Smart Light 利用 IBM watsonx.ai 创建了一套用于设施控制的全新生成式 AI 工作流
设施控制具有物联网属性，其具体特性因每个空间的实际情况而异。智能音箱中现有的传统对话流程难以适应各种复杂场景。此外，在此场景中应用近期兴起的生成式 AI 等新技术也面临挑战。
鉴于设施控制涉及多种通信协议，作为专业电气系统集成商的日本企业 Smart Light 亟需一种能有效协调语音与生成式 AI 的技术桥梁。
首先，Smart Light 致力于开发高效的对话流程。该公司选择了一种方法：由生成式 AI 工具理解语音转录文本的上下文。同时，该公司还依托独立技术工作室 1ft-seabass 提供技术支持、整体架构规划以及 IBM 产品集成服务。
由于市场上可借鉴案例较少，Smart Light 不得不对新建的生成式 AI 工作流程进行大量实验与验证。Smart Light 将企业级人工智能平台 IBM watsonx.ai作为其解决方案的核心，并着力构建了一套支持通过图形用户界面 (GUI) 进行灵活试错的系统。
使用 IBM Cloud Code Engine 无服务器平台实现设备控制协议转换。通过 Node-RED 开发工具将其接口标准化为 MQTT（消息队列遥测传输）消息协议。此外，开关状态上下文由 watsonx.ai 解读，并通过 IBM Cloud Code Engine 进行桥接。
人工智能与设施控制集成的优势迅速显现。在 1ft-seabass 的支持下，Smart Light 得以有效部署生成式 AI 语音解读解决方案——这是迈向人工智能与设施控制应用未来的重要一步。具体而言，在测试室中，该公司成功实现了通过语音管理空调设备，此原型仅用约两周时间便快速完成部署。
除空调控制外，Smart Light 还通过 MQTT 连接 Node-RED 和 IBM Cloud Code Engine，实现了照明、窗帘等设备控制。在实验环境中测试 AI 提示时进行了多次尝试，能够反复试验显著加速了新解决方案的开发。
过去，若仅依靠各物联网和扩展现实 (XR) 设备中的程序测试提示，完成测试需耗时一周。通过在云端进行多次灵活的试验，Smart Light 得以在大约三天内完成相同流程——效率提升约 50%。这虽然是一个简单的开关控制场景，但在更复杂的情况下，其效益将更为显著。
Smart Light 是一家总部位于东京的公司，成立于 2011 年。Smart Light 仅有四名员工，专注于为办公楼和商业设施集成照明、空调及其他电力系统。该公司利用开放系统，并结合前沿的物联网与 AI 技术，致力于打造节能且能创造价值的解决方案。
1ft-seabass 是由 Seigo Tanaka 于 2004 年创立的独立技术工作室。该工作室基于网络前端技术，其理念是重视信息与界面融合的方法。近期，1ft-seabass 一直致力于融合 IoT、XR 和生成式 AI 等技术进行开发、技术顾问服务和讲座。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。