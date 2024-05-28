推进普惠金融是马来西亚中央银行 (BNM) 的一项重要议程，旨在打造为社会各阶层提供负担得起的基本金融服务的货币体系。根据 BNM 2021 年的金融能力和普惠金融需求方调查（ibm.com 外部链接），只有 74% 的马来西亚人使用数字金融服务。
BNM 将普惠金融定义（ibm.com 外部链接）为“向社会各阶层提供合适、负担得起且优质的金融服务”。这包括扩大金融产品和服务，以满足服务欠缺和服务不足群体的多样化和独特需求。技术创新是实现 BNM 目标的重要举措。
Safeguards CS Sdn Bhd (SCS) 是 Safeguards 集团的子公司，也是零售银行业的新成员，该公司认识到这一需求并抓住机遇，为服务欠缺和服务不足群体提供金融服务。SCS 提供与传统银行服务相辅相成的现金解决方案，从而为公众提供更大的便利。
2022 年 6 月，SCS 获得马来西亚中央基础设施提供商 Payments Network Malaysia Sdn Bhd 的许可，连接其共享 ATM 网络并部署 Safeguards 自动存取款机 (Safeguards CRM) 以满足市场需求。Safeguards CRM 本质上是与马来西亚前 20 家银行相连的独立自动柜员机 (ATM)。这意味着，任何拥有账户的人都可以使用 CRM 存款、转账和取款以及查看银行余额。
作为一家初创公司，SCS 专注于提高生产力，同时优化成本。该公司还希望能够快速扩大运营规模，根据需要招揽技术人才，并有效应对未来的增长预期。
SCS 将基于云的架构框架与 Silverlake Axis 的支付应用程序 IntelliPayz 结合使用。在最初的测试中，SCS 在迁移其他云提供商的支付工作负载时遇到了挑战，经过三个月的试用和测试，SCS 选择了 IBM Power Virtual Server，因为该产品具有丰富的安全功能以及良好的性能、兼容性和支持。借助 IBM Power Virtual Server，SCS 可以使用基于消费的云服务按照自己的节奏灵活地扩展工作负载。
SCS 与 IBM 及其战略合作伙伴 Silverlake Axis 合作以确保顺利实施。这是亚太地区首次在 Power Virtual Server 上部署支付工作负载。SCS 解决方案包括 Silverlake MasterSam 提供的交换、方案网关和 gMV Checker ATM Security© 服务。
Silverlake Axis 集团首席执行官 Andrew Tan 称赞该项目在推动马来西亚普惠金融方面发挥了重要作用。他表示“该项目是 Silverlake Integrated Banking Solution (SIBS) 的重要公有云实施，为未来其他客户的更多类似迁移铺平了道路。这一举措将改变马来西亚的金融服务格局，从而为实现有价值的发展目标打开大门”。他还补充道，IBM Power 是许多银行的首选平台。
Tan 表示“IBM Power 为银行打造了非常强大的平台，以开展业务、发展壮大和适应市场变化。在东南亚，每天通过 Silverlake 银行系统使用 IBM Power 进行数十亿笔银行交易”。
SCS 在七个月内部署了 100 个 CRM，其努力得到了回报，使用 CRM 存款和取款的消费者和小型企业迅速增加。SCS 集团首席执行官 Darmendran Kunaretnam 表示“我们发现每个 CRM 每天平均处理 100 笔交易，这表明在当今数字化时代存在尚未开发的现金交易需求。
我们的研究发现，即使对于当今一代的数字和电子钱包用户来说，现金仍然是王道。我们发现在长周末、公共假期和学校假期出现大量提款的情况。”Darmendran 继续补充道，该公司推出这项服务是为了支持 BNM 的普惠金融（PDF，ibm.com 外部链接）举措，以通过市场准入和生态系统推动因素支持弱势群体并扩大混合金融服务。
Darmendran 还指出，Safeguards CRM 的独特功能是接受现金存款并实时存入任何储蓄、往来、贷款和信用卡账户，这对小商贩和中小型企业很有吸引力。他补充道“在一天结束时将收入存入 Safeguards CRM，而不是等到第二天银行营业再存入，这种便利是无与伦比的。”
CRM 每天 24 小时开放，并位于便利店、加油站和商场。该公司现在正在受到超市和快餐连锁店的追捧。受到 CRM 早期成功和积极反响的鼓舞，该公司希望在 2026 年 6 月之前再安装 500 个 Safeguards CRM，其中 20% 位于全国服务欠缺和服务不足社区。
SCS 是 Safeguards Corporation Berhad 的子公司，这是一家现金解决方案服务提供商，也是马来西亚最新的独立 ATM 部署商 (IAD)。在启动新的业务模式时，它受益于母公司 Safeguards 集团在物流、现金运输、现金管理、安全服务、电子安全监控和检测系统、电子商务咨询和产品开发服务领域拥有的 23 年丰富经验。Safeguards 集团具有多家子公司，并拥有超过 16,000 名员工。
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美国出品，2024 年 2 月。
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