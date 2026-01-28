面向法律检索的生产级 RAG 系统：Shorthills AI 如何借助 IBM watsonx.data 扩展数据检索能力

基于此目标，总部位于新泽西州的 Shorthills AI 通过运用 RAG 和知识图谱技术，开发了以领域定制化优化聊天机器人为形式的生成式 AI 智能体框架。该框架为法律行业提供 AI 驱动的洞察，既追求原始速度，也注重相关性、完整性与可追溯来源。

通过在构建 RAG 系统时使用 Astra DB on IBM watsonx.data 作为向量数据库，并使用 Langflow 加速迭代，Shorthills 的召回率与精确度提高了 60%。

IBM 解决方案还帮助将结果全面性——即结果捕捉用户查询细节与维度的完整程度——提升了 4 倍。同时，结果多样性——为用户提供多重解读视角而非单一推理路径的能力——提升了 9 倍。此功能对于法律工作流程中准备论点与反驳至关重要。