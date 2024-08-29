在快节奏的互动会议之后，您如何快速有效地捕获和总结会议成果和后续步骤？Seismic 致力于提供解决方案。Seismic 全球战略客户总监 Charles McCarter 表示，“我们对 Seismic 平台的持续创新源于客户的潜在价值，以及业务交互中效率和工作效率的提高。”因此，会议总结和内容推荐功能已添加到解决方案的 Seismic 缓存中。
对此，Seismic 工程师面临的挑战是试验早期生成式 AI (GenAI) 技术的提示和建模功能来构建产品。然而，随着迭代的日益复杂，团队意识到，他们需要一个企业级的 GenAI 平台来跟上步伐。在此期间，他们的目标是在现有基础设施的基础上处理和汇总会议记录，以提高绩效。与此同时，他们也在寻求领先的 GenAI 解决方案提供商和 Seismic 解决方案高级用户 IBM 的专业知识，以开发其会议总结产品的高级版本，并展示其弹性和创新承诺。
为了证明其强大的合作关系，Seismic 和 IBM 启动了一个创新项目，以增强 Seismic 现有的会议总结和内容推荐产品。IBM 的生态系统工程构建实验室团队与 Seismic 密切合作，构建出最简化可实施产品 (MVP)，以推动快速解决方案原型设计。作为由 IBM® watsonx.ai 提供支持的 MVP，IBM 先进的生成式 AI 技术释放了 Seismic 会议总结解决方案的增强功能和性能改进。这些进步不仅简化了会议记录文件的内容拆分和处理，还支持将 AI 技术快速、无缝地嵌入到 Seismic 的解决方案中。构建实验室团队还支持 Seismic 的需求，即编写有效的 Terraform 代码，以实现无缝基础架构部署。专门的知识传授和赋能会议进一步激发了 Seismic 开发人员对未来项目的活力。“在瞬息万变的数字环境中，拥抱技术进步对于保持竞争优势仍然至关重要。”McCarter 谈到。
如今，在 IBM watsonx.ai 的支持下，面临需对讨论进行叙述的 Seismic 客户已增强其会议总结和推荐功能，从而可满足其各种需求。通过强强联手，这些组织已为在各自领域内提供卓越的价值主张铺平了道路，从而可依靠全面的文档处理和分析技术来最终推动跨行业的创新。借助嵌入式 watsonx.ai，Seismic 的尖端平台便可高效处理和分析客户所需的会议记录，从而确保与各企业使用的 Zoom、Microsoft Teams 和 Webex 等领先协作工具无缝集成。此外，Seismic 已认识到与 IBM 的合作所带来的潜在协同机遇。“通过培育与 IBM 等知名科技公司的合作关系，Seismic 始终致力于提供强大、可扩展且用户友好的 AI 工程工具，而这些工具旨在满足不断变化的业务需求”，McCarter 先生表示。
使用 watsonx 解决方案的其他概念验证项目正在进行中，以支持从 GenAI 驱动的增强型搜索和自然语言到 SQL 功能等功能。Seismic 表现出对采用其他 IBM 产品的兴趣，包括利用 IBM watsonx.data 资源，这标志着共同的增长前景和长期合作的可能性，以便为客户创造价值。
Seismic（链接位于 ibm.com 站外）是支持领域的全球领导者，可帮助各个组织吸引客户、支持团队和激发收入增长。Seismic Enablement Cloud 是最强大的统一支持平台，可以为面向客户的团队提供正确的技能、内容、工具和洞察，以促进增长和取得成功。从全球最大的企业到初创公司和小型企业，全球的 2,000 多家组织依赖 Seismic 满足他们的支持需求。Seismic 总部位于圣地亚哥，并在北美、欧洲和澳大利亚设有办事处。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。