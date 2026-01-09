Tahto 寻求 IBM 的支持。他们特意选择了 IBM® watsonx.data®数据存储及 IBM Cloud Pak® for Data 解决方案，作为 AI 转型的数据架构基础。通过分析员工队伍的 112 项关键绩效指标，Tahto 能够将个人目标与公司目标和成就相结合，并在 200 多项业务活动中获得员工行为与生产力的动态洞察。

借助实施过程中获得的洞察，Tahto 构建了全面的目标矩阵，为每个员工角色分配量身定制的职责、能力及优势。这一定制化方法有效提升了员工积极性与生产力。

此外，将这些 AI 驱动的洞察分析整合至 Tahto 的专有平台 Guilda，不仅简化了运营，还支持个性化目标设定、游戏化体验及有针对性的行动，从而提升员工参与度并增强其能力。结果，流程数量由 40 个减少至仅 5 个，为客服人员提供了在不削弱客户服务核心人性化因素的前提下进行个性化互动的空间。