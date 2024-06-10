Trust Anchor Group（ibm.com 外部链接）是一家全球性组织，也是 IBM 业务合作伙伴。公司通过其 Neuro 服务产品为资产数字化提供企业级技术，帮助金融机构和企业监控或投资现实资产。此外，Neuro 还提供智能支付和安全身份服务，这些服务与资产数字化相结合，旨在开启一种全新的经济模式，即资产可以共同使用、重复使用和货币化。
最近，作为 IBM® Fintechx（ibm.com 外部链接）计划的一部分，Trust Anchor Group 开始探索生成式 AI 如何帮助解决其客户面临的一大挑战：动态资产估值。以前，资产估值过程既耗时又容易出错。此外，随着市场环境的迅速变化，研究可能很快就会过时。由于各种事件（如利率上升、财务报告、外部因素），资产估值可能每天都会变化，但以前的技术和流程只允许每 6 个月或 12 个月计算一次估值。这会让投资者和企业对资产的真实价值产生过时的理解，有时甚至是错误理解。Neuro 团队知道还有更好的方法。
因此，Trust Anchor Group 参加了一系列 IBM Innovate 研讨会，并开始与 IBM Cient Engineering 合作构建动态资产评估应用程序解决方案，该解决方案可以：
在大约 6 周的时间里，来自 IBM 和 Trust Anchor Group 的 10 名用户构建并测试了新的解决方案。它使用了 IBM watsonx.ai，这是一套集成的 AI 工具，旨在实现安全、协作式数据管理和流程自动化，以完成以下任务：
该团队还使用 IBM watsonx Assistant 构建了一个虚拟助理，允许用户以自然语言询问有关事件摘要的问题，并实时获得答案。IBM watsonx Assistant 现已在 Trust Anchor Group 的所有网站上实施。
这些新的解决方案向团队展示了广义的生成式 AI，具体则为 watsonx.ai，如何帮助减少评估事件和确定对资产价值的影响所需的时间，将每月的手动工作转变为最好可以立即或在一天内完成的工作。以前，这一研究和分析过程需要数小时甚至数天，但试点项目表明，这一过程可以在几分钟内完成。它证明为投资者和企业提供动态、实时的资产估值，而不是月度、季度或年度估值，是可能的。
试点初期的观察结果鼓舞了该团队，他们渴望继续探索如何通过部署生成式 AI 更好地支持依赖其平台的企业和机构。
Trust Anchor Group（ibm.com 外部链接）（瑞典）和 Neuro 服务通过提供企业就绪技术实现资产数字化，帮助金融机构和企业监控或投资现实世界的资产。
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2024 年 2 月在美国制作。
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