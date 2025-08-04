设施控制具有物联网属性，其具体特性因每个空间的实际情况而异。智能音箱中现有的传统对话流程难以适应各种复杂场景。此外，在此场景中应用近期兴起的生成式 AI 等新技术也面临挑战。

鉴于设施控制涉及多种通信协议，作为专业电气系统集成商的日本企业 Smart Light 亟需一种能有效协调语音与生成式 AI 的技术桥梁。