Trust Anchor Group（ibm.com 外部链接）是一家全球性组织，也是 IBM 业务合作伙伴。公司通过其 Neuro 服务产品为资产数字化提供企业级技术，帮助金融机构和企业监控或投资现实资产。此外，Neuro 还提供智能支付和安全身份服务，这些服务与资产数字化相结合，旨在开启一种全新的经济模式，即资产可以共同使用、重复使用和货币化。

最近，作为 IBM® Fintechx（ibm.com 外部链接）计划的一部分，Trust Anchor Group 开始探索生成式 AI 如何帮助解决其客户面临的一大挑战：动态资产估值。以前，资产估值过程既耗时又容易出错。此外，随着市场环境的迅速变化，研究可能很快就会过时。由于各种事件（如利率上升、财务报告、外部因素），资产估值可能每天都会变化，但以前的技术和流程只允许每 6 个月或 12 个月计算一次估值。这会让投资者和企业对资产的真实价值产生过时的理解，有时甚至是错误理解。​Neuro 团队知道还有更好的方法。

因此，Trust Anchor Group 参加了一系列 IBM Innovate 研讨会，并开始与 IBM Cient Engineering 合作构建动态资产评估应用程序解决方案，该解决方案可以：

通过查询报告、新闻稿和新闻提要等多个数据源，实时计算数字资产价值

提供影响资产价值的相关事件的摘要

使用户（如投资组合所有者）能够询问有关其资产的问题，并更深入地了解估值报告的结果

在大约 6 周的时间里，来自 IBM 和 Trust Anchor Group 的 10 名用户构建并测试了新的解决方案。它使用了 IBM watsonx.ai，这是一套集成的 AI 工具，旨在实现安全、协作式数据管理和流程自动化，以完成以下任务：

总结即将发生的事件以及围绕这些事件的情绪，这可能会影响已由 Neuro 服务数字化的现实资产

全面理解事件对资产价值的影响

提供关于如何处理影响的建议

该团队还使用 IBM watsonx Assistant 构建了一个虚拟助理，允许用户以自然语言询问有关事件摘要的问题，并实时获得答案。IBM watsonx Assistant 现已在 Trust Anchor Group 的所有网站上实施。

这些新的解决方案向团队展示了广义的生成式 AI，具体则为 watsonx.ai，如何帮助减少评估事件和确定对资产价值的影响所需的时间，将每月的手动工作转变为最好可以立即或在一天内完成的工作。以前，这一研究和分析过程需要数小时甚至数天，但试点项目表明，这一过程可以在几分钟内完成。它证明为投资者和企业提供动态、实时的资产估值，而不是月度、季度或年度估值，是可能的。

试点初期的观察结果鼓舞了该团队，他们渴望继续探索如何通过部署生成式 AI 更好地支持依赖其平台的企业和机构。