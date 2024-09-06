IBM 内部混合云平台旨在托管运行 IBM 业务的数千个内部应用程序。IBM® Cloud 目录包含数百种即用型服务。应用程序团队使用完全托管的云服务，而并非托管自己的服务。例如，IBM Cloud 数据库能够提供按需或根据自动化计划安排的备份、恢复和版本升级服务。

但是，云服务的应用并没有简化企业合规性要求的限制。应用程序团队创建的云服务实例是否满足安全合规性要求？这些服务是否按照企业安全规范的要求进行配置？所使用的软件版本是否达到了所需安全补丁级别？这些问题与 IBM 本地部署数据中心所遇到的问题类似。