SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) 提供标准软件工具和定制服务，帮助客户以最佳性能且高效可靠地运行任务关键型 IBM Db2 for z/OS 数据库实例。为了利用最新的数据库软件提供新产品和功能，SEG 需要在测试和开发过程中灵活访问当前的大型机服务器。

SOFTWARE ENGINEERING GmbH 的高级系统程序员 Karl Henn 表示：“对于我们来说，情况非常简单 - 如果我们想提供大型机软件解决方案，我们则需要访问当前的大型机服务器，确保我们构建的解决方案能够可靠地在我们客户的系统上运行。IBM System z Personal Development Tool (zPDT) 等纯软件解决方案无法提供我们所需的所有功能。我们产品的使用环境复杂，我们需要确保始终能够测试和分析客户数据中心中可能遇到的各种物理硬件配置。当客户来电时，每一秒都很重要，我们必须建立一个与客户相匹配的环境，以便能够快速、无延迟地验证配置并提供解决方案。”

然而，部署满足构建、运行和支持企业软件所需规范的新 IBM Z 大型机的成本给 SEG 带来重大财务挑战。该公司从经验中了解到从外部服务提供商那里购买临时容量的局限性，因此希望完全控制基础架构，包括用于数据共享群组的耦合设施等高级功能，而无需投资购买全新的服务器。

Karl Henn 确认：“作为一家软件开发公司，我们对配置有一些复杂的要求，包括服务器的 CPU 数量。这让我们很难在市场上找到符合我们预算的合适解决方案。共享主机系统也无法实现，因为某些情况和支持案例可能需要系统重新启动、较旧的操作系统版本或其他活动，这可能成本高昂且在共享主机系统上难以安排。”