幸运的是，IBM 在 2019 年启动了一项计划，将其活动营销系统（各种不同的本土专有工具和供应商单点解决方案）迁移到在 IBM® Cloud 技术上托管的 RainFocus 软件即服务 (SaaS) 平台。使用 IBM® Cloud 功能的可扩展平台不仅可以快速过渡到虚拟格式，而且还提供了新的创新机会。

该平台的云战略仍然符合目标。RainFocus 和 IBM 正在分阶段推出该平台，最初在 IBM Cloud 和其他云托管技术的混合环境中运行，并计划于 2021 年中期完全迁移到 IBM Cloud。

当时，RainFocus 正在使用 IBM Cloud for Kubernetes Service 进行云实施，使该公司能够采用行业标准的与云无关的方法。它还在使用 IBM Cloud Object Storage 来存储运行 IBM 活动所需的大量资产，使用 IBM Content Delivery Network 来快速、一致地交付这些资产，并使用 IBM 全局负载均衡器来保持高可用性，同时将该平台托管在位于达拉斯和华盛顿特区的 IBM 数据中心。

云基础架构到位后，两个团队专注于重新配置 RainFocus 平台，以举办在线活动。 该平台提供了一系列卓越的功能，完全符合 IBM 的活动营销需求：单一的整合界面；可扩展的开放式架构；便于用户使用的前端；与 IBM 的后端系统整合；以及强大的报告和分析功能。

首先，团队围绕数字活动可以发挥作用的领域重组了会议，例如提供与会议相关的内容、通过技术教育和实验室开展技能培养以及建立交流机会。

从技术角度来看，团队解决了如何在登记时收集参与者信息、跟踪出席情况和参与度、启用单点登录以及集成平台和 IBM 后端系统之间的信息交换等问题。

可扩展性挑战迫在眉睫。实体活动的报名人数通常在一定程度上可以预测，在开幕日前的几周会逐渐攀升。但没有人能预测虚拟活动的报名节奏和人数。

为了做好准备，RainFocus 和 IBM 对 RainFocus 平台的注册功能及其与 IBM 基础架构的整合进行了扩展测试。RainFocus 创建了一个大厅功能（当注册达到阈值时启动的等候室）来处理溢出流量，对其进行配置并进行负载测试，以确保其能够满足相关需求。

然后，46 天后，一切准备就绪，真正的考验开始了。