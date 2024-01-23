过去几年，Renault 在数字化转型方面投入了大量资金。其中一个具体重点是区块链技术。供应链是这项技术的绝佳用例，汽车制造业庞大的供应链生态系统也不例外。

2018 年，Renault 区块链项目副总裁 Odile Panciatici 看到了新的欧洲法规即将出台。这些更严格的规定将缩短响应时间。她知道，使用区块链管理供应链可以为合作伙伴、客户和监管机构提供实时合规性认证。

分布式账本技术使得在不同用户之间共享和跟踪信息成为可能。权限控制访问和可见性，因此各方都能保持数据的机密性。用户和交易都由区块链验证和保存。这在参与者之间建立了信任网络，即使他们彼此不认识。

它还能加快信息共享，提高效率。Panciatici 希望在整个汽车行业（甚至是竞争对手之间）分享效率。

“这就是区块链项目的意义所在，”Panciatici 说。 “价值不在于一个实体。价值在于生态系统的每个成员。”

Panciatici 联系了与 Renault 有着长期合作关系的 IBM。在与 Renault 和其他行业参与者举行设计会议后，IBM 使用其 IBM® Blockchain 和 Hyperledger Fabric 开发了一个解决方案。该解决方案成为 eXtended Compliance End-to-End Distributed (XCEED) 区块链项目的基础。XCEED 对从设计、生产到售后的所有车辆部件进行合规性认证。

Renault 在杜埃工厂对该项目进行了测试。XCEED 以每秒 500 笔交易的速度归档了超过 100 万份文档。

在试点项目证明其价值后，Renault 及其合作伙伴选择 IBM Blockchain Services 作为其技术合作伙伴，推广 XCEED 解决方案。截至 2021 年 4 月，Renault、Simoldes、Simoldes、Knauf Industries 和 Coskunoz 已启动该项目。

通过 XCEED，供应商和汽车制造商可通过一个可信网络共享合规性信息。共享是自动的，也是准确的。参与者不再需要花时间处理合规性文档，从而可以专注于其他任务。过去需要花数小时研究才能解决的数据差异问题，现在基本上已经消除了。

“我们不用再花时间进行线性交流（交易文件、电子邮件、电话），而是有了人人共享的直接通用工具，”Panciatici 说。“我们有实时交流，我们有透明度，我们有更高的反应能力，所有这些都有利于我们的客户。”

客户可以证明他们的汽车符合环境和安全法规。监管机构拥有透明、最新、准确的合规性数据。