System Research 是一家位于日本名古屋的系统集成商，经常需要从内部文档中搜索信息。然而，信息搜索是一个困难且耗时的过程，因为数据无法交叉搜索，结果也不符合预期。在许多情况下，员工很难自行找到期望的文档，因此要向主管或同事求助，请求提供搜索关键词或是关于文档位置的线索。
通过 IBM Watson® Discovery 的知识搜索功能，System Research 成功发现了一些原本无法公开的特定信息细节和规则手册。此外，System Research 利用 IBM watsonx.ai™（生成式 AI 平台）来提供与问题意图相匹配的答案。公司运行了三周的试点版本用于用户界面开发，在聊天字段的底部显示 Watson Discovery 搜索结果，并对解决方案进行了调整以提高准确性。
System Research（ibm.com 外部链接）是一家 IBM 合作伙伴和系统集成商，成立于 40 年前，总部位于日本名古屋。它能处理从系统建设的上游到下游的全部流程，以及运营和维护工作，所有这些工作都在内部完成。
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美国出品，2024 年 1 月。
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