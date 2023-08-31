Salesforce 全球联盟和渠道执行副总裁兼总经理 Steve Corfield 表示“在生成性 AI 的推动下，公司踏上转型之旅。在帮助企业使用 Salesforce 的 AI、数据和 CRM 技术以新的水平与客户建立联系方面，IBM Consulting 等 Salesforce 合作伙伴发挥着重要作用。将 Salesforce 和 IBM 创新相结合有助于改变公司提供引人入胜的个性化体验的方式。”



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全球联盟和渠道执行副总裁兼总经理

Steve Corfield





