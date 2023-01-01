“我们的愿景是建立一个市场，让外部实体能够共享数据并利用我们的平台和分析服务。我们对这一前景充满期待，并期待与 IBM 合作，深入了解 watsonx.data 和 watsonx.ai 平台，作为我们网络转型计划的一部分，旨在提高我们的敏捷性，增强灵活性，提高生产效率，从而实现业务增长。”
Ayush Sharma
StarHub 首席技术官
StarHub（ibm.com 外部链接）是一家领先的新加坡本土公司，致力于提供世界一流的通信、娱乐和数字解决方案。凭借广泛的光纤和无线基础设施以及全球合作伙伴关系，他们为个人、家庭和企业提供优质的移动和固定服务、丰富的优质内容套餐，以及多样化的通信解决方案。他们还为企业和政府客户开发和提供解决方案，例如 AI、网络安全、数据分析、物联网和机器人技术。
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美国制造。2023 年 8 月。
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