通过选择基于云且用户友好的 IBM Blueworks Live™ 解决方案，TIM 获得了跨所有部门协作获取和管理流程的功能。
近年来，TIM AG 成功保持着稳定的增长率。该公司计划利用一切机会促进未来增长。
为了实现其目标，公司管理层把目光投向了公司内部。具体来说，公司希望不断分析并利用员工的知识和经验来优化业务流程。
TIM 内部销售和流程管理团队负责人 Christian Franzen 解释道：“为了满足更大业务量的需求，我们经常雇用新员工。我们的客户希望这些员工表现出较高的能力。此外，我们一直在努力减少新员工入职所需的时间，以更快地让他们发挥自己的能力。
“与此同时，我们的目标是随着公司的发展进一步提高员工生产力和公司效率。我们向客户传递的正是这种效率。”
为了克服这些挑战，TIM 开始寻找新的流程管理解决方案，希望为其方法和未来计划提供最佳支持。Christian Franzen 补充道：“我们希望能让所有员工都积极参与进来。他们应该能够简单地提出改进建议即可，不必浪费时间创建流程图。”
在评估了市场上的各种工具后，TIM 选择了以 IBM Blueworks Live 为基础来转变其业务流程管理方法，为未来的增长做好准备。
“我们之所以选择 IBM Blueworks Live 是因为它提供了我们正在寻找的流程管理功能，并且对用户非常友好。”Christian Franzen 说道，“此外，云交付模式有助于我们保持 IT 环境的简单性。由于它是云解决方案，因此我们能够快速启动，无需较长的交付时间、前期投资或管理成本。
“如今，所有员工，无论是在公司总部还是在两个国际办事处之一，都可以在一个地方即时访问最新的流程文档。”他继续说道，“我们称其为‘万能工具’，因为它为我们提供了一个涵盖所有流程的集中式知识管理工具，从假期保险到审计都包含在内。”
通过自动生成易于理解的流程图，该解决方案可帮助 TIM 根据最佳实践将流程正规化和标准化，并存储相关指南、文档模板和其他支持文档以及流程信息。
使用 IBM Blueworks Live 的 REST API，TIM AG 会自动为存储在云中的文档和其他工件创建定期备份。例如，这包括采用开放 BPMN 2.0 标准格式的流程。此外，云解决方案的数据还可与其他应用程序和系统集成。
“得益于 IBM Blueworks Live 团队的专业知识，我们迅速启用了该解决方案，并根据自身需求进行了调整，例如在实施自动化本地备份时。”Christian Franzen 补充道，“这是一款出色的产品，在用法简单和功能丰富之间取得了恰到好处的平衡。”
现在，所有员工都能在一个位置找到所需的流程信息，不再需要查看不同的系统来了解特定的工作流程和相关模板。他们节省的时间现在可以得到更有效地利用。
特别是，TIM 提供了核心流程的快速概览，这对于帮助新员工快速上手尤其有用。Christian Franzen 解释说：“到目前为止，我们从新员工那里收到了很多积极的反馈。IBM Blueworks Live 帮助我们将入职时间缩短了 50%，让新员工能够更快上手、更高效地工作。对于管理者来说，与不断壮大的团队合作变得更加容易，因为员工可以自己查资料解决问题，而无需事事向老板寻求建议。事实证明，这可以节省大量时间。”
改进协作
直观的用户界面和精心设计的工作流程演示使 TIM 能够加快流程获取速度。易用性也有助于提高整个公司的用户接受率。
Christian Franzen 评论道：“使用 IBM Blueworks Live，每位员工都可以对工作流程发表意见，并建议我们如何做得更好，使我们能够利用他们的实践经验和机构知识。这种协作方法实现了多项流程优化并激励着我们实现持续改进。”
工作流程标准化
清晰记录的流程还可以在公司内所有团队之间实现标准化。Christian Franzen 举了一个例子：“过去，一些团队对于类似的任务有不同的流程。现在，我们就一种标准方法达成了一致，提高了所有团队的生产力。这使我们的组织在整体上更加灵活，因为将任务移交给其他团队成员变得更加容易，例如，当有员工去度假时。”
借助 IBM Blueworks Live，TIM 为其内部工作流程的进一步全面优化奠定了可靠的基础。
Christian Franzen 总结道：“IBM Blueworks Live 可以减少新员工的入职时间，并促进渐进式协作流程改进以提高效率，它是实现未来业务增长的关键推手。”
TIM AG 是德语区领先的数据中心解决方案增值分销商，总部位于德国威斯巴登。该公司拥有 160 多名员工，致力于为 IT 服务提供商提供全面的产品和服务，包括一体化解决方案。
要了解有关 IBM Blueworks Live 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/products/blueworkslive
© Copyright IBM Corporation 2016. 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 U.S.A. 美国出品，2016 年 4 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Blueworks Live 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。