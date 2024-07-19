Unionthink 是一家日本独立软件供应商 (ISV)，专门开发和销售自己的解决方案，主要面向日本的中小企业。最近，其客户中心收到的产品咨询数量不断增加，因此迫切需要提供更有效的响应。
当时，该团队手动对收到的查询进行分类，以分析和改进公司发布的常见问题 (FAQ)。但为了满足不断增长的需求，Unionthink 希望简化其流程。除了减少分类工作时间外，该公司还希望提高客户满意度，并更轻松地分析查询趋势。
利用 IBM® Watson Natural Language Processing Library for Embed，客户中心现在可以更有效地处理查询。作为第一步，IBM 和 Unionthink 使用 IBM watsonx.ai™ 创建了一个自定义语言模型，它接受了手动分类查询的训练。
然后客户对 IBM 产品提供的各种模型进行了准确性比较，选择了最有效的一个。通过技术验证实现了进一步的完善，其中涉及对训练数据的修改和调整。
此外，还进行了概念验证 (PoC)，UnionThink 探索了从查询中提取关键字等任务。与 IBM 的这项共同创造活动证实了 AI 技术在解决公司当前挑战方面的潜力。
Unionthink（ibm.com 外部链接）是一家独立软件供应商，在日本开发和销售自己的解决方案。该公司专门为中小型企业提供支持，尤其是在制药行业（包括大型企业）的质量控制解决方案方面，它拥有很高的市场份额。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。