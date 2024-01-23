流程挖掘是一种将专门的数据挖掘算法应用于系统流程的技术，旨在更好地了解工作流程、发现瓶颈并获得可行的流程管理洞察。

IBM® Process Mining 工具是一种软件解决方案，可以自动发现、监视和优化业务流程，从而提高运营效率。Process Mining 解决方案作为基础功能嵌入所有 IBM Cloud Pak® for Automation 产品，包括 IBM Cloud Pak for Business Automation。

该州政府使用 IBM Process Mining 安排当前工作流程并跟踪 SAP SRM 系统集成的进度。该软件的发现工具能优化来自这两个管理系统的数据，从而创建一个单一的、全面的流程模型。安排好端到端流程后，州政府能够监视其所有流程活动并审查具体部门的表现。

这一流程分析暴露了若干关键机会领域。

首先，州政府期望采购订单数据能即时传输到 SAP ECC。IBM Process Mining 发现，多数情况下，各部门约需 7 天才能完成数据传输。这导致流程提前时间延长并阻碍政府提供新公共服务的能力。

接下来，政府了解到一些部门在采购订单活动期间创建了反向数据传输流。A 部门 70% 的采购订单直接在 SAP ECC 上创建，然后复制到 SAP SRM，而 B 部门 100% 的采购订单以这种方式执行。后者导致了意外的数据传输流，造成流程偏差、提前时间延长与合规性问题。

最后，政府发现有两个部门的发票步骤顺序有误。付款的正确程序是：登记发票、发送付款、结算发票。

部门 C 未执行发送付款活动。他们还在登记之前结算发票，这一偏差导致州政府在 6000 余万美元的支出中损失了 120 万美元。在结算前登记发票会大幅降低此类支出。

D 部门首先发送付款，然后登记发票，最后进行结算。错误的顺序又使州政府在 1000 万支出中损失 20 万美元。按照正确顺序完成就能避免不合规及其相关费用。