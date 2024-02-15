数字服务、监管变革和消费者的新需求正在重塑金融服务业。 为了在面对这些快速变化时保持竞争力，银行需要提供新服务，同时保持始终如一的卓越客户体验。 在实现“最受尊敬的银行”之愿景的驱动下，暹罗商业银行制定了战略转型计划，旨在升级基础设施并增强长期竞争力。

高级执行副总裁兼首席技术官 Trirat Suwanprateeb 解释道：“作为泰国第一家银行，我们在为泰国提供金融服务方面发挥着关键作用。 要成为‘最受尊敬的银行’，客户体验对我们至关重要。 我们正在投资转型项目，以提高银行的质量并加强与客户的互动，特别是在数字系统方面。”

20 多年来，暹罗商业银行一直信赖 IBM Z 平台运行其核心银行和信用卡应用程序。 暹罗商业银行利用 Parallel Sysplex 解决方案在两个数据中心集群运行四台 Z 大型机，Parallel Sysplex 解决方案是一项集群技术，可使多个 Z 操作系统（IBM z/OS）副本作为单一系统运行。 暹罗商业银行是泰国第一家实施 Parallel Sysplex 集群的银行，因为该技术旨在提高可用性并管理备份和恢复。

Trirat 表示：“事实证明，Parallel Sysplex 对我们至关重要，因为它使我们能够横向扩展并为客户服务提供高可用性，即使在我们执行计划内停机时也是如此。”



然而，暹罗商业银行开始实施转型计划时，突然发现数字和移动交易年度增长超过 30%。 这些工作负载通常会在月底和季节性假日购物期间激增，使得容量规划具有挑战性且成本高昂。



面对不可预测的工作负载增长，暹罗商业银行开始“软限制”其硬件利用率，以防止因意外峰值而增加费用。 “当时我们的平台运行成本使我们无法扩大容量响应客户需求，”Trirat 补充道。

