Salesforce 全球联盟和渠道执行副总裁兼总经理 Steve Corfield 表示“在生成性 AI 的推动下，公司踏上转型之旅。在帮助企业使用 Salesforce 的 AI、数据和 CRM 技术以新的水平与客户建立联系方面，IBM Consulting 等 Salesforce 合作伙伴发挥着重要作用。将 Salesforce 和 IBM 创新相结合有助于改变公司提供引人入胜的个性化体验的方式。”
Salesforce
全球联盟和渠道执行副总裁兼总经理
Steve Corfield
借助 AI + 数据 + CRM 的强大功能，Salesforce 帮助各种规模和行业的公司以全新的方式与客户建立联系。
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美国出品。2023 年 9 月。
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