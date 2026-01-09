通过增强员工参与度并借助 IBM 提升效率，优化客户体验
作为一家知名联络中心服务提供商，Tahto 面临在客户组织快节奏环境中提升员工生产力与参与度的挑战。为了保持市场领先地位，公司亟需一套战略方案，以提升员工积极性并强化运营效率。
该方案必须多管齐下：Tahto 需要一种方式，既能合理分析员工绩效指标，又能将公司目标与个人目标对齐，同时不削弱其服务中至关重要的人性化因素。这一人性化服务不可妥协，因为它直接影响客户满意度与忠诚度。然而，要在提升生产力的同时保持个性化、富有同理心的服务，仍是一大挑战，需要创新性的解决方案。
Tahto 寻求 IBM 的支持。他们特意选择了 IBM® watsonx.data®数据存储及 IBM Cloud Pak® for Data 解决方案，作为 AI 转型的数据架构基础。通过分析员工队伍的 112 项关键绩效指标，Tahto 能够将个人目标与公司目标和成就相结合，并在 200 多项业务活动中获得员工行为与生产力的动态洞察。
借助实施过程中获得的洞察，Tahto 构建了全面的目标矩阵，为每个员工角色分配量身定制的职责、能力及优势。这一定制化方法有效提升了员工积极性与生产力。
此外，将这些 AI 驱动的洞察分析整合至 Tahto 的专有平台 Guilda，不仅简化了运营，还支持个性化目标设定、游戏化体验及有针对性的行动，从而提升员工参与度并增强其能力。结果，流程数量由 40 个减少至仅 5 个，为客服人员提供了在不削弱客户服务核心人性化因素的前提下进行个性化互动的空间。
自实施该解决方案以来，Tahto 的业务格局发生了根本性变革。与 IBM 的战略合作，使公司不仅超额完成员工敬业度与生产力目标，还优化了整体运营效率。借助 IBM 工具提供的全景数据洞察与个性化目标设定功能，Tahto 培养了以持续改进为核心的高绩效文化。
凭借在效率、参与度及业务运营方面取得的显著提升，Tahto 计划深化与 IBM 的合作，以证明当创新融入同理心思维时，成果可实现变革性提升。
Tahto 是巴西领先的客户体验（CX）及业务流程外包（BPO）提供商，在 14 个行业服务超过 30 家客户，员工总数逾 8,000 人。公司通过战略与运营整合运营，充分利用技术基础设施与专业知识。Tahto 提供结合先进数字工具与以人为本方法的定制化解决方案，以满足客户多样化需求，服务覆盖多个行业。
