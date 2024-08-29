主页 Case Studies Seismic Seismic 借助 watsonx 提高会议总结和内容推荐能力
Seismic 和 IBM
watsonx 抽象图片
挑战：回顾并共享大量信息

在快节奏的互动会议之后，您如何快速有效地捕获和总结会议成果和后续步骤？Seismic 致力于提供解决方案。Seismic 全球战略客户总监 Charles McCarter 表示，“我们对 Seismic 平台的持续创新源于客户的潜在价值，以及业务交互中效率和工作效率的提高。”因此，会议总结和内容推荐功能已添加到解决方案的 Seismic 缓存中。

对此，Seismic 工程师面临的挑战是试验早期生成式 AI (GenAI) 技术的提示和建模功能来构建产品。然而，随着迭代的日益复杂，团队意识到，他们需要一个企业级的 GenAI 平台来跟上步伐。在此期间，他们的目标是在现有基础设施的基础上处理和汇总会议记录，以提高绩效。与此同时，他们也在寻求领先的 GenAI 解决方案提供商和 Seismic 解决方案高级用户 IBM 的专业知识，以开发其会议总结产品的高级版本，并展示其弹性和创新承诺。
我们对 Seismic 平台的持续创新源于客户的潜在价值，以及业务交互中效率和工作效率的提高。 Charlie McCarter 全球战略客户总监 Seismic
测试 GenAI 与协作

为了证明其强大的合作关系，Seismic 和 IBM 启动了一个创新项目，以增强 Seismic 现有的会议总结和内容推荐产品。IBM 的生态系统工程构建实验室团队与 Seismic 密切合作，构建出最简化可实施产品 (MVP)，以推动快速解决方案原型设计。作为由 IBM® watsonx.ai 提供支持的 MVP，IBM 先进的生成式 AI 技术释放了 Seismic 会议总结解决方案的增强功能和性能改进。这些进步不仅简化了会议记录文件的内容拆分和处理，还支持将 AI 技术快速、无缝地嵌入到 Seismic 的解决方案中。构建实验室团队还支持 Seismic 的需求，即编写有效的 Terraform 代码，以实现无缝基础架构部署。专门的知识传授和赋能会议进一步激发了 Seismic 开发人员对未来项目的活力。“在瞬息万变的数字环境中，拥抱技术进步对于保持竞争优势仍然至关重要。”McCarter 谈到。
通过与 IBM 等知名技术公司建立合作关系，Seismic 始终致力于提供强大、可扩展且的用户友好型 AI 工程工具，旨在满足不断变化的业务需求。 Charlie McCarter 全球战略客户总监 Seismic
卓越的合作关系能够成就卓越的总结能力

如今，在 IBM watsonx.ai 的支持下，面临需对讨论进行叙述的 Seismic 客户已增强其会议总结和推荐功能，从而可满足其各种需求。通过强强联手，这些组织已为在各自领域内提供卓越的价值主张铺平了道路，从而可依靠全面的文档处理和分析技术来最终推动跨行业的创新。借助嵌入式 watsonx.ai，Seismic 的尖端平台便可高效处理和分析客户所需的会议记录，从而确保与各企业使用的 Zoom、Microsoft Teams 和 Webex 等领先协作工具无缝集成。此外，Seismic 已认识到与 IBM 的合作所带来的潜在协同机遇。“通过培育与 IBM 等知名科技公司的合作关系，Seismic 始终致力于提供强大、可扩展且用户友好的 AI 工程工具，而这些工具旨在满足不断变化的业务需求”，McCarter 先生表示。

使用 watsonx 解决方案的其他概念验证项目正在进行中，以支持从 GenAI 驱动的增强型搜索和自然语言到 SQL 功能等功能。Seismic 表现出对采用其他 IBM 产品的兴趣，包括利用 IBM watsonx.data 资源，这标志着共同的增长前景和长期合作的可能性，以便为客户创造价值。
Seismic 徽标
关于 Seismic

Seismic（链接位于 ibm.com 站外）是支持领域的全球领导者，可帮助各个组织吸引客户、支持团队和激发收入增长。Seismic Enablement Cloud 是最强大的统一支持平台，可以为面向客户的团队提供正确的技能、内容、工具和洞察，以促进增长和取得成功。从全球最大的企业到初创公司和小型企业，全球的 2,000 多家组织依赖 Seismic 满足他们的支持需求。Seismic 总部位于圣地亚哥，并在北美、欧洲和澳大利亚设有办事处。
解决方案组件 IBM watsonx.ai™
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。