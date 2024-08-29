在快节奏的互动会议之后，您如何快速有效地捕获和总结会议成果和后续步骤？Seismic 致力于提供解决方案。Seismic 全球战略客户总监 Charles McCarter 表示，“我们对 Seismic 平台的持续创新源于客户的潜在价值，以及业务交互中效率和工作效率的提高。”因此，会议总结和内容推荐功能已添加到解决方案的 Seismic 缓存中。

对此，Seismic 工程师面临的挑战是试验早期生成式 AI (GenAI) 技术的提示和建模功能来构建产品。然而，随着迭代的日益复杂，团队意识到，他们需要一个企业级的 GenAI 平台来跟上步伐。在此期间，他们的目标是在现有基础设施的基础上处理和汇总会议记录，以提高绩效。与此同时，他们也在寻求领先的 GenAI 解决方案提供商和 Seismic 解决方案高级用户 IBM 的专业知识，以开发其会议总结产品的高级版本，并展示其弹性和创新承诺。