Tutore 在波兰华沙和罗兹设有主要办事处，通过在线和课堂课程为儿童、青少年和成人提供动态的互动式教育，课程包括数学、英语、编程和图形。该公司拥有多个品牌，包括该国最大的语言学校 ProfiLingua 以及面向个人和企业客户的顶级语言学习平台 eTutor。
Tutore 正在快速发展，目前拥有超过 335,000 名学生，2,000 多名教师，开设课程超过 60 门。学生和家长以及成人学习者经常寻求有关注册系统导航的帮助，或询问课程选项和价格套餐。自然而然，Tutore 希望能够快速高效地回复这些常见问题，帮助学生轻松入门。然而，要实现此目的，意味着支持团队需要花费大量时间执行重复的管理任务，而这些时间可以更好地用于帮助学生和发展业务。
此外，在线学习平台的优势之一是，未来学生和当前学生可以随时申请或学习，并发送问题。对 Tutore 来说，增加全天候的员工支持来处理学生查询是一项不可持续的成本。
Tutore 的共同所有人兼首席数字官 Radosław Korczyński 说：“我们可以发现，通过消除易于回答的查询产生的工作负载，可以让有价值的高技能支持人员来腾出时间，帮助客户应对更棘手的挑战。此外，我们希望我们的学生拥有一款能够增强学习体验的智能学习助手。”
前九个月在 40,000 次对话中交换了 90,000 多条消息
能够将 95% 的查询与知识数据库中的答案进行匹配
Tutore 向 TUATARA（ibm.com 外部链接）的专家寻求帮助，TUATARA 是 IBM 的合作伙伴，专门致力于使用 AI 和先进科技增强客户体验。
TUATARA 基于 Actionbot（ibm.com 外部链接）虚拟助理开发了一款定制教育虚拟助理，名为 Tutorek，由 IBM watsonx Assistant 提供支持。该解决方案可以解析并响应 Tutore 关于常见主题的自然语言查询。Tutorek 与 Tutore 的视觉形象保持一致，在网站打开后立即弹出，自我介绍并提供帮助 – 始终包括联系支持团队的人工成员的选项。它包括检索增强生成，有助于根据 Tutore 的网站和学习资源提供准确、上下文相关的最新答案。
TUATARA 首席技术官 Tomasz Kostrzab 表示：“此次实施不仅从 AI 技术角度带来了创新，而且最重要的是从用户体验角度实现了创新。Tutorek 不仅是一个聊天机器人，而且还成为能够全面覆盖用户体验的导师。它就像一位向导，带领学生走过学习之旅。通过游戏学习一直是最佳选择。”
TUATARA 团队此后扩展了 Tutorek 的功能，通过四个类别的工具在学习过程中为学生提供支持：测验、词汇测试、练习和材料。
实施后的前九个月里，Tutorek 在 40,000 次对话中交换了 90,000 多条消息。平均而言，Tutorek 可以将 95% 的查询与知识数据库中的答案相匹配，并以对话方式呈现。
“Tutorek 大大减少了我们的顾问需要处理的重复问题，同时改善了我们与对课程感兴趣的人的互动，”Korczyński 说，“虚拟助理帮助我们定制课程，以满足年轻学习者的特定需求，并让他们的教育之旅更具吸引力。Tutorek 实际上成为了我们的品牌英雄。”
除了增强用户体验和为课程添加互动乐趣外，Tutorek 还使 Tutore 能够帮助顾问专注于为更复杂的客户查询增加价值。该公司正在增加产能，但同时又不会让支持团队承受太大压力，从而有助于创建更具可扩展性的商业模式。
“即使家长或导师不在场，Tutorek 也可以在学生选择登录和学习时提供帮助，”Korczyński 说，“该解决方案还有助于减少我们支持顾问的工作量，减少用于重复管理的时间，并帮助我们发展业务。我们期待 Tutorek 的下一次迭代能够为更多的儿童、青少年和成人学生提供令人兴奋的互动式学习支持。”
Tutore（ibm.com 外部链接）在波兰华沙和罗兹设有主要办事处，通过在线课程为儿童、青少年和成人提供动态的互动式教育，课程包括数学、英语、编程和图形。该平台可在计算机和移动设备上使用，将学生与学习管理系统、小组课程和个人课程中的材料和个人导师联系起来。
TUATARA（ibm.com 外部链接）是一家总部位于波兰的资本集团，专门从事分析、AI 辅助的业务流程自动化、认知技术和数字化转型。他们的顾问团队全心全意致力于解决客户的业务挑战，选择以最有效的方式帮助客户的方法和技术。在 TUATARA，他们热衷于将业务需求转化为巧妙的解决方案。他们将深厚的业务知识和 IT 专业知识相结合，确保企业获得最大益处，打造令人惊叹的体验。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。