM 提供的全面支持服务实现最佳性能

VECV 借助 IBM 提供的强大基础架构和数字工作场所支持服务，简化并精简了跨地点多供应商环境的覆盖范围，提升了解决问题速度、工作效率和可用性，并增强了 IT 运营的业务连续性。
业务挑战

为了确保高度可用的 IT 运营，提高印度各地用户的工作效率，VECV 寻求一家值得信赖的 IT 提供商的全面支持。
变革

IBM 提供强大的基础架构和数字工作场所支持，旨在使 VECV 的多供应商 IT 基础架构及其员工队伍保持最佳运作状态。
结果 简化支持
借助 IBM 的基础架构和最终用户服务
减少停机时间
并通过快速解决问题来提高工作效率
提高可用性
并支持其 IT 运营的业务连续性
业务挑战案例
需要跨地点的无缝支持

领先的商用车制造商 VECV 在印度 94 个地点拥有 11,000 多名员工，需要快速响应的无缝技术支持，以确保高度可用的 IT 运营。该公司寻求值得信赖的 IT 提供商提供服务，以简化其多供应商环境的覆盖范围，加快解决最终用户问题，并构建有效的供应商管理治理框架。

此外，VECV 的技术支持要求还包括：

  • 为所有最终用户地点和数据中心提供基础架构支持和托管服务
  • 以知识为基础的集中式服务台提供首次通话解决问题和远程接管功能
  • 专业的硬件维护，快速解决突发故障
  • 全面覆盖服务器、存储和网络设备、台式机、笔记本电脑、电源产品和其他硬件
  • 遵守严格的性能和正常运行时间服务级别协议 (SLA)
  • 为各种产品提供备件和专业技术知识
  • 用户支持，帮助员工在工作场所轻松连接自己的移动设备
IBM 让我们对 IT 环境的可用性和可靠性充满信心，我们知道用户随时都能获得所需的支持。 Rajesh Mishra 企业流程与 IT 业务高级副总裁 VE Commercial Vehicles Ltd.
变革案例
通过综合覆盖提升性能

IBM 制定了一份综合基础架构服务支持合同 ，其中包括 IBM® 硬件保修和维护服务以及 IBM 数字工作场所服务解决方案，以保持 VECV 的多供应商 IT 基础架构以最高水平运行。该协议内容广泛，包括预防性维护、可用性和性能服务级别协议 (SLA)、在生产基地和异地零部件仓库获取备件、延长资产寿命支持、定期库存审计以及熟练的本地支持人员。

此外，IBM 还开发了一个治理结构来帮助 VECV 更有效地管理供应商。IBM 与 VECV 密切合作，在管理框架内建立了正式的角色和职责，并确定了最佳的决策流程。IBM 还负责供应商合同生命周期的持续管理，其中包括监控供应商的表现，以降低风险并推动持续改进。

最后，IBM 数字工作场所服务解决方案使 VECV 员工能够在工作场所使用其首选移动设备，提供集中的服务台支持以及省时的自助服务功能。
每当我们遇到某些严重问题时，IBM 的领导层都会不分业务线地齐心协力，确保我们能够在最短的时间内解决问题。 Rajesh Mishra 企业流程与 IT 业务高级副总裁 VE Commercial Vehicles Ltd.
案例成果
通过多方位支持减少停机时间

IBM 硬件保修和维护服务协议通过一份合同为 VECV 的 IT 基础架构提供多方位保障，从而帮助该公司：

  • 加快解决问题
  • 减少 IT 停机时间
  • 查看公司分布各地的 8,000 多项资产
  • 满足 SLA 要求，支持其 IT 运营的高可用性和业务连续性
  • 遵守简化流程和提高效率的治理框架

作为对这一覆盖范围的补充，IBM 数字工作场所服务解决方案提供了 VECV 所需的集中式高度响应最终用户支持，以及易于使用的自助服务功能，以保持其员工队伍正常运转。通过让员工轻松连接和部署自己的移动设备，IBM 解决方案增强了最终用户体验，并进一步提高了工作效率。
IBM 能够满足 VE 包括制造工厂、公司办公室、数据中心在内的全部需求。为 VE 提供这种基础架构极为重要。IBM 为客户带来了运营和成本效益。 Rakesh Tewari 印度南亚技术支持服务副总监 IBM
企业徽标
VE Commercial Vehicles Ltd.

VECV（ibm.com 外部链接）是沃尔沃集团和 Eicher Motors Ltd. 的合资企业，成立于 2008 年，在印度和其他发展中市场制造和分销商用车。该公司总部位于新德里，拥有四个垂直业务部门：Eicher Trucks and Buses、Volvo Trucks India、Eicher Engineering Components 和 VE Powertrain。VECV 是印度商业运输业现代化的领导者，拥有 11,000 多名员工和 94 个运营点。
解决方案组件 IBM® 数字工作场所服务 IBM 硬件保修和维护服务
采取下一步行动

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法律

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2018 年 11 月在美国制作。

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文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。