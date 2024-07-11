作为英国最大的教育信托基金会之一，University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust 为超过 100 万人口提供服务。该信托基金会始终在寻找新方法来进一步改善其超过 10,500 名员工的日常体验，从而支持提供高质量患者护理。该信托基金会采取的众多方法之一是深入了解 AI 和自动化的潜力以提高效率、进一步改善员工工作流并降低运营成本。
为此，UHCW NHS Trust 的劳工部最近开始与 IBM 和 SCC（ibm.com 外部链接）进行概念验证 (POC) 试点，以构建新的虚拟助理。这款名为 People Assist 的 AI 工具可以全天候提供一站式服务，解决所有人力资源查询和日常任务。该助理的前端使用 IBM watsonx Assistant 构建，这是一个对话式人工智能平台，可以在所有渠道和接触点提供自动化自助服务支持。当用户提交问题时，该助理会查询 UHCW NHS Trust 人力资源政策文档，使用检索增强生成 (RAG) 来总结发现，并向用户提供答复。这一流程步骤是由 IBM watsonx.ai 实现的，该平台是 AI 构建器训练、验证、调整和部署 AI 模型的下一代企业级开发平台。
该试点表明，可以在几分钟而不是几天内完成例行查询和管理任务。目前，每天收到大约 400 个收件箱查询和超过 200 个与人员/人力资源查询相关的电话。因此，希望 People Assist 工具不仅可以让员工寻找基本问题的答案时节省时间，还可以帮助人力资源同事腾出时间，为更复杂的人员管理问题提供建议和指导。UHCW NHS Trust 认为，这将有助于提高保留率和员工满意度。此外，它还能提高部门的整体效率，并有助于减少能源消耗和推进可持续发展目标。
自 People Assist 推出后的前七周内，该平台上已进行超过 550 次对话，最常见的查询包括停车、养老金、年假、在哪里获取政策和表格以及强制性培训。近 50 名用户在周末或核心办公时间以外访问了 People Assist。据估计，People Assist 每年可在人力资源/人力运营、劳工信息、集中资源和其他人力管理部门服务方面节省大约 2,080 个工作日。
University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust（ibm.com 外部链接）是英国最大的教育信托基金会之一，负责管理考文垂和拉格比的两家主要医院，这两家医院在这两地为超过 100 万人口提供服务。每年，该信托基金会为来自考文垂、沃里克郡及其他地区的患者提供超过 800,000 次护理。
作为英国首个 IBM 白金合作伙伴，SCC（ibm.com 外部链接）使人们能够通过规划、供应、集成和管理他们的 IT 来开展业务。SCC 以客户为中心，通过云服务和数字化工作场所帮助企业优化技术并推动转型，以实现战略目标。
通过与老客户合作，SCC 利用自己在多个数字采购框架中的影响力，以快速启动项目。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。