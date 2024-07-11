主页 Case Studies University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust People Assist：利用 AI 实现员工支持转型
University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust 和 IBM
watsonx.ai 针对 Leadspace 的数字渲染
推动员工体验创新

作为英国最大的教育信托基金会之一，University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust 为超过 100 万人口提供服务。该信托基金会始终在寻找新方法来进一步改善其超过 10,500 名员工的日常体验，从而支持提供高质量患者护理。该信托基金会采取的众多方法之一是深入了解 AI 和自动化的潜力以提高效率、进一步改善员工工作流并降低运营成本。

 

550+
自推出以来，平台上已进行超过 550 次对话

2,080
预计每年可节省约 2,080 个工作日
这是第一步，因为我们希望深入了解如何通过其他人工智能功能来推进这一资源工具，以支持未来的其他事务性人力资源流程。这是 UHCW NHS Trust 人员数字化转型之旅的开始，我们希望这将改变我们为同事提供专业服务支持的方式。 Donna Griffiths 首席人力官 University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust
AI 驱动的全新虚拟助理全天候提供服务

为此，UHCW NHS Trust 的劳工部最近开始与 IBM 和 SCC（ibm.com 外部链接）进行概念验证 (POC) 试点，以构建新的虚拟助理。这款名为 People Assist 的 AI 工具可以全天候提供一站式服务，解决所有人力资源查询和日常任务。该助理的前端使用 IBM watsonx Assistant 构建，这是一个对话式人工智能平台，可以在所有渠道和接触点提供自动化自助服务支持。当用户提交问题时，该助理会查询 UHCW NHS Trust 人力资源政策文档，使用检索增强生成 (RAG) 来总结发现，并向用户提供答复。这一流程步骤是由 IBM watsonx.ai 实现的，该平台是 AI 构建器训练、验证、调整和部署 AI 模型的下一代企业级开发平台。
提高人力资源信息和建议的质量

该试点表明，可以在几分钟而不是几天内完成例行查询和管理任务。目前，每天收到大约 400 个收件箱查询和超过 200 个与人员/人力资源查询相关的电话。因此，希望 People Assist 工具不仅可以让员工寻找基本问题的答案时节省时间，还可以帮助人力资源同事腾出时间，为更复杂的人员管理问题提供建议和指导。UHCW NHS Trust 认为，这将有助于提高保留率和员工满意度。此外，它还能提高部门的整体效率，并有助于减少能源消耗和推进可持续发展目标。

自 People Assist 推出后的前七周内，该平台上已进行超过 550 次对话，最常见的查询包括停车、养老金、年假、在哪里获取政策和表格以及强制性培训。近 50 名用户在周末或核心办公时间以外访问了 People Assist。据估计，People Assist 每年可在人力资源/人力运营、劳工信息、集中资源和其他人力管理部门服务方面节省大约 2,080 个工作日。
NHS 徽标
关于 University Hospitals Coventry 和 Warwickshire NHS Trust

University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust（ibm.com 外部链接）是英国最大的教育信托基金会之一，负责管理考文垂和拉格比的两家主要医院，这两家医院在这两地为超过 100 万人口提供服务。每年，该信托基金会为来自考文垂、沃里克郡及其他地区的患者提供超过 800,000 次护理。

 
SCC 徽标
关于 SCC

作为英国首个 IBM 白金合作伙伴，SCC（ibm.com 外部链接）使人们能够通过规划、供应、集成和管理他们的 IT 来开展业务。SCC 以客户为中心，通过云服务和数字化工作场所帮助企业优化技术并推动转型，以实现战略目标。

通过与老客户合作，SCC 利用自己在多个数字采购框架中的影响力，以快速启动项目。
解决方案组件 IBM watsonx.ai™ IBM watsonx™ Assistant
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。