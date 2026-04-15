为企业规模构建的可信法律 AI

法律研究不仅仅需要速度，它还需要精确性、完整性和可验证的引文。处理数十万份文档的律师事务所和法律部门无法承受部分答案或幻觉。得到“70% 的答案”会带来真正的风险。

现代 AI 技术，如语义检索和检索增强生成 (RAG)，带来了希望，但在受监管环境中扩展它们存在挑战。敏感的法律数据——通常包含 PII 或 PHI——可能由于监管或风险限制而需要保留在本地。

Shorthills AI 着手构建生产级法律 AI 助手，能够提供可追溯、多角度、带有引文支持的答案，同时在企业规模下安全运行。