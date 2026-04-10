西班牙顶级运动员如何通过重构数据打造自己的竞争优势

在高水平竞技体育中，分毫之差都会产生重大影响。零点几秒的差距。步伐的微小调整。恢复模式的细微变化。西班牙皇家田径联合会 (RFEA) 深知，运动员的相关数据中蕴藏着宝贵的洞察分析。如果数据统一且可访问，这些洞察分析可以重塑并提升运动员的表现。

为应对这一挑战，RFEA 启动了 IA-THLETICS 战略计划，旨在为不同运动项目生成的、不断增长的海量表现数据搭建结构，释放其意义和实用价值。

RFEA 主席 Raúl Chapado 解释道：“IA-THLETICS 平台汇集了我们运动员可用的所有技术解决方案，让我们能够将数据转化为知识，并将知识转化为表现。”