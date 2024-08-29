大多数审计公司和合规部门使用的是业内常见的典型 IT 解决方案，难以满足最新合规标准文档的需求。除了遵守瞬息万变的业务需求所产生的新标准之外，这些组织还必须维持满足这些需求所需的员工人数。
例如，一次全球认可的质量管理审计可能需耗时长达 2 周，而其中 2-3 天则会用于检查文档。将文档与合规标准进行对比所花费的数天时间会减缓整个审计流程的完成速度。
Straker 是 AI 驱动的内容自动化、验证和翻译服务的领先提供商，已开始探索可用于简化审计流程的新方法。
当 Straker 评估可用的解决方案，以提高竞争力时，他们需要确保相关技术能够帮助：
显然，由 AI 驱动的自定义解决方案就是答案。
IBM 和 Straker 创建了一款智能文档理解解决方案，由 IBM watsonx.ai AI 开发平台和 IBM® Watson Discovery 平台提供支持，对于某些合规标准文档具有由 AI 驱动的深入理解。这种理解是通过由 watsonx.ai 提供支持的定制解决方案进行整合的，该解决方案可自动审核上传的文档。未通过审核的区域会被识别出来，然后返回给上传者。
该软件旨在为审计人员和合规人员提供一个简单而全面的流程和简化步骤：
由 AI 驱动的解决方案将审计包含数千个文档的大型文档集的时间缩短到以前的六分之一。该系统也已开始降低审计工作的技能要求，让经验较少的审计人员也能有效履行工作职责，从而提高工作效率。
从质量角度来看，该解决方案还有助于确保始终如一的高标准分析，从而改善审计结果。
Straker（链接位于 ibm.com 站外）于 1999 年在新西兰成立，并于 2018 年在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市，是 AI 驱动的内容自动化、验证和翻译服务的领先提供商。通过收购全球业务，并处理超过 100 万个翻译任务，Straker 将 AI 与人类专业知识相结合，以 120 多种语言为全球企业提供服务超过二十载。
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