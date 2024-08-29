大多数审计公司和合规部门使用的是业内常见的典型 IT 解决方案，难以满足最新合规标准文档的需求。除了遵守瞬息万变的业务需求所产生的新标准之外，这些组织还必须维持满足这些需求所需的员工人数。

例如，一次全球认可的质量管理审计可能需耗时长达 2 周，而其中 2-3 天则会用于检查文档。将文档与合规标准进行对比所花费的数天时间会减缓整个审计流程的完成速度。

Straker 是 AI 驱动的内容自动化、验证和翻译服务的领先提供商，已开始探索可用于简化审计流程的新方法。



当 Straker 评估可用的解决方案，以提高竞争力时，他们需要确保相关技术能够帮助：

缩短审计时长

提高审计准确性

开辟新的市场途径，即自助服务流程

显然，由 AI 驱动的自定义解决方案就是答案。