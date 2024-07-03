System Research 是一家位于日本名古屋的系统集成商，经常需要从内部文档中搜索信息。然而，信息搜索是一个困难且耗时的过程，因为数据无法交叉搜索，结果也不符合预期。在许多情况下，员工很难自行找到期望的文档，因此要向主管或同事求助，请求提供搜索关键词或是关于文档位置的线索。

