作为一家提供卫星网络服务的组织，该公司在收集和分析网络性能数据方面面临着独特的挑战。主要原因在于该公司的性能数据本质上并非标准数据。
该公司需要监控的内容远远超出了大多数公司所依赖的基于 SNMP 的典型数据。为了与世界上最偏远地区的企业和政府资产建立并保持可靠的连接，该公司的卫星网络使用了多种超出传统网络监控系统能力的协议和数据类型。
近年来，该公司的网络运营团队对他们的运营支持系统 (OSS) 进行了多次升级，以扩充和改进为客户及其颇具挑战性的运营提供的服务，例如海上货船、飞行中的航班以及最偏远地区的活动。
但在完成上述改进之后，该团队在收集、标准化和分析性能数据方面仍然面临着重重困难。由于采用了非同寻常的操作环境以及多种多样的非标准数据类型，该团队经常不得不亲自动手，将来自不同子系统的数据拼凑在一起，以便将它们与特定设备或其他网络资源相关联。
简而言之，该公司需要采用一种更高效、更有效的方法收集和分析所有的性能数据，以便在性能问题演变成影响客户的事件之前迅速进行诊断和修复。
在这样的背景下，该团队转向了 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM)。
在早些时候，该团队对他们的网络性能和事件管理功能进行了升级，包括对 IBM Cloud Pak® for Watson AIOps 解决方案进行了大量投资。借助 IBM Cloud Pak for Watson AIOps，IT 和 NetOps 团队可以在单个仪表板中跨域关联、扩充和整合大量的警报和报警以及其他的运营数据。
该团队面临的问题并不在于根据传入的警报、报警和其他性能事件数据来执行分析和后续修复措施。他们面对的基本挑战是如何将所有的数据整合到一个单一位置并采用统一的格式，以便能够利用 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的强大功能。这是该团队习以为常的一个问题，当他们尝试以统一的方式处理和使用所有的数据（包括很多非标准数据类型）时，总是难免在现实里遇到这样的复杂情况。
SevOne NPM 拥有无与伦比的灵活性和可扩展性，为该团队提供了一种克服障碍的有效方法。SevOne NPM 将基于 Kafka 的资源用作一个中间平台，因此能够接收多种包含非标准化数据的 Kafka 流，包括卫星特定格式和 IoT 数据。利用 Kafka/SevOne NPM 这一组合收集所有的性能数据之后，可以将这些数据无缝传输到 IBM Netcool® Operations Insight 软件（现在是 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的事件管理器组件）中，以进行快速进展分析和采取行动。
得益于 SevOne NPM 的灵活性和可扩展性，该团队将所有性能数据集中在一处，并只采用一种对 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 友好的格式。
该公司为服务于全球数十亿用户的客户提供支持
借助 SevOne，该公司能够在一个综合视图中查看所有的网络性能数据
为了进一步提高网络性能问题管理工作的运营效率，该团队利用双向 ServiceNow 集成，有效地扩展了他们的 SevOne 和 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 方法。ServiceNow 是一个基于云的工作流程自动化平台，通过自动化多种 IT 服务管理任务，帮助各个组织提高运营效率和改善用户体验。现在，基于从 SevOne 流向 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的全面运营数据，ServiceNow 可以自动生成事件工单、跟踪未结工单和已结工单以及自动生成报告。
在该团队看来，ServiceNow 集成完善了他们用来监控和管理网络性能问题的自动化闭环系统。
“这三种顶级技术的无缝集成帮助我们达成了预期的目标，”该团队的 OSS 工程师表示。“我们的所有数据，包括难以处理的那些类型，都采用单一格式并集中在一处，这些数据可以从那里流入 Netcool Operations Insight，以便能够执行高级分析和可视化。ServiceNow 集成为所有这些功能提供了强大的支持，得益于全面的自动化，ServiceNow 集成显著提高了运营效率和有效性。”
除了使用 SevOne NPM 接收典型格式和非典型格式的数据流以外，该公司的 IT 和 NetOps 团队还利用 SevOne NPM 简单明了、可重复使用的报告和故障排除工作流程，最大限度地降低服务交付风险并改善整体运营。不过，它的用途不止于此。在熟悉 SevOne NPM 的报告功能之后，该公司的一些销售人员开始生成报告，详细说明了客户对该公司各项服务的使用情况，并重点指出了应当推出更多服务的那些方面。这些报告帮助一些销售人员向客户出售了新服务订阅和扩展服务订阅。
基于迄今为止利用 SevOne NPM 取得的成功，尤其是与 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 和 ServiceNow 的集成，该公司的 IT 和 NetOps 团队成员正在研究其他的潜在方式，以使这款行业领先的网络监控解决方案能够帮助改善该公司为客户提供的服务。一种可能性是规划更多的数据驱动型网络容量。另一种可能性是使用 SevOne NPM 帮助实现更加智能、自动化的网络资源配置。
“在我们不断改进 OSS 的道路上，SevOne NPM 始终是一个关键资源，”该团队的 OSS 工程师表示。“凭借极高的灵活性和可扩展性，它可以在将来通过很多方式帮助我们进一步提高服务质量和可靠性。我们已经审查了其中的几种可能性，并且期待与 SevOne NPM 共同书写未来的篇章。”
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2022 年 11 月在美国制作。
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