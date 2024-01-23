该公司需要监控的内容远远超出了大多数公司所依赖的基于 SNMP 的典型数据。为了与世界上最偏远地区的企业和政府资产建立并保持可靠的连接，该公司的卫星网络使用了多种超出传统网络监控系统能力的协议和数据类型。

近年来，该公司的网络运营团队对他们的运营支持系统 (OSS) 进行了多次升级，以扩充和改进为客户及其颇具挑战性的运营提供的服务，例如海上货船、飞行中的航班以及最偏远地区的活动。

但在完成上述改进之后，该团队在收集、标准化和分析性能数据方面仍然面临着重重困难。由于采用了非同寻常的操作环境以及多种多样的非标准数据类型，该团队经常不得不亲自动手，将来自不同子系统的数据拼凑在一起，以便将它们与特定设备或其他网络资源相关联。

简而言之，该公司需要采用一种更高效、更有效的方法收集和分析所有的性能数据，以便在性能问题演变成影响客户的事件之前迅速进行诊断和修复。

在这样的背景下，该团队转向了 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM)。

在早些时候，该团队对他们的网络性能和事件管理功能进行了升级，包括对 IBM Cloud Pak® for Watson AIOps 解决方案进行了大量投资。借助 IBM Cloud Pak for Watson AIOps，IT 和 NetOps 团队可以在单个仪表板中跨域关联、扩充和整合大量的警报和报警以及其他的运营数据。

该团队面临的问题并不在于根据传入的警报、报警和其他性能事件数据来执行分析和后续修复措施。他们面对的基本挑战是如何将所有的数据整合到一个单一位置并采用统一的格式，以便能够利用 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的强大功能。这是该团队习以为常的一个问题，当他们尝试以统一的方式处理和使用所有的数据（包括很多非标准数据类型）时，总是难免在现实里遇到这样的复杂情况。

SevOne NPM 拥有无与伦比的灵活性和可扩展性，为该团队提供了一种克服障碍的有效方法。SevOne NPM 将基于 Kafka 的资源用作一个中间平台，因此能够接收多种包含非标准化数据的 Kafka 流，包括卫星特定格式和 IoT 数据。利用 Kafka/SevOne NPM 这一组合收集所有的性能数据之后，可以将这些数据无缝传输到 IBM Netcool® Operations Insight 软件（现在是 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的事件管理器组件）中，以进行快速进展分析和采取行动。

得益于 SevOne NPM 的灵活性和可扩展性，该团队将所有性能数据集中在一处，并只采用一种对 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 友好的格式。