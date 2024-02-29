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通过协作流程管理将员工生产力提升到新水平
一位男士站在阳台俯视

通过选择基于云且用户友好的 IBM Blueworks Live™ 解决方案，TIM 获得了跨所有部门协作获取和管理流程的功能。
业务挑战

快速增长给数据中心分销商 TIM 带来了重大变化。为了支持进一步扩张并提高灵活性，该公司希望实现流程标准化并简化新员工入职流程。
变革

通过选择基于云且用户友好的 IBM Blueworks Live™ 解决方案，TIM 获得了跨所有部门协作获取和管理流程的功能。
结果 50%
减少新员工入职所需的时间，提高生产力
改善
通过标准化的工作流程提高所有部门的效率
简化
持续改进并支持未来的扩张
业务挑战案例
保持增长

近年来，TIM AG 成功保持着稳定的增长率。该公司计划利用一切机会促进未来增长。

为了实现其目标，公司管理层把目光投向了公司内部。具体来说，公司希望不断分析并利用员工的知识和经验来优化业务流程。

TIM 内部销售和流程管理团队负责人 Christian Franzen 解释道：“为了满足更大业务量的需求，我们经常雇用新员工。我们的客户希望这些员工表现出较高的能力。此外，我们一直在努力减少新员工入职所需的时间，以更快地让他们发挥自己的能力。

“与此同时，我们的目标是随着公司的发展进一步提高员工生产力和公司效率。我们向客户传递的正是这种效率。”

为了克服这些挑战，TIM 开始寻找新的流程管理解决方案，希望为其方法和未来计划提供最佳支持。Christian Franzen 补充道：“我们希望能让所有员工都积极参与进来。他们应该能够简单地提出改进建议即可，不必浪费时间创建流程图。”
IBM Blueworks Live 是实现未来业务增长的一个关键推手。 Christian Franzen 销售后台和流程管理团队负责人 TIM AG
变革案例
卓越的功能和易用性

在评估了市场上的各种工具后，TIM 选择了以 IBM Blueworks Live 为基础来转变其业务流程管理方法，为未来的增长做好准备。

“我们之所以选择 IBM Blueworks Live 是因为它提供了我们正在寻找的流程管理功能，并且对用户非常友好。”Christian Franzen 说道，“此外，云交付模式有助于我们保持 IT 环境的简单性。由于它是云解决方案，因此我们能够快速启动，无需较长的交付时间、前期投资或管理成本。

“如今，所有员工，无论是在公司总部还是在两个国际办事处之一，都可以在一个地方即时访问最新的流程文档。”他继续说道，“我们称其为‘万能工具’，因为它为我们提供了一个涵盖所有流程的集中式知识管理工具，从假期保险到审计都包含在内。”

通过自动生成易于理解的流程图，该解决方案可帮助 TIM 根据最佳实践将流程正规化和标准化，并存储相关指南、文档模板和其他支持文档以及流程信息。

使用 IBM Blueworks Live 的 REST API，TIM AG 会自动为存储在云中的文档和其他工件创建定期备份。例如，这包括采用开放 BPMN 2.0 标准格式的流程。此外，云解决方案的数据还可与其他应用程序和系统集成。

“得益于 IBM Blueworks Live 团队的专业知识，我们迅速启用了该解决方案，并根据自身需求进行了调整，例如在实施自动化本地备份时。”Christian Franzen 补充道，“这是一款出色的产品，在用法简单和功能丰富之间取得了恰到好处的平衡。”
案例成果
加快入职速度

现在，所有员工都能在一个位置找到所需的流程信息，不再需要查看不同的系统来了解特定的工作流程和相关模板。他们节省的时间现在可以得到更有效地利用。

特别是，TIM 提供了核心流程的快速概览，这对于帮助新员工快速上手尤其有用。Christian Franzen 解释说：“到目前为止，我们从新员工那里收到了很多积极的反馈。IBM Blueworks Live 帮助我们将入职时间缩短了 50%，让新员工能够更快上手、更高效地工作。对于管理者来说，与不断壮大的团队合作变得更加容易，因为员工可以自己查资料解决问题，而无需事事向老板寻求建议。事实证明，这可以节省大量时间。”

改进协作

直观的用户界面和精心设计的工作流程演示使 TIM 能够加快流程获取速度。易用性也有助于提高整个公司的用户接受率。

Christian Franzen 评论道：“使用 IBM Blueworks Live，每位员工都可以对工作流程发表意见，并建议我们如何做得更好，使我们能够利用他们的实践经验和机构知识。这种协作方法实现了多项流程优化并激励着我们实现持续改进。”

工作流程标准化

清晰记录的流程还可以在公司内所有团队之间实现标准化。Christian Franzen 举了一个例子：“过去，一些团队对于类似的任务有不同的流程。现在，我们就一种标准方法达成了一致，提高了所有团队的生产力。这使我们的组织在整体上更加灵活，因为将任务移交给其他团队成员变得更加容易，例如，当有员工去度假时。”

借助 IBM Blueworks Live，TIM 为其内部工作流程的进一步全面优化奠定了可靠的基础。

Christian Franzen 总结道：“IBM Blueworks Live 可以减少新员工的入职时间，并促进渐进式协作流程改进以提高效率，它是实现未来业务增长的关键推手。”
Tim 徽标
TIM AG

TIM AG 是德语区领先的数据中心解决方案增值分销商，总部位于德国威斯巴登。该公司拥有 160 多名员工，致力于为 IT 服务提供商提供全面的产品和服务，包括一体化解决方案。
解决方案组件 BlueWorks Live
采取后续步骤

要了解有关 IBM Blueworks Live 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/products/blueworkslive

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脚注

 

© Copyright IBM Corporation 2016. 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 U.S.A. 美国出品，2016 年 4 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Blueworks Live 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。