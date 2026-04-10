西班牙顶级运动员如何通过重构数据打造自己的竞争优势

RFEA 获得了一个灵活的湖仓一体架构，汇集了开放式技术、企业治理和成本效益高的存储方案。
在高水平竞技体育中，分毫之差都会产生重大影响。零点几秒的差距。步伐的微小调整。恢复模式的细微变化。西班牙皇家田径联合会 (RFEA) 深知，运动员的相关数据中蕴藏着宝贵的洞察分析。如果数据统一且可访问，这些洞察分析可以重塑并提升运动员的表现。
为应对这一挑战，RFEA 启动了 IA-THLETICS 战略计划，旨在为不同运动项目生成的、不断增长的海量表现数据搭建结构，释放其意义和实用价值。
RFEA 主席 Raúl Chapado 解释道：“IA-THLETICS 平台汇集了我们运动员可用的所有技术解决方案，让我们能够将数据转化为知识，并将知识转化为表现。”
采用 watsonx.data 之前，他们的情况与如今许多组织面临的现实如出一辙。数据存储在各处，难以获取洞察分析。
运动员的历史记录保存在 Salesforce 中。创新项目不断从鞋子、可穿戴设备和智能手表生成全新形式的传感器数据。这些数据集的格式多种多样，包括原始文件、视频和电子表格。比赛结果和训练笔记又保存在其他地方。所有数据彼此割裂，难以进行有意义地分析。
缺点显而易见。他们需要在不减慢创新步伐、不增加成本的情况下整合所有信息。需要管理旧版数据管、非结构化信息快速增长、创新压力日益增大的组织往往面临着相同的根本性挑战：
RFEA 与 HabberTec 和 IBM 合作构建了一个基础，可以统一这些信息并使其可用于性能分析和 AI。
随着数据量和多样性持续增长，RFEA 认识到需要一个可扩展且受治理的数据基础，既能分析当前的表现数据，又能支持未来的创新。其目标不仅仅是集中信息，而是创建一个可以同时探索历史数据和新实验数据的环境，而不会增加运营复杂性。
当 HabberTec 与 RFEA 当面探讨时，反复出现一个主题。团队已经厌倦了不断拼凑系统。他们需要一个一切都协同工作的环境，历史数据和新传感器数据可以并行分析。
watsonx.data 恰好能满足这一需求。RFEA 无需在昂贵的数据库和从头开始构建整个数据平台之间二选一，他们获得了一个灵活的湖仓一体架构，汇集了开放式技术、企业治理和成本效益高的存储方案。
借助 watsonx.data，RFEA 可以将大量历史数据存储在 Cloud Object Storage 中。他们可以使用 Presto 将 Salesforce 数据直接连接到 watsonx.data。他们可以导入创新项目的原始文件，并使用 Apache Spark 进行处理。他们可以将信息标准化为 Iceberg 表，这种表在所有引擎中均可完全查询。最重要的是，他们可以连接一切，而无需为每个新项目构建自定义集成。
HabberTec 的 Daniel Expósito García 解释道：“watsonx.data 让我们能够以简洁且可扩展的方式连接历史数据和我们的创新项目。我们不必自己构建所有系统。它完美解决了我们的需求。”
RFEA、HabberTec 和 IBM 共同打造了一个湖仓一体架构，现已全面支持该联合会。
全新的湖仓一体架构已成为 RFEA 的表现数据支柱。训练员可以查看完整的运动员历史记录。分析师可以一起探索比赛模式和生物力学。创新团队可以自由试验，无需担心存储成本或集成太脆弱。
RFEA 将所有数据整合到 watsonx.data 之后，成效立竿见影。所有数据系统开始协同工作。分析速度更快，洞察更深刻。表现团队可以在单一环境中一站式探索比赛数据、生物力学信息和运动员的长期历史记录。曾经需要数小时手动工作才能获得的洞察分析，现在可在几秒钟内生成。
正如 HabberTec 的 Daniel 所描述：“连接数据改变了一切。我们的分析更深入、更智能，对运动员也更有用。”
这就是可靠 AI 的真正模样。它通过为探索和发现奠定合适的基础，帮助人类做出更明智的决策。
RFEA 现在拥有一个可扩展的现代数据基础，支持各种体育项目的表现分析、创新和未来的 AI 计划。通过将历史记录、实时传感器数据和运动员洞察分析统一到一个单一的受治理环境中，该联合会为教练、运动员和表现团队提供可靠循证洞察的能力大幅增强。
该基础可随西班牙田径运动的需求而演进，让 RFEA 能够集成新的运动项目、数据源和分析能力，同时保持控制力、治理和长期可持续性。RFEA 现已拥有一个可扩展的现代化数据支柱，支持表现分析、创新和未来的 AI 计划。