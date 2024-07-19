主页 Case Studies Unionthink Co., Ltd. AI 的类别划分
Unionthink Co., Ltd. + IBM
客户服务中心千禧一代女性代理戴着有麦克风的耳机在联合办公空间的电脑上应对客户在线咨询，带耳机的专注女员工在共享办公室的电脑上工作
改进手动查询的类别划分

Unionthink 是一家日本独立软件供应商 (ISV)，专门开发和销售自己的解决方案，主要面向日本的中小企业。最近，其客户中心收到的产品咨询数量不断增加，因此迫切需要提供更有效的响应。

当时，该团队手动对收到的查询进行分类，以分析和改进公司发布的常见问题 (FAQ)。但为了满足不断增长的需求，Unionthink 希望简化其流程。除了减少分类工作时间外，该公司还希望提高客户满意度，并更轻松地分析查询趋势。
＞90％ 分类预测准确率
探索利用 AI 的方法

利用 IBM® Watson Natural Language Processing Library for Embed，客户中心现在可以更有效地处理查询。作为第一步，IBM 和 Unionthink 使用 IBM watsonx.ai 创建了一个自定义语言模型，它接受了手动分类查询的训练。

然后客户对 IBM 产品提供的各种模型进行了准确性比较，选择了最有效的一个。通过技术验证实现了进一步的完善，其中涉及对训练数据的修改和调整。

此外，还进行了概念验证 (PoC)，UnionThink 探索了从查询中提取关键字等任务。与 IBM 的这项共同创造活动证实了 AI 技术在解决公司当前挑战方面的潜力。
利用 AI 技术提高业务效率
 

客户中心的工作量增加和劳动力短缺等挑战将严重影响 Unionthink 未来的业务扩展和连续性，因此越来越需要利用 AI 技术来替代人类劳动并提高效率。

通过与 IBM 的这项共创活动，Unionthink 展示了 AI 如何增强其业务使其处于从人工向 AI 过渡的起点。为了继续提高客户满意度，该企业打算充分利用当前的 AI 技术，并继续作为业务合作伙伴与 IBM 合作。
Unionthink 徽标
关于 Unionthink Co., Ltd.

Unionthink（ibm.com 外部链接）是一家独立软件供应商，在日本开发和销售自己的解决方案。该公司专门为中小型企业提供支持，尤其是在制药行业（包括大型企业）的质量控制解决方案方面，它拥有很高的市场份额。
解决方案组件 IBM® Watson Natural Language Processing Library for Embed IBM watsonx.ai™
让您的应用程序了解您

借助 IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed，您可以正常说话并获得所需的 AI 驱动答案。

 使用 IBM Watson NLP Library for Embed 进行构建
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM Watsonx 和 watsonx.ai 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。

 