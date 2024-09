TOA Corporation

为帮助更多民众享有安全的公共空间,音频和监控设备制造商 TOA 努力提升其全球业务。利用部署在 IBM Cloud® 上的 SAP Solutions Enterprise Application Management,对其制造、产品规划和销售活动实现标准化,TOA 提高了运营效率并降低了 IT 成本。

业务挑战 TOA 的业务遍及 31 个不同的国家/地区,如何才能保持其制造、产品规划和销售活动始终顺利平稳进行?

变革 为了提高其全球运营支持核心应用程序的性能,TOA 将其 SAP® ERP 系统迁移到 IBM Cloud 上的 Enterprise Application Management for SAP Solutions。

结果 减少 TOA 每个区域站点的 IT 基础架构成本和维护工作量 加强 全球管理和治理,同时保持本地运营的独特性 提供 一个环境,使数字应用程序能够使用最新的云服务,并提高基础架构的性能

业务挑战案例 将 SAP 托管服务迁移到第二代 IBM Cloud TOA 成立于 1934 年,生产各种专业音频和广播设备,包括扬声器和麦克风,以及安全设备和监控摄像机。 随着新冠疫情的蔓延,社交距离对于保护公众健康变得越来越重要。为此,TOA 一直致力于提供服务,帮助卫生机构监测特定场所的人数,并跟踪经过公共空间的人数。为了实现这一目标,该公司将其广泛的监控摄像头网络与人工智能 (AI) 相结合,创建了一种有助于减少公共场所拥堵的解决方案。 TOA 企业规划部信息系统部总经理 Akinori Ueda 先生介绍了公司的最新举措:“本着‘保驾社会安全、保障公众安心’的理念,我们正在利用我们作为音频和视频设备领先生产商的专业知识,完善新的解决方案,并回馈我们所服务的社区。例如,自 2020 年 8 月以来,我们一直在神户市地铁三宫站进行概念验证。在这个项目中,我们使用摄像头和人工智能来自动识别拥堵情况,并通过公共广播系统提供繁忙路线播报,帮助乘客保持安全并避免排队。” TOA 还在开发数字平台,旨在加强客户关系并提高运营效率。例如,该公司正在致力于为其客户创建一个新门户,该门户将提供详细的产品信息并帮助他们更好地管理订单。同样,该公司正在创建一个用户门户,该门户将使用物联网传感器监控当前安装的音频广播和监控系统的状态,并在需要维修时自动通知维护团队。 近年来,TOA 公司奉行在五个业务运营地区本地生产产品的战略,这五个运营区包括亚太、美洲、欧洲、中东和非洲。但是,由于从产品规划到生产和销售都是在本地层面进行,公司总部的主要决策者很难清楚地了解各地区分部的业绩。 为了解决这个问题,TOA 使用 SAP ERP 建立了一个集成的全球管理系统,以统一其在每个区域单独运行的核心系统。为了支持此 SAP 环境,该公司选择在 IBM Cloud 上部署 Enterprise Application Management for SAP Solutions,该解决方案包含 SAP Basis 运营服务作为标准化产品。TOA 于 2015 年初开始在亚太地区使用 IBM® 解决方案,并于 2019 年 3 月将其推广到 15 个国家/地区的 20 个站点。 Ueda 先生对在 IBM Cloud 上使用 Enterprise Application Management for SAP Solutions 的效果表示赞赏,“多亏了 IBM,我们的全球管理系统一直全天候平稳运行。此外,每个站点的系统可用性都得到了提高,并且 IBM 团队可以随时处理可能发生的任何故障,我们还减少了系统维护活动。此外,IBM 还通过了外部审核,并获得了多项数据安全认证,这让我们非常笃定,我们的核心应用程序是在可靠的环境中运行。”I TOA 最初选择在 IBM 的幕张数据中心运行其托管的 SAP 应用程序,该数据中心专门用于此用途。为了支持未来的创新,该公司还希望创建一个敏捷的环境,并利用最新的云技术增强其数字平台。2020 年,TOA 决定迁移至 IBM 的东京数据中心,此举将有助于进一步提高系统性能、稳定性和可靠性。

变革案例 在短短三个月内将 SAP ERP 迁移到 IBM 的东京数据中心 将 SAP 应用程序迁移到 IBM 东京数据中心后,TOA 升级了 SAP ERP 数据库,并用 Microsoft SQL Server 2012 替换了 Microsoft SQL Server 2008,因为公司现有 SQL Server 的支持即将到期。这项工作在 IBM 的支持下于 2019 年 1 月和 2 月进行,随后计划于同年 7 月迁移到 IBM 东京数据中心。实际迁移于 8 月开始。IBM 帮助 TOA 迁移到新的 SAP ERP 数据库,然后在将其投入生产之前验证并测试环境。 迁移到 IBM 东京数据中心后,IBM 为 TOA 的 SAP 应用程序配置了托管云环境,包括对该公司 SAP Basis 运营的支持。此举有助于极大增强公司的 IT 基础架构和其他功能。 领导此次迁移的 TOA 信息系统部门经理 Kentaro Hamada 先生简要介绍了 IBM 在加快项目进度方面发挥的作用。他表示:“迁移到 SAP ERP 基础架构时,通常会应用支持包,但 IBM 已将支持包作为 SAP Basis 运营服务的一部分应用。由于我们可以将向东京数据中心的迁移视为纯粹的迁移,因此我们能够在短时间内完成。” Hamada 先生还赞扬了 IBM 日本团队的努力,该团队负责监督项目的进展,并确保参与项目的各公司和组织之间的合作不会出现任何纰漏。他还表示,IBM 团队帮助确保了实施工作的顺利进行。

案例成果 提供数字化环境 将部署在 IBM Cloud 上的 SAP Solutions Enterprise Application Management 迁移到东京数据中心后,TOA 能够建立稳定、标准化的全球管理系统,并减轻公司每个区域站点的 IT 系统管理负担。 Hamada 先生继续说道:“由于 IBM 采取了预防措施,自迁移以来我们的 SAP 应用程序没有遇到任何问题。如果将来确实出现问题,IBM 将组建一个团队来解决问题,并与我们合作迅速做出反应。因此,我们不再需要自己进行 IT 维护。此外,迁移到东京数据中心极大地提高了我们基础架构的性能,并且由于性能的增强,我们看到了巨大的成本效益。” 展望未来,TOA 将继续致力于开发客户和用户门户网站以及创建远程维护系统。 Hamada 先生补充道:“未来开发该平台时,我们有多种选择。我们希望考虑在 IBM Cloud 上使用 AI 解决方案,来标准化业务流程并使现有运营数字化。我们期望 IBM 将继续为我们提供信息,并概述新的个案研究和 IBM 解决方案的潜在用途。迁移到东京数据中心的另一个主要优势是,与 IBM Cloud 的高速、高质量专用网络连接,可以使我们免费连接到公司在各个国家/地区的站点。” 未来,TOA 计划考虑将其总部的 SAP ERP 迁移到SAP S/4HANA。到目前为止,由于系统需求,TOA 一直在使用另一家公司的公共云服务。Ueda 先生表示:“随着 IBM Cloud 大阪数据中心于 2020 年 9 月投入使用,我们希望考虑在大阪地区部署 SAP S/4HANA,该地区距离我们神户市的总部更近。” 该公司还考虑在其现有基础架构需要更新时,将其目前在本地运行的综合会计系统和其他几个系统迁移到云中。 Ueda 先生总结道:“我们将继续依赖 IBM 的良好声誉和全球影响力。IBM 是一家提供硬件、软件、云和人工智能等先进技术以及咨询服务的全球性公司。今后我们将继续提供独树一帜的产品和服务,满足世界各地客户的多样化需求,我们需要继续依靠 IBM Cloud 来支持我们的活动。”