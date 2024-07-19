Unionthink 是一家日本独立软件供应商 (ISV)，专门开发和销售自己的解决方案，主要面向日本的中小企业。最近，其客户中心收到的产品咨询数量不断增加，因此迫切需要提供更有效的响应。

当时，该团队手动对收到的查询进行分类，以分析和改进公司发布的常见问题 (FAQ)。但为了满足不断增长的需求，Unionthink 希望简化其流程。除了减少分类工作时间外，该公司还希望提高客户满意度，并更轻松地分析查询趋势。