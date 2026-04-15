为企业规模构建的可信法律 AI

该平台基于 IBM watsonx.data 构建，结合了混合检索和针对受监管法律环境的安全部署
法律研究不仅仅需要速度，它还需要精确性、完整性和可验证的引文。处理数十万份文档的律师事务所和法律部门无法承受部分答案或幻觉。得到“70% 的答案”会带来真正的风险。
现代 AI 技术，如语义检索和检索增强生成 (RAG)，带来了希望，但在受监管环境中扩展它们存在挑战。敏感的法律数据——通常包含 PII 或 PHI——可能由于监管或风险限制而需要保留在本地。
Shorthills AI 着手构建生产级法律 AI 助手，能够提供可追溯、多角度、带有引文支持的答案，同时在企业规模下安全运行。
Shorthills AI 与 IBM 合作，使用 IBM watsonx.data 和 Langflow 构建了一个生产就绪的混合搜索平台。该团队设计了一个模块化架构，结合了基于关键词、向量和图的搜索。
文档被摄取到安全的数据湖中，智能分块，并通过实体提取（例如，法官姓名、案件类型、引文）进行丰富。嵌入向量存储在 watsonx.data 中，支持大规模混合搜索。路由层将查询导向最优的搜索方法——关键词用于文档 ID，向量用于语义问题，图用于更深层次的法律推理——在成本、速度与相关性之间取得平衡。
这种方法将研究工作流从手动、分散的搜索转变为自动化、具有上下文感知的检索，并带有引文和重排序以提高准确性。
借助 IBM watsonx.data，Shorthills AI 实现了可衡量的改进：全面性提升 4 倍，法律论点多样性提升 9 倍，召回率和精确率提升超过 60%。搜索时间减少，同时相关性提高，使法律团队能够更可靠地发现多种反驳依据和支持性判例法。
研究人员现在获得更广泛、带有引文支持的结果，而不是部分答案。该平台具有可扩展性、安全性，并且适用于受监管行业所要求的本地部署。
展望未来，Shorthills AI 计划通过 AI 智能体扩展该解决方案，这些智能体可以起草答复、总结发现并自动化下游工作流——从而深化与 IBM 作为长期技术合作伙伴的合作。
Shorthills AI 成立于 2018 年，是一家专注于生成式 AI 和数据工程解决方案的技术公司。 其业务 遍布 美国、印度、加拿大和澳大利亚，为法律、医疗保健和企业领域的客户提供服务，构建能够通过智能自动化和高级搜索带来可衡量投资回报率的可扩展 AI 系统。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标和 IBM watsonx.data 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。