该试点表明，可以在几分钟而不是几天内完成例行查询和管理任务。目前，每天收到大约 400 个收件箱查询和超过 200 个与人员/人力资源查询相关的电话。因此，希望 People Assist 工具不仅可以让员工寻找基本问题的答案时节省时间，还可以帮助人力资源同事腾出时间，为更复杂的人员管理问题提供建议和指导。UHCW NHS Trust 认为，这将有助于提高保留率和员工满意度。此外，它还能提高部门的整体效率，并有助于减少能源消耗和推进可持续发展目标。

自 People Assist 推出后的前七周内，该平台上已进行超过 550 次对话，最常见的查询包括停车、养老金、年假、在哪里获取政策和表格以及强制性培训。近 50 名用户在周末或核心办公时间以外访问了 People Assist。据估计，People Assist 每年可在人力资源/人力运营、劳工信息、集中资源和其他人力管理部门服务方面节省大约 2,080 个工作日。