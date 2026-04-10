延时摄影画面：一位女运动员身着粉灰长袖上衣，大步奔跑，背景是山脉
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西班牙顶级运动员如何通过重构数据打造自己的竞争优势

RFEA 获得了一个灵活的湖仓一体架构，汇集了开放式技术、企业治理和成本效益高的存储方案。

发布日期 2026年4月10日

在高水平竞技体育中，分毫之差都会产生重大影响。零点几秒的差距。步伐的微小调整。恢复模式的细微变化。西班牙皇家田径联合会 (RFEA) 深知，运动员的相关数据中蕴藏着宝贵的洞察分析。如果数据统一且可访问，这些洞察分析可以重塑并提升运动员的表现。

为应对这一挑战，RFEA 启动了 IA-THLETICS 战略计划，旨在为不同运动项目生成的、不断增长的海量表现数据搭建结构，释放其意义和实用价值。

RFEA 主席 Raúl Chapado 解释道：“IA-THLETICS 平台汇集了我们运动员可用的所有技术解决方案，让我们能够将数据转化为知识，并将知识转化为表现。”

挑战：数据孤岛

采用 watsonx.data 之前，他们的情况与如今许多组织面临的现实如出一辙。数据存储在各处，难以获取洞察分析。

运动员的历史记录保存在 Salesforce 中。创新项目不断从鞋子、可穿戴设备和智能手表生成全新形式的传感器数据。这些数据集的格式多种多样，包括原始文件、视频和电子表格。比赛结果和训练笔记又保存在其他地方。所有数据彼此割裂，难以进行有意义地分析。

缺点显而易见。他们需要在不减慢创新步伐、不增加成本的情况下整合所有信息。需要管理旧版数据管、非结构化信息快速增长、创新压力日益增大的组织往往面临着相同的根本性挑战：

  • 无需移动数据即可实现跨平台数据统一。
  • 存储更多信息，同时降低成本。
  • 无需组建整个工程团队即可解锁实时分析能力。
  • 奠定基础，为下一代 AI 做好准备。

RFEA 与 HabberTec 和 IBM 合作构建了一个基础，可以统一这些信息并使其可用于性能分析和 AI。

解决方案：基于团队可用的数据构建现代化转型

随着数据量和多样性持续增长，RFEA 认识到需要一个可扩展且受治理的数据基础，既能分析当前的表现数据，又能支持未来的创新。其目标不仅仅是集中信息，而是创建一个可以同时探索历史数据和新实验数据的环境，而不会增加运营复杂性。

当 HabberTec 与 RFEA 当面探讨时，反复出现一个主题。团队已经厌倦了不断拼凑系统。他们需要一个一切都协同工作的环境，历史数据和新传感器数据可以并行分析。

watsonx.data 恰好能满足这一需求。RFEA 无需在昂贵的数据库和从头开始构建整个数据平台之间二选一，他们获得了一个灵活的湖仓一体架构，汇集了开放式技术、企业治理和成本效益高的存储方案。

借助 watsonx.data，RFEA 可以将大量历史数据存储在 Cloud Object Storage 中。他们可以使用 Presto 将 Salesforce 数据直接连接到 watsonx.data。他们可以导入创新项目的原始文件，并使用 Apache Spark 进行处理。他们可以将信息标准化为 Iceberg 表，这种表在所有引擎中均可完全查询。最重要的是，他们可以连接一切，而无需为每个新项目构建自定义集成。

HabberTec 的 Daniel Expósito García 解释道：“watsonx.data 让我们能够以简洁且可扩展的方式连接历史数据和我们的创新项目。我们不必自己构建所有系统。它完美解决了我们的需求。”

方法：从分散的系统到统一的运动员表现数据平台

RFEA、HabberTec 和 IBM 共同打造了一个湖仓一体架构，现已全面支持该联合会。

  • 青铜层：该层接收来自传感器、可穿戴设备、智能手表遥测、CSV 格式上传的文件和视频录制的原始文件，记录日常训练和创新项目的真实输出。
  • 白银层：该层负责数据的清洗和结构化。该层负责数据清洗与结构化。Apache Spark 负责准备工作。Iceberg 表对其进行整理。Presto 使查询更便捷。在这个阶段，信息可以与 Salesforce 中的历史记录融合。
  • 黄金层：该层聚焦于洞察分析，包括与速度、步频、生物力学、健康指标和表现趋势相关的 KPI。这些数据集为教练和分析师提供仪表板、训练模型和报告。

全新的湖仓一体架构已成为 RFEA 的表现数据支柱。训练员可以查看完整的运动员历史记录。分析师可以一起探索比赛模式和生物力学。创新团队可以自由试验，无需担心存储成本或集成太脆弱。

实际影响：更深入的洞察分析、更快的决策和更聪明的表现

RFEA 将所有数据整合到 watsonx.data 之后，成效立竿见影。所有数据系统开始协同工作。分析速度更快，洞察更深刻。表现团队可以在单一环境中一站式探索比赛数据、生物力学信息和运动员的长期历史记录。曾经需要数小时手动工作才能获得的洞察分析，现在可在几秒钟内生成。

正如 HabberTec 的 Daniel 所描述“连接数据改变了一切。我们的分析更深入、更智能，对运动员也更有用。”

这就是可靠 AI 的真正模样。它通过为探索和发现奠定合适的基础，帮助人类做出更明智的决策。

为西班牙田径的未来奠定基础

RFEA 现在拥有一个可扩展的现代数据基础，支持各种体育项目的表现分析、创新和未来的 AI 计划。通过将历史记录、实时传感器数据和运动员洞察分析统一到一个单一的受治理环境中，该联合会为教练、运动员和表现团队提供可靠循证洞察的能力大幅增强。

该基础可随西班牙田径运动的需求而演进，让 RFEA 能够集成新的运动项目、数据源和分析能力，同时保持控制力、治理和长期可持续性。RFEA 现已拥有一个可扩展的现代化数据支柱，支持表现分析、创新和未来的 AI 计划。

观看 IBM watsonx 演示

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM