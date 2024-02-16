IBM 合作伙伴 Selco Consulting 在供应链管理、业务分析和信息技术方面拥有丰富经验，因而 Toros Tarim 选择该公司帮助其规划流程数字化。Toros Tarim 董事会主席 Hakan Göral 说道：“Selco 与我们就软件开发进行了讨论，之后创建了一个数学优化模型，在考虑到公司所有制约因素的情况下，找到了实现利润最大化的最佳途径。构建这个模型大约花了一年半的时间。”

建立详细的数学模型是一项艰巨的任务。最初，需要进行广泛的研究，才能了解 Toros Tarim 公司三家制造工厂的原料供应链的众多组成部分。Şener 说：“我们建立的最终模型由 700 万个变量组成，其中包含 100 多万个制约因素，如产能使用、成本和备用肥料配方等。”

在确定了运行模型所需的所有数据后，Selco 和 Toros Tarim 选择在 IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio 平台上运行该模型。Göral 表示：“我们使用 Microsoft Excel 文件为仿真模型创建输入数据，更新数据大约需要半个小时。数据准备好后，在 IBM ILOG CPLEX 软件上运行模型大约需要 10 到 25 分钟。”

创建一个综合模型并使用 IBM 软件作为 Toros Tarim 公司所有工厂的解决方案，是向前迈出的重要一步。Şener 说：“成功的关键之一是让公司就单一数据系统中的单一数据库达成一致。每个人都牺牲了自己的缓冲区，开始讨论实际数字、实际能力和共享定义。”

通过使用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 解决方案，而不是在电子表格上手动准备优化方案，Toros Tarim 的决策者不再需要等待数天或数周才能获得他们需要的假设方案。Göral 说：“由于流程时间较长，我们无法在改变制约因素的同时运行备选方案。流程持续时间越短，我们可以比较的备选方案就越多。现在，我们能够找到最佳解决方案或备选解决方案，从而实现公司利润最大化。”