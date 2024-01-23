主页 Case Studies 州政府 Process Mining 利用 IBM Process Mining 改善政府服务
美国某大型州政府采用深入的流程分析改进采购到付款流程
两位政客在政府大楼前交谈

在美国，卫生保健、道路维护和教育等公共服务由州政府提供。对于这些服务，各州采用四步采购到付款流程：服务选择、合规、接收和对账、付款。如果实施得当，这个流程确保政府部门即不增加政府支出，又能提高公共服务的质量和可用性。

2020 年，美国某大型州政府发现自己需要新的流程分析解决方案。该州刚刚将一套新管理系统集成到采购流程中，需要 SAP SRM 和 SAP ECC 这两个系统实时交换数据。

SAP SRM 系统生成采购合同、购物车和采购订单。接着，采购订单被复制到 SAP ECC 系统上，SAP EEC 负责管理采购订单完成和发票等会计事务。

由于数据传输发生在不同的系统和流程活动之间，传统商业智能无法正确扫描数据，以发现低效情况。由于无法分析采集的数据，政府无法监视新集成的 SAP SRM 系统的影响或检测采购流程中的偏差，从而导致成本极高的问题。

州政府请 IBM 来实施流程挖掘解决方案，发现并修复代价高昂的流程问题。

缩短提前时间

 

完成发送付款任务后，流程提前时间从 5 天缩短至 15 小时

成本节省

 

更正发票处理顺序后，杂费减少 140 万美元
该州在数字化转型过程中找到我们。SAP SRM 集成本来有助于推动这场转型，实际却花费了他们更多的时间和金钱。为了从根本上解决问题，我们提出一种能够跨平台和流程读取活动的流程挖掘解决方案。 Stefano Pedrazzi WW Sales Leader Process Mining IBM
阅读和理解数据

流程挖掘是一种将专门的数据挖掘算法应用于系统流程的技术，旨在更好地了解工作流程、发现瓶颈并获得可行的流程管理洞察。

IBM® Process Mining 工具是一种软件解决方案，可以自动发现、监视和优化业务流程，从而提高运营效率。Process Mining 解决方案作为基础功能嵌入所有 IBM Cloud Pak® for Automation 产品，包括 IBM Cloud Pak for Business Automation

该州政府使用 IBM Process Mining 安排当前工作流程并跟踪 SAP SRM 系统集成的进度。该软件的发现工具能优化来自这两个管理系统的数据，从而创建一个单一的、全面的流程模型。安排好端到端流程后，州政府能够监视其所有流程活动并审查具体部门的表现。

这一流程分析暴露了若干关键机会领域。

首先，州政府期望采购订单数据能即时传输到 SAP ECC。IBM Process Mining 发现，多数情况下，各部门约需 7 天才能完成数据传输。这导致流程提前时间延长并阻碍政府提供新公共服务的能力。

接下来，政府了解到一些部门在采购订单活动期间创建了反向数据传输流。A 部门 70% 的采购订单直接在 SAP ECC 上创建，然后复制到 SAP SRM，而 B 部门 100% 的采购订单以这种方式执行。后者导致了意外的数据传输流，造成流程偏差、提前时间延长与合规性问题。

最后，政府发现有两个部门的发票步骤顺序有误。付款的正确程序是：登记发票、发送付款、结算发票。

部门 C 未执行发送付款活动。他们还在登记之前结算发票，这一偏差导致州政府在 6000 余万美元的支出中损失了 120 万美元。在结算前登记发票会大幅降低此类支出。

D 部门首先发送付款，然后登记发票，最后进行结算。错误的顺序又使州政府在 1000 万支出中损失 20 万美元。按照正确顺序完成就能避免不合规及其相关费用。
IBM Process Mining 的优势不限于初始流程分析。它是一款秉持长期主义的工具。每周或每月监视流程，发现自动化的趋势和机会，帮助客户坚守持续改进之路。 Stefano Pedrazzi IBM Process Mining Elite Team Business Development Leader, IBM
实现完整流程透明度

IBM Process Mining 让州政府全面看清其端到端采购流程。这种新的可见性水平帮助州政府消除差距，管理和监视系统间的流程活动，并建立供所有部门遵循的成功治理结构。

州政府还利用自定义仪表板，直观地验证部门统计数据并对比不同部门的流程变体。IBM Process Mining 仪表板提供：

  • 绩效视图，深入具体活动，显示每个流程活动在时间（持续时间和过渡）、返工、成本和 KPI 一致性方面的绩效。该州使用绩效视图分析两个系统间的数据传输时间，这是传统商业智能无法做到的。
  • 路径分析，使用软件的案例变体功能，排查活动之间最频繁的路径。
  • 符合性检查，通过比较正在运行的流程的实际行为与预期行为，确定过程路径偏差对时间和成本的影响。

借助 IBM Process Mining 仪表板上的详细分析，州政府能够全面分析新 SAP SRM 系统对流程提前时间、变体检测和流程差距的影响，增强变更管理能力。

有了这些数据驱动的洞察，州政府最终有能力改进采购流程，为公民提供更好、更快、更低成本的服务。
关于该州

该州政府负责管理有助于公民成功和福祉的公共服务，使用 IBM Process Mining 在不增加支出的情况下提供更多公共服务。

 

*该个案研究中的客户最初与 myInvenio 合作，myInvenio 于 2021 年 8 月 1 日开始以 IBM 名义开展业务。该个案研究中的产品 myInvenio Process Mining 现为 IBM Process Mining
解决方案组件 IBM Cloud Pak® for Business Automation IBM® Process Mining
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美国出品，2022 年 3 月。

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