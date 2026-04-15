数据制胜：RFEA 的统一 AI 平台

RFEA 利用 IBM watsonx.data 集中运动员数据，提供基于证据的大规模教练指导。
西班牙皇家田径联合会 (RFEA) 是西班牙田径运动的管理机构，一直不断突破创新的界限，为其运动员提供竞争优势。
IA-THLETICS 是 RFEA 在体育领域率先使用数据科学的项目，该项目捕获可穿戴设备遥测数据，利用高速视频分析生物力学，并整合生理指标以微调训练。这些举措展示了一个大胆的愿景：数据不仅用于记录，更作为优化表现和预防损伤的战略资产。然而，这些努力面临一个共同的挑战：数据存在于孤岛中。运动员记录、传感器数据流和视频分析分散在互不关联的系统中，使得难以整合洞察并快速行动。为了释放其创新的全部潜力，RFEA 需要一个统一、受治理的数据基础，一个能够将不同来源的数据汇集在一起、提供实时洞察，并使联合会能够为跨学科的 AI 驱动表现策略做好准备的基础。
为应对这一挑战，RFEA 与 IBM 和 Habber Tec 合作创建了 IA‑THLETICS，这是一个旨在将每一份运动员数据统一到一个单一、受治理、AI 就绪环境中的平台。这不仅仅是一次技术升级；这是绩效洞察交付方式的根本性转变。
该解决方案基于 IBM watsonx.data 构建，提供了一个现代化的湖仓一体架构，将历史记录与实时传感器数据流、高速视频和生理数据连接起来。通过将这些多样化的输入标准化为可查询的表，RFEA 为 AI 构建了基础：干净、可信且上下文丰富的数据。这意味着机器学习模型现在能够更准确地检测生物力学模式、预测损伤风险并推荐个性化的训练计划。
教练不再需要同时处理电子表格和孤立的系统，而是可以访问将所有数据汇集在一起的统一仪表板：步频、恢复模式和健康指标，全部实时更新。分析师可以跨赛季和项目探索趋势，无需等待数小时的手动报告。来自跑鞋、可穿戴设备和医学测试的数百万个数据点首次被输入 AI 模型，将原始遥测数据转化为可操作的建议。这就是数据成为智能的方式，也是 RFEA 将创新转化为竞争优势的方式。
该平台旨在支持教练和运动员的日常工作，帮助他们在训练准备和比赛期间做出更明智的决策。通过将复杂数据转化为可操作的洞察，IA-THLETICS 强化了绩效规划，同时不会取代教练的专业知识或运动员的反馈。
RFEA 的 IA‑THLETICS 平台不仅仅是一项技术成果；它是体育未来的蓝图。
这一成就使 RFEA 成为将企业级数据和 AI 实践应用于田径运动的先驱，这一飞跃改变了联合会思考表现、健康与创新的方式。该平台已在试点项目之外进行扩展，计划到 2028 年赋能 1000 名教练，并为高级 AI 用例（如预测建模、多语言仪表板以及奥运会级别的个性化训练）构建了基础。
IA-THLETICS 已应用于多个项目，包括竞走、铁饼、跨栏、短跑和接力项目，并将随着新用例的加入而继续扩展。
对行业而言，这是一个转折点：数据不再是训练的副产品——它是卓越竞争力的引擎。
西班牙皇家田径联合会 (RFEA) 成立于 1920 年，负责管理西班牙的田径运动，管理跨项目的比赛、运动员发展、教练和国家队，同时推进数字创新以提升表现和福祉。
Habber Tec 是一家专注于数据架构和集成的技术咨询公司。作为 RFEA 的交付合作伙伴，Habber Tec 在设计和实施 IA-THLETICS 平台方面发挥了关键作用，确保历史记录和新的传感器数据能够并排分析。他们在开放技术和可扩展架构方面的专业知识帮助 RFEA 采用了 IBM watsonx.data，而无需构建自定义集成，从而加快了价值实现时间，并为 AI 构建了干净、受治理的基础。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标和 watsonx.data 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区的商标。
示例仅供说明之用。实际结果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法提供通常预期的结果。