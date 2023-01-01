“我们的愿景是建立一个市场，让外部实体能够共享数据并利用我们的平台和分析服务。我们对这一前景充满期待，并期待与 IBM 合作，深入了解 watsonx.data 和 watsonx.ai 平台，作为我们网络转型计划的一部分，旨在提高我们的敏捷性，增强灵活性，提高生产效率，从而实现业务增长。”



Ayush Sharma



StarHub 首席技术官





