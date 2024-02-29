近年来，TIM AG 成功保持着稳定的增长率。该公司计划利用一切机会促进未来增长。

为了实现其目标，公司管理层把目光投向了公司内部。具体来说，公司希望不断分析并利用员工的知识和经验来优化业务流程。

TIM 内部销售和流程管理团队负责人 Christian Franzen 解释道：“为了满足更大业务量的需求，我们经常雇用新员工。我们的客户希望这些员工表现出较高的能力。此外，我们一直在努力减少新员工入职所需的时间，以更快地让他们发挥自己的能力。

“与此同时，我们的目标是随着公司的发展进一步提高员工生产力和公司效率。我们向客户传递的正是这种效率。”

为了克服这些挑战，TIM 开始寻找新的流程管理解决方案，希望为其方法和未来计划提供最佳支持。Christian Franzen 补充道：“我们希望能让所有员工都积极参与进来。他们应该能够简单地提出改进建议即可，不必浪费时间创建流程图。”