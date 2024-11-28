与美元伦敦同业拆借利率 (LIBOR) 挂钩的证券的名义价值在 2012 年达到峰值，达到 200 万亿美元大关。尽管如此，LIBOR 操纵丑闻在 2010 年代引发了全球对利率制定机制的彻底改革。
此次改革推出了担保隔夜融资利率 (SOFR)，这是一种无风险利率，在 2021 年基本取代了美元 LIBOR。SOFR 是根据国际证监会组织 (IOSCO) 的金融基准原则制定的，从而实现了成功过渡。
然而，一项挑战依然存在 – 缺乏信用利差组件，而这在 LIBOR 基准中至关重要。因此，两种信用敏感型替代方案应运而生：美国银行同业拆借利率 (Ameribor) 和彭博短期银行收益指数 (BSBY)。尽管取得了初步成功，但国际证监会组织 (IOSCO) 认为，这两个基准都不符合其原则，因此 BSBY 将停止使用。
在后 LIBOR 时代，金融机构寻找一种可靠且稳健的基准，可以衡量与无担保银行债务融资相关的信用风险。鉴于这一需求，SOFR Academy 与基准管理机构合作，寻求创建两个互补的基准，即跨曲线信用利差指数 (AXI) 和财务状况信用利差指数 (FXI)，这两个基准作为 SOFR 的信用敏感型补充。
为了获得市场信任和遵守法规，SOFR Academy 需要进行一次独立审查，以评估这些基准是否符合 IOSCO 原则。具体来说，他们需要遵守 IOSCO 原则 6（基准设计）、7（数据充分性）和 9（决策透明度）。Ameribor 和 BSBY 不符合这些原则，最终导致他们失败。此外，如果 SOFR Academy 不符合有关指数实质的这些原则，则可能需要更改指数方法，而不是其治理。
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SOFR Academy 与 IBM Promontory 合作，对 AXI 和 FXI 对 IOSCO 原则的遵守情况进行深入评估。本次评估提出了五项重要建议以加强基准：
1. 明确的回退机制。
Promontory 发现，虽然 AXI 和 FXI 已制定应对短期技术问题的措施，但是对于长时间不可用数据或交易量低下的回退没有明确定义。为此，SOFR Academy 在 AXI 和 FXI 框架内引入了回退方法，这有助于确保基准的可靠性，即使在市场混乱时期也是如此。
例如，如果数据不可用或长时间低于阈值，AXI 将默认为 FXI 减去 AXI 和 FXI 之间差值的五年期历史中位数。
2. 提高基准计算的透明度。
为了进一步符合原则 9（决策的透明度），Promontory 建议提高交易数据加权方法的透明度。因此，SOFR Academy 在其方法文件中引入了详细的解释，明确定义了如何使用交易量和到期期限来计算未缩放利率和平均到期期限。这使得市场参与者能够清楚地了解每日基准利率的确定方式。
3. 引入市场状况监测框架。
Promontory 的审查还发现，如果基准开始在金融合同中被广泛引用，可能会造成市场扭曲。为了解决这个问题，SOFR Academy 实施了一个监测框架来跟踪交易量并防止“倒金字塔问题”，即与基准相关的产品交易量可能大大超过为基准本身提供信息的交易量。这种积极主动的治理帮助 AXI 和 FXI 继续反映市场状况。
4. 详细的交易量阈值方法。
Promontory 指出，尽管交易量阈值是 AXI 和 FXI 的一部分，但方法中没有明确界定它们。SOFR Academy 对此作出回应，概述了具体的交易量阈值，低于该阈值时不会公布新的每日利率。这有助于 AXI 和 FXI 避免因数据不足而导致失真，从而保持准确性和完整性。
5. 不断审查和调整。
SOFR Academy 及其基准管理机构引入了年度审查流程，以持续监控基准，旨在保持基准的相关性并与市场条件和监管要求保持一致。这使得 AXI 和 FXI 可以适应金融市场的演变，同时保持合规性和功能。
经过这些改进，Promontory 得出结论，AXI 和 FXI 已全面执行有关强度、透明度和可靠性的 IOSCO 原则 6、7 和 9。AXI 和 FXI 满足了市场对与 SOFR 相辅相成的信用敏感型利率的需求。
随着 AXI 和 FXI 的推出，SOFR Academy 有可能通过一系列变革性优势对金融行业产生影响：
1. 恢复基准信心。
通过支持完全透明度和遵守 IOSCO 原则，SOFR Academy 有助于恢复对信用敏感型基准的信心。
2. 提高市场采用率。
AXI 和 FXI 越来越受到关注，特别是对于寻求信用敏感型基准与 SOFR 一起使用的大型银行。这些基准为定价和管理信用风险提供重要工具。
3. 增强监管合规性。
这些基准的成功实施为监管合规性树立了新的标准，将 AXI 和 FXI 定位为未来基准制定的行业领导者和典范。
4. 提高运营弹性。
增强型方法和回退机制有助于确保 AXI 和 FXI 能够在市场承压期间有效运作，并在各种市场条件下提供一致性和可靠性。
在 IBM Promontory 的帮助下，SOFR Academy 证明 AXI 和 FXI 完全符合 IOSCO 原则，为后 LIBOR 时代创建可靠且透明的基准框架。AXI 和 FXI 现在是符合 IOSCO 原则的信用敏感型基准，为金融市场提供衡量和管理相关信用风险所需的工具。
SOFR Academy（ibm.com 外部链接）是一家总部位于美国的经济学教育和市场信息提供商。SOFR Academy 正在全球多个主要货币司法管辖区实施业内首创的信用敏感型 AXI 和 FXI 基准，以此努力改革全球参考利率。以下是 SOFR Academy, Inc. 在美国的注册商标 – Across-the-Curve Credit Spread Index®、Financial Conditions Credit Spread Index®、AXI®、FXI®
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