作为土耳其最大的化肥生产商，Toros Tarim 每年生产 200 多万吨化肥产品。其业务规划人员必须仔细检查供应链中的每一个环节，以节约成本和提高生产效率，从而提高利润率。与此同时，管理层还必须尽快对数百种化肥产品的需求变化做出反应。
IBM 合作伙伴 Selco Consulting 的数据分析主管 Alper Şener 表示：“当农民决定使用不同的肥料时，Toros Tarim 必须适应新的需求，即使他们的工厂已经满负荷运转。在这一点上，决定满足哪些客户需求和放弃哪些需求变得相当困难。”
多年来，Toros Tarim 的规划人员一直使用电子表格，根据原材料价格、客户需求和公司三个生产厂的生产能力，制定化肥生产的最佳解决方案。但这种手动操作耗费大量时间，而且规划人员并不总能获得了解整体情况所需的所有数据。”
过去需要数天准备的优化方案，现在只需 30 分钟即可运行
IBM 优化平台使 Toros Tarim 工厂的产能利用率和需求覆盖率超过 95%
Şener 说：“规划人员可能会花一周时间为下个月制定一个最佳解决方案，但当他们把方案上报时，管理层会说：‘看起来不错，但我们需要另一个方案’。每次提出新方案的要求，都会给计划增加一周的时间，管理人员可能需要三到四周的时间才能做出决定。与此同时，市场状况却在不断变化。”
使这一过程更加复杂的是，规划人员并没有使用一套完整的数据。Şener 说：“每个工厂都有自己的生产数据和产品定义，有时工厂经理会使用不同的主观决策过程。在不同的功能孤岛中使用不同的数据集，不可能制定出完全优化的方案。这是一个巨大的改进机会。”
IBM 合作伙伴 Selco Consulting 在供应链管理、业务分析和信息技术方面拥有丰富经验，因而 Toros Tarim 选择该公司帮助其规划流程数字化。Toros Tarim 董事会主席 Hakan Göral 说道：“Selco 与我们就软件开发进行了讨论，之后创建了一个数学优化模型，在考虑到公司所有制约因素的情况下，找到了实现利润最大化的最佳途径。构建这个模型大约花了一年半的时间。”
建立详细的数学模型是一项艰巨的任务。最初，需要进行广泛的研究，才能了解 Toros Tarim 公司三家制造工厂的原料供应链的众多组成部分。Şener 说：“我们建立的最终模型由 700 万个变量组成，其中包含 100 多万个制约因素，如产能使用、成本和备用肥料配方等。”
在确定了运行模型所需的所有数据后，Selco 和 Toros Tarim 选择在 IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio 平台上运行该模型。Göral 表示：“我们使用 Microsoft Excel 文件为仿真模型创建输入数据，更新数据大约需要半个小时。数据准备好后，在 IBM ILOG CPLEX 软件上运行模型大约需要 10 到 25 分钟。”
创建一个综合模型并使用 IBM 软件作为 Toros Tarim 公司所有工厂的解决方案，是向前迈出的重要一步。Şener 说：“成功的关键之一是让公司就单一数据系统中的单一数据库达成一致。每个人都牺牲了自己的缓冲区，开始讨论实际数字、实际能力和共享定义。”
通过使用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 解决方案，而不是在电子表格上手动准备优化方案，Toros Tarim 的决策者不再需要等待数天或数周才能获得他们需要的假设方案。Göral 说：“由于流程时间较长，我们无法在改变制约因素的同时运行备选方案。流程持续时间越短，我们可以比较的备选方案就越多。现在，我们能够找到最佳解决方案或备选解决方案，从而实现公司利润最大化。”
在 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 解决方案创建的仿真模型运行一年后，Toros Tarim 发现整个供应链的运营得到了改善，改进的方面包括：
Göral 表示：“这个优化模型使我们能够进行模拟，预测未来 12 个月的业务状况。它还能让我们确定价格、确定员工人数标准、优化存储区域的库存量，并制定长期采购协议。”
目前，战略规划人员使用电子表格和中间软件工具，在 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 平台上传方案数据。Selco 正在与 Toros Tarim 合作，以使流程更加无缝顺畅。Şener 表示：“我们正在将我们的解决方案集成到 Toros Tarim 的企业资源规划系统中。这将使我们能够将数据直接导入企业资源规划系统，然后将方案直接导出到企业资源规划系统，从而实现端到端的流程。IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 软件提供了这种功能。”
Göral 说道：“该模型不仅能够实现公司规划流程的数字化，而且有助于推进决策流程，还使我们能够以更广阔的视角看待运营。通过创建所有不同的方案，它可以帮助我们快速响应市场需求和不断变化的条件。”
Toros Tarim（ibm.com 外部链接）成立于 1974 年，总部位于伊斯坦布尔，于 1981 年开始生产化肥。它是 Tekfen Agri-Industry Group 集团的旗舰公司，该集团是土耳其同行业最大私营企业。Toros Tarim 在杰伊汉、梅尔辛和萨姆松的工厂拥有 800 多名员工，是土耳其最大的化肥生产商，在土耳其 500 强工业企业中排名第 63 位。
关于 Selco Consulting
IBM 合作伙伴 Selco Consulting（ibm.com 外部链接）是一家位于伊斯坦布尔的咨询公司，拥有广泛而出色的供应链和物流管理能力。通过将信息技术与高级分析相结合，Selco 为供应链咨询、业务分析、软件咨询、物料搬运物流和仓储物流等领域提供了多学科专业知识。
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美国出品，2021 年 8 月。
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