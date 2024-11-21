Tutore 在波兰华沙和罗兹设有主要办事处，通过在线和课堂课程为儿童、青少年和成人提供动态的互动式教育，课程包括数学、英语、编程和图形。该公司拥有多个品牌，包括该国最大的语言学校 ProfiLingua 以及面向个人和企业客户的顶级语言学习平台 eTutor。

Tutore 正在快速发展，目前拥有超过 335,000 名学生，2,000 多名教师，开设课程超过 60 门。学生和家长以及成人学习者经常寻求有关注册系统导航的帮助，或询问课程选项和价格套餐。自然而然，Tutore 希望能够快速高效地回复这些常见问题，帮助学生轻松入门。然而，要实现此目的，意味着支持团队需要花费大量时间执行重复的管理任务，而这些时间可以更好地用于帮助学生和发展业务。

此外，在线学习平台的优势之一是，未来学生和当前学生可以随时申请或学习，并发送问题。对 Tutore 来说，增加全天候的员工支持来处理学生查询是一项不可持续的成本。

Tutore 的共同所有人兼首席数字官 Radosław Korczyński 说：“我们可以发现，通过消除易于回答的查询产生的工作负载，可以让有价值的高技能支持人员来腾出时间，帮助客户应对更棘手的挑战。此外，我们希望我们的学生拥有一款能够增强学习体验的智能学习助手。”