在前端碰撞的前十分之一秒内，您的保险杠就会变形。下一秒，您的引擎盖就会皱缩。安全气囊爆炸打开。安全带的拉伸会让您的身体减速。不到一秒钟，您和汽车都停止了前进。您猛地坐回到座位上。这是一个猛烈、令人不安的时刻。
难怪我们对车辆的安全标准有着严格的要求—我们希望在发生碰撞时尽可能安全。前端碰撞安全标准只是汽车制造商向消费者销售汽车时必须达到的众多标准之一。
这些合规性标准影响的不仅仅是整个汽车。它们影响着每个单独的部分。前照灯及其部件。乘客舱及其部件。散热器及其部件。一项法规可能会影响到数十家供应商的数百个部件，而所有这些部件都处于供应链的不同层面。
汽车还能满足更多的安全标准。此外，还有环境法规。要证明单个模型符合所有标准，需要跟踪来自多个来源的数千条信息。
这仅适用于现有的法规。更多标准即将出台，包括网络安全标准以及车辆和部件回收标准。汽车制造商必须跟上不断变化的标准才能保持合规性。再加上多个国家/地区的多种车型，您需要跟踪数百万份合规性文档。
XCEED 以每秒高达 500 笔交易的速度归档供应链和合规性文档
平均每辆汽车的供应链包括来自数百家供应商的 30000 个部件
直到最近，跟踪供应链的唯一方法还是通过数据库和纸质记录。遵守合规性文档是一项繁重且耗时的任务。汽车制造商和供应商对零部件合规性的各个层面知之甚少。他们也无法在整个供应链中将这些信息分享给监管机构或消费者。
当 Renault Group 将其供应链文档转移到区块链上，并邀请汽车行业的其他企业加入进来时，这一切都改变了。
过去几年，Renault 在数字化转型方面投入了大量资金。其中一个具体重点是区块链技术。供应链是这项技术的绝佳用例，汽车制造业庞大的供应链生态系统也不例外。
2018 年，Renault 区块链项目副总裁 Odile Panciatici 看到了新的欧洲法规即将出台。这些更严格的规定将缩短响应时间。她知道，使用区块链管理供应链可以为合作伙伴、客户和监管机构提供实时合规性认证。
分布式账本技术使得在不同用户之间共享和跟踪信息成为可能。权限控制访问和可见性，因此各方都能保持数据的机密性。用户和交易都由区块链验证和保存。这在参与者之间建立了信任网络，即使他们彼此不认识。
它还能加快信息共享，提高效率。Panciatici 希望在整个汽车行业（甚至是竞争对手之间）分享效率。
“这就是区块链项目的意义所在，”Panciatici 说。 “价值不在于一个实体。价值在于生态系统的每个成员。”
Panciatici 联系了与 Renault 有着长期合作关系的 IBM。在与 Renault 和其他行业参与者举行设计会议后，IBM 使用其 IBM® Blockchain 和 Hyperledger Fabric 开发了一个解决方案。该解决方案成为 eXtended Compliance End-to-End Distributed (XCEED) 区块链项目的基础。XCEED 对从设计、生产到售后的所有车辆部件进行合规性认证。
Renault 在杜埃工厂对该项目进行了测试。XCEED 以每秒 500 笔交易的速度归档了超过 100 万份文档。
在试点项目证明其价值后，Renault 及其合作伙伴选择 IBM Blockchain Services 作为其技术合作伙伴，推广 XCEED 解决方案。截至 2021 年 4 月，Renault、Simoldes、Simoldes、Knauf Industries 和 Coskunoz 已启动该项目。
通过 XCEED，供应商和汽车制造商可通过一个可信网络共享合规性信息。共享是自动的，也是准确的。参与者不再需要花时间处理合规性文档，从而可以专注于其他任务。过去需要花数小时研究才能解决的数据差异问题，现在基本上已经消除了。
“我们不用再花时间进行线性交流（交易文件、电子邮件、电话），而是有了人人共享的直接通用工具，”Panciatici 说。“我们有实时交流，我们有透明度，我们有更高的反应能力，所有这些都有利于我们的客户。”
客户可以证明他们的汽车符合环境和安全法规。监管机构拥有透明、最新、准确的合规性数据。
由于 XCEED 的合作性质，许多想法来自不同部门。XCEED 的发展路线图已经规划了几个目的地。随着越来越多的公司和想法加入该项目，Panciatici 预计该路线图将超越当前计划。
“XCEED 的美妙之处在于，我们现在已经创建了生态系统的基础，未来还会有很多机会。我们多年来一直在丰富其他功能，这为生态系统带来了更多价值。”
Panciatici 还希望尽快吸纳其他行业参与者。随着技术创新的发展，建立集体智慧是行业蓬勃发展的必要条件。
移动性和连接性是特别重要的问题，因为客户要求更多的连接和更多的个性化。
技术的不断提升需要大量投资，个性化程度的不断提高也是如此。个别公司将很难跟上这些支出。XCEED 等合作项目允许公司分担投资和风险、满足客户需求，并保持盈利。
“团结起来，我们就会变得更强大。像 XCEED 这样的创新平台可以帮助我们在合规管理方面更加积极、稳健和可持续，”Panciatici 说。“工业的未来将是协作与合作。”
Renault Group（链接位于 ibm.com 外部）走在了移动技术革新的前沿。Renault Group 与 Nissan 和 Mitsubishi Motors 结成联盟，并在电气化领域拥有独特的专业技术，使其实力进一步增强。Renault Group 旗下拥有 5 个互补品牌，即 Renault、Dacia、LADA、Alpine 和 Mobilize，可为客户提供可持续的创新移动解决方案。该集团业务遍及 130 多个国家，2020 年已售出 290 万辆汽车。该公司拥有超过 17 万名员工，他们每天都在践行公司的宗旨，从而使流动性拉近了人与人之间的距离。Renault Group 随时准备迎接道路上和竞争中的挑战，致力于实现创造价值的雄心勃勃的转型。这集中体现在新技术和新服务的开发，以及一系列更具竞争力、更加均衡和电气化的新型车辆。为了应对环境挑战，集团的目标是到 2050 年在欧洲实现碳中和。www.group.renault.com （链接位于 ibm.com 外部）
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2021 年 5 月在美国制作。
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