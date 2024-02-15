面对数字渠道前所未有的增长，暹罗商业银行面临着控制成本、适应不可预测的工作负载高峰的挑战。 为了有效扩展其 IT 资源，暹罗商业银行采用了 IBM® Z Tailored Fit Pricing，这是一种新的融资模型，专门用于以透明、可预测的成本处理工作负载高峰。
通过选择 IBM Z 平台新的灵活软件定价模型 Tailored Fit Pricing，暹罗商业银行获得了透明且可预测的定价，使其计算机能够无上限运行。
数字服务、监管变革和消费者的新需求正在重塑金融服务业。 为了在面对这些快速变化时保持竞争力，银行需要提供新服务，同时保持始终如一的卓越客户体验。 在实现“最受尊敬的银行”之愿景的驱动下，暹罗商业银行制定了战略转型计划，旨在升级基础设施并增强长期竞争力。
高级执行副总裁兼首席技术官 Trirat Suwanprateeb 解释道：“作为泰国第一家银行，我们在为泰国提供金融服务方面发挥着关键作用。 要成为‘最受尊敬的银行’，客户体验对我们至关重要。 我们正在投资转型项目，以提高银行的质量并加强与客户的互动，特别是在数字系统方面。”
20 多年来，暹罗商业银行一直信赖 IBM Z 平台运行其核心银行和信用卡应用程序。 暹罗商业银行利用 Parallel Sysplex 解决方案在两个数据中心集群运行四台 Z 大型机，Parallel Sysplex 解决方案是一项集群技术，可使多个 Z 操作系统（IBM z/OS）副本作为单一系统运行。 暹罗商业银行是泰国第一家实施 Parallel Sysplex 集群的银行，因为该技术旨在提高可用性并管理备份和恢复。
Trirat 表示：“事实证明，Parallel Sysplex 对我们至关重要，因为它使我们能够横向扩展并为客户服务提供高可用性，即使在我们执行计划内停机时也是如此。”
然而，暹罗商业银行开始实施转型计划时，突然发现数字和移动交易年度增长超过 30%。 这些工作负载通常会在月底和季节性假日购物期间激增，使得容量规划具有挑战性且成本高昂。
面对不可预测的工作负载增长，暹罗商业银行开始“软限制”其硬件利用率，以防止因意外峰值而增加费用。 “当时我们的平台运行成本使我们无法扩大容量响应客户需求，”Trirat 补充道。
在详细说明其需求和希望实现的目标后，暹罗商业银行与 IBM 合作制定了最佳的成本节约解决方案。 随后，IBM 向暹罗商业银行引入了一种全新的、经济高效的定价创新，即 Tailored Fit Pricing，其能够以可预测、经济实惠的方式扩展银行的 IT 资源。
“IBM 倾听了我们的挑战并希望了解我们的需求。 Tailored Fit Pricing 正在帮助我们优化平台运行成本，以便我们能够尽量利用其潜力，”Trirat 说。
暹罗商业银行成为 Tailored Fit Pricing 产品的企业容量选项的早期采用者。 通过这种新模型，成本根据物理环境的总体规模进行设定，无需手动或自动设置上限。
该解决方案还使银行能够配置系统以支持最佳响应时间和服务级别协议 (SLA)。 该模型提高暹罗商业银行灵活开发和环境测试容量并降低其各种工作负载增长的定价。
Tailored Fit Pricing 拥有广泛优势。 企业容量选项简化了暹罗商业银行的操作，使其更灵活处理不可预测的使用高峰，显著提高峰值表现、增强规划能力。 所有这些结果都以具有成本竞争力、具有完全价格可预测性和简单性的商业模型为基础。
在未来五年内，暹罗商业银行预计将实现软件许可成本降低 14%，此外还可减少管理容量所需的人员时间，从而节省大量成本。
实施 Tailored Fit Pricing 后，暹罗商业银行能够根据其不断增长的业务需求调整容量需求。 “Tailored Fit Pricing 为我们提供了一个灵活的定价模型，经过优化可满足银行需求，”Trirat 说。 “现在我们可开放容量来吸引更多客户，处理更多请求并每秒处理更多交易 —— 所有这些都为我们的客户提供了更好的体验。”
随着继续实施转型路线图，暹罗商业银行已开始使用 IBM Change Data Capture (CDC) 复制解决方案进行概念验证 (POC)，以快速捕获和交付数据库更改，从而减少数据处理开销。
Trirat 总结道：“IBM Z 平台的高可用性使我们能够兑现对客户的承诺。 我们需要我们的系统全天候可用。 展望未来，我们希望改进我们的架构，以更好地响应客户需求。”
暹罗商业银行（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1907 年 1 月 30 日，是一家领先的全能银行，总部位于泰国曼谷。暹罗商业银行为其客户提供全方位的金融服务，包括企业和个人贷款、零售和批发银行业务、外币业务、国际贸易融资、现金管理、托管服务、信用卡和签账卡服务以及投资银行服务。该行的服务以其广泛的银行网络和其对技术创新的不断追求为后盾。
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2020 年 6 月在美国制作。
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