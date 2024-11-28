SOFR Academy 与 IBM Promontory 合作，对 AXI 和 FXI 对 IOSCO 原则的遵守情况进行深入评估。本次评估提出了五项重要建议以加强基准：

1. 明确的回退机制。

Promontory 发现，虽然 AXI 和 FXI 已制定应对短期技术问题的措施，但是对于长时间不可用数据或交易量低下的回退没有明确定义。为此，SOFR Academy 在 AXI 和 FXI 框架内引入了回退方法，这有助于确保基准的可靠性，即使在市场混乱时期也是如此。

例如，如果数据不可用或长时间低于阈值，AXI 将默认为 FXI 减去 AXI 和 FXI 之间差值的五年期历史中位数。

2. 提高基准计算的透明度。

为了进一步符合原则 9（决策的透明度），Promontory 建议提高交易数据加权方法的透明度。因此，SOFR Academy 在其方法文件中引入了详细的解释，明确定义了如何使用交易量和到期期限来计算未缩放利率和平均到期期限。这使得市场参与者能够清楚地了解每日基准利率的确定方式。

3. 引入市场状况监测框架。

Promontory 的审查还发现，如果基准开始在金融合同中被广泛引用，可能会造成市场扭曲。为了解决这个问题，SOFR Academy 实施了一个监测框架来跟踪交易量并防止“倒金字塔问题”，即与基准相关的产品交易量可能大大超过为基准本身提供信息的交易量。这种积极主动的治理帮助 AXI 和 FXI 继续反映市场状况。

4. 详细的交易量阈值方法。

Promontory 指出，尽管交易量阈值是 AXI 和 FXI 的一部分，但方法中没有明确界定它们。SOFR Academy 对此作出回应，概述了具体的交易量阈值，低于该阈值时不会公布新的每日利率。这有助于 AXI 和 FXI 避免因数据不足而导致失真，从而保持准确性和完整性。

5. 不断审查和调整。

SOFR Academy 及其基准管理机构引入了年度审查流程，以持续监控基准，旨在保持基准的相关性并与市场条件和监管要求保持一致。这使得 AXI 和 FXI 可以适应金融市场的演变，同时保持合规性和功能。

经过这些改进，Promontory 得出结论，AXI 和 FXI 已全面执行有关强度、透明度和可靠性的 IOSCO 原则 6、7 和 9。AXI 和 FXI 满足了市场对与 SOFR 相辅相成的信用敏感型利率的需求。