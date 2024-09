为了进一步提高网络性能问题管理工作的运营效率,该团队利用双向 ServiceNow 集成,有效地扩展了他们的 SevOne 和 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 方法。ServiceNow 是一个基于云的工作流程自动化平台,通过自动化多种 IT 服务管理任务,帮助各个组织提高运营效率和改善用户体验。现在,基于从 SevOne 流向 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的全面运营数据,ServiceNow 可以自动生成事件工单、跟踪未结工单和已结工单以及自动生成报告。

在该团队看来,ServiceNow 集成完善了他们用来监控和管理网络性能问题的自动化闭环系统。

“这三种顶级技术的无缝集成帮助我们达成了预期的目标,”该团队的 OSS 工程师表示。“我们的所有数据,包括难以处理的那些类型,都采用单一格式并集中在一处,这些数据可以从那里流入 Netcool Operations Insight,以便能够执行高级分析和可视化。ServiceNow 集成为所有这些功能提供了强大的支持,得益于全面的自动化,ServiceNow 集成显著提高了运营效率和有效性。”

除了使用 SevOne NPM 接收典型格式和非典型格式的数据流以外,该公司的 IT 和 NetOps 团队还利用 SevOne NPM 简单明了、可重复使用的报告和故障排除工作流程,最大限度地降低服务交付风险并改善整体运营。不过,它的用途不止于此。在熟悉 SevOne NPM 的报告功能之后,该公司的一些销售人员开始生成报告,详细说明了客户对该公司各项服务的使用情况,并重点指出了应当推出更多服务的那些方面。这些报告帮助一些销售人员向客户出售了新服务订阅和扩展服务订阅。