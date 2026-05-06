为了让产品开发保持正轨并维持市场领先地位，SOFTWARE ENGINEERING GmbH 需要确保能够为最新的 IBM Db2 for z/OS 软件提供附加解决方案。但是，公司如何在 IBM Z 上不受限制地开发和测试新解决方案，同时继续严格控制运营成本？
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) 提供标准软件工具和定制服务，帮助客户以最佳性能且高效可靠地运行任务关键型 IBM Db2 for z/OS 数据库实例。为了利用最新的数据库软件提供新产品和功能，SEG 需要在测试和开发过程中灵活访问当前的大型机服务器。
SOFTWARE ENGINEERING GmbH 的高级系统程序员 Karl Henn 表示：“对于我们来说，情况非常简单 - 如果我们想提供大型机软件解决方案，我们则需要访问当前的大型机服务器，确保我们构建的解决方案能够可靠地在我们客户的系统上运行。IBM System z Personal Development Tool (zPDT) 等纯软件解决方案无法提供我们所需的所有功能。我们产品的使用环境复杂，我们需要确保始终能够测试和分析客户数据中心中可能遇到的各种物理硬件配置。当客户来电时，每一秒都很重要，我们必须建立一个与客户相匹配的环境，以便能够快速、无延迟地验证配置并提供解决方案。”
然而，部署满足构建、运行和支持企业软件所需规范的新 IBM Z 大型机的成本给 SEG 带来重大财务挑战。该公司从经验中了解到从外部服务提供商那里购买临时容量的局限性，因此希望完全控制基础架构，包括用于数据共享群组的耦合设施等高级功能，而无需投资购买全新的服务器。
Karl Henn 确认：“作为一家软件开发公司，我们对配置有一些复杂的要求，包括服务器的 CPU 数量。这让我们很难在市场上找到符合我们预算的合适解决方案。共享主机系统也无法实现，因为某些情况和支持案例可能需要系统重新启动、较旧的操作系统版本或其他活动，这可能成本高昂且在共享主机系统上难以安排。”
鉴于不受限制地访问其开发环境的重要性，SEG 长期以来一直投资 IBM Z 大型机。但前提是公司有令人信服的业务用例，需要购买最新一代的新服务器。 因此，多年来，该公司一直与 IBM 全球资产回收服务部合作，以合理的成本使其基础架构与 IBM 官方认证的二手服务器始终保持同步，确保其拥有构建一流软件所需的基础架构，其中还可利用最新的 IBM Db2 for z/OS 数据库解决方案。
当使用 IBM 官方认证的二手设备时，SEG 知道该设备可以获得二手 IBM 大型机、服务器的功能部件和备件，更重要的是获得 IBM 认证支持的所需质量。这一点至关重要，因为大型机是其开发活动的支柱，长时间停机会给企业带来高昂的财务和声誉代价。
Karl Henn 补充道：“我们了解市场，并且曾与销售二手设备的第三方供应商合作。但我们很快意识到，只有 IBM 全球资产回收服务部才能在我们需要时提供所需的解决方案，且价格合理。能够根据我们的要求定制系统，这对于确保官方认证的二手服务器具有足够的性能以及运行我们的开发和测试工作负载所需的所有功能至关重要。”
IBM Z 平台的商标稳定性还延伸到跨代服务器的硬件兼容性。由于前瞻性地引入了新功能，这些功能通常不会降低两代服务器的兼容性，因此 SEG 可以在其再制造的服务器上使用最新软件。
在最新升级中，SEG 与 IBM 全球资产回收服务部密切合作，部署了官方认证的二手 IBM zEnterprise BC12 (zBC12) 服务器。该服务器用于开发 SQL PerformanceExpert、SQL WorkloadExpert、RealTime DBAExpert for Db2 z/OS、ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) 和 WLX Audit for Db2 z/OS 等工具，帮助客户微调应用程序以获得最佳性能，简化数据库管理，自动执行标准任务，应对 Db2 12 持续交付带来的新挑战，并且可以做到完全合规，几乎没有开销。 此外，这种现代服务器架构还为各种 Db2 z/OS 袖珍工具提供服务。
作为 IBM 的长期合作伙伴，SEG 在 IBM Z 平台上积累了丰富的经验，并参与了 IBM Db2 和 CICS 早期测试计划，是用户社区的高度活跃成员。 Karl Henn 阐述道：“我们致力于打造 IBM Z 平台及周边生态系统。我们对平台和整个环境的贡献超出了我们的标准软件产品。我们乐于成为活跃的用户社区的一员，并定期通过各种活动的广泛演示与客户和合作伙伴分享我们的见解。 贴近客户是我们的核心业务。在各个层面上进行频繁和直接的交流，让我们能够评估客户需要哪些新功能，以及我们需要通过我们的产品组合应对哪些新动态。”
由于与 IBM 全球资产回收服务部的合作，SEG 可以获得 IBM 认证的二手服务器，从而可以对这些服务器进行定制，满足其具体业务需求。IBM 对再制造的服务器进行了与新组装系统相同的严格测试程序，并拥有全面的官方认证功能和部件库存。 这让 SEG 相信所有组件都能可靠运行，并且公司获得了物有所值的质量和性能。Karl Henn 评论道：“我们重视对软件开发基础设施的完全控制。事实上，我们可以随时在服务器上运行我们喜欢的任何操作系统版本和软件版本，这有助于我们解决问题，并更快地向客户提供新产品和功能。”
得益于 IBM 提供的经官方认证、按照原始制造规格再制造、经全面测试的服务器具有成本效益，SEG 得以扩展其产品系列并增强竞争优势，使公司能够利用新商机并适应不断变化的需求和实践。 例如，IBM Db2 12 for z/OS 持续交付新功能和增强功能，使客户能够更快地从新功能中受益。 新功能交付变得更敏捷，也给客户带来了新挑战。 Karl Henn 强调：“当今世界瞬息万变，前所未见，软件更新换代也需要紧跟步伐。 虽然我们的客户渴望利用新功能，但他们也希望确保某个领域的增强功能不会对其他领域的数据库性能产生负面影响。 正因如此，我们目前与客户密切合作，推出一款新产品，该产品将有助于在采用 IBM DB2 for z/OS 的持续交付方法时将风险降至最低。”
在 SEG 运行 IBM 二手服务器的另一个优点是该公司能够更好地保护其知识产权。由于不需要在外部系统上运行任何代码来进行开发或维护，SEG 可以确保未经授权的人员或公司无法访问 SEG 赖以构建的所有重要信息。
Karl Henn 总结道：“及时了解 IBM Z 大型机对我们的业务至关重要，尤其是我们提供了支持迁移到新的 IBM Db2 for z/OS 功能的工具。得益于我们与世界各地杰出的 IBM 专家达成密切合作以及 IBM 全球资产回收服务部提供了有吸引力的官方认证二手系统，我们可以继续开发和交付标准工具，帮助 IBM Z 客户突破界限，最大限度地提高可靠性和性能。”
SOFTWARE ENGINEERING GmbH 为 IBM DB2 for z/OS 提供定制软件服务和标准工具。SEG 通过优化性能和加速数据处理，帮助欧洲和北美的银行、金融服务和保险等行业的公司充分利用 IBM Z 大型机。SEG 总部位于德国杜塞尔多夫，在美国华盛顿特区设有分公司。
要了解有关 IBM 认证的二手服务器和存储解决方案的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/certified-used-equipment
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