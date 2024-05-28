推进普惠金融是马来西亚中央银行 (BNM) 的一项重要议程，旨在打造为社会各阶层提供负担得起的基本金融服务的货币体系。根据 BNM 2021 年的金融能力和普惠金融需求方调查（ibm.com 外部链接），只有 74% 的马来西亚人使用数字金融服务。

BNM 将普惠金融定义（ibm.com 外部链接）为“向社会各阶层提供合适、负担得起且优质的金融服务”。这包括扩大金融产品和服务，以满足服务欠缺和服务不足群体的多样化和独特需求。技术创新是实现 BNM 目标的重要举措。

Safeguards CS Sdn Bhd (SCS) 是 Safeguards 集团的子公司，也是零售银行业的新成员，该公司认识到这一需求并抓住机遇，为服务欠缺和服务不足群体提供金融服务。SCS 提供与传统银行服务相辅相成的现金解决方案，从而为公众提供更大的便利。

2022 年 6 月，SCS 获得马来西亚中央基础设施提供商 Payments Network Malaysia Sdn Bhd 的许可，连接其共享 ATM 网络并部署 Safeguards 自动存取款机 (Safeguards CRM) 以满足市场需求。Safeguards CRM 本质上是与马来西亚前 20 家银行相连的独立自动柜员机 (ATM)。这意味着，任何拥有账户的人都可以使用 CRM 存款、转账和取款以及查看银行余额。