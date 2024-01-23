TOA Corporation

TOA 成立于 1934 年，生产各种专业音频和广播设备，包括扬声器和麦克风，以及安全设备和监控摄像机。

随着新冠疫情的蔓延，社交距离对于保护公众健康变得越来越重要。为此，TOA 一直致力于提供服务，帮助卫生机构监测特定场所的人数，并跟踪经过公共空间的人数。为了实现这一目标，该公司将其广泛的监控摄像头网络与人工智能 (AI) 相结合，创建了一种有助于减少公共场所拥堵的解决方案。

TOA 企业规划部信息系统部总经理 Akinori Ueda 先生介绍了公司的最新举措：“本着‘保驾社会安全、保障公众安心’的理念，我们正在利用我们作为音频和视频设备领先生产商的专业知识，完善新的解决方案，并回馈我们所服务的社区。例如，自 2020 年 8 月以来，我们一直在神户市地铁三宫站进行概念验证。在这个项目中，我们使用摄像头和人工智能来自动识别拥堵情况，并通过公共广播系统提供繁忙路线播报，帮助乘客保持安全并避免排队。”

TOA 还在开发数字平台，旨在加强客户关系并提高运营效率。例如，该公司正在致力于为其客户创建一个新门户，该门户将提供详细的产品信息并帮助他们更好地管理订单。同样，该公司正在创建一个用户门户，该门户将使用物联网传感器监控当前安装的音频广播和监控系统的状态，并在需要维修时自动通知维护团队。

近年来，TOA 公司奉行在五个业务运营地区本地生产产品的战略，这五个运营区包括亚太、美洲、欧洲、中东和非洲。但是，由于从产品规划到生产和销售都是在本地层面进行，公司总部的主要决策者很难清楚地了解各地区分部的业绩。

为了解决这个问题，TOA 使用 SAP ERP 建立了一个集成的全球管理系统，以统一其在每个区域单独运行的核心系统。为了支持此 SAP 环境，该公司选择在 IBM Cloud 上部署 Enterprise Application Management for SAP Solutions，该解决方案包含 SAP Basis 运营服务作为标准化产品。TOA 于 2015 年初开始在亚太地区使用 IBM® 解决方案，并于 2019 年 3 月将其推广到 15 个国家/地区的 20 个站点。

Ueda 先生对在 IBM Cloud 上使用 Enterprise Application Management for SAP Solutions 的效果表示赞赏，“多亏了 IBM，我们的全球管理系统一直全天候平稳运行。此外，每个站点的系统可用性都得到了提高，并且 IBM 团队可以随时处理可能发生的任何故障，我们还减少了系统维护活动。此外，IBM 还通过了外部审核，并获得了多项数据安全认证，这让我们非常笃定，我们的核心应用程序是在可靠的环境中运行。”I

TOA 最初选择在 IBM 的幕张数据中心运行其托管的 SAP 应用程序，该数据中心专门用于此用途。为了支持未来的创新，该公司还希望创建一个敏捷的环境，并利用最新的云技术增强其数字平台。2020 年，TOA 决定迁移至 IBM 的东京数据中心，此举将有助于进一步提高系统性能、稳定性和可靠性。