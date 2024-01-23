一切都在按计划进行。IBM 年度王牌活动 IBM® Think 的幕后活动团队正在为 2020 年 5 月成功举办另一场活动做准备。
场地已预订，酒店已满房，营销材料已进入最后准备阶段，IBM 的全新 RainFocus 活动营销平台已准备好迎接 40,000 名预期参与者的到来。
然后，新冠疫情疫情爆发，所有计划都突然停顿了。很快人们就发现 IBM Think 活动将不会举行，至少不会在旧金山的实体场地举行。IBM 和 RainFocus 团队并没有完全取消该活动，而是做出了一个大胆的决定：从现场形式转变为虚拟形式。注意！距离活动开始仅有 46 天。
两个团队均开始行动，白天、晚上和周末都在工作。 实体活动的大部分技术准备工作已接近完成。 许多方面都必须重新设计。
我们开始与时间赛跑。
从实体活动的 4 万预期报名人数增加到虚拟活动的 12.2 万报名人数
在 46 天内从实体活动迁移到虚拟活动形式
幸运的是，IBM 在 2019 年启动了一项计划，将其活动营销系统（各种不同的本土专有工具和供应商单点解决方案）迁移到在 IBM® Cloud 技术上托管的 RainFocus 软件即服务 (SaaS) 平台。使用 IBM® Cloud 功能的可扩展平台不仅可以快速过渡到虚拟格式，而且还提供了新的创新机会。
该平台的云战略仍然符合目标。RainFocus 和 IBM 正在分阶段推出该平台，最初在 IBM Cloud 和其他云托管技术的混合环境中运行，并计划于 2021 年中期完全迁移到 IBM Cloud。
当时，RainFocus 正在使用 IBM Cloud for Kubernetes Service 进行云实施，使该公司能够采用行业标准的与云无关的方法。它还在使用 IBM Cloud Object Storage 来存储运行 IBM 活动所需的大量资产，使用 IBM Content Delivery Network 来快速、一致地交付这些资产，并使用 IBM 全局负载均衡器来保持高可用性，同时将该平台托管在位于达拉斯和华盛顿特区的 IBM 数据中心。
云基础架构到位后，两个团队专注于重新配置 RainFocus 平台，以举办在线活动。 该平台提供了一系列卓越的功能，完全符合 IBM 的活动营销需求：单一的整合界面；可扩展的开放式架构；便于用户使用的前端；与 IBM 的后端系统整合；以及强大的报告和分析功能。
首先，团队围绕数字活动可以发挥作用的领域重组了会议，例如提供与会议相关的内容、通过技术教育和实验室开展技能培养以及建立交流机会。
从技术角度来看，团队解决了如何在登记时收集参与者信息、跟踪出席情况和参与度、启用单点登录以及集成平台和 IBM 后端系统之间的信息交换等问题。
可扩展性挑战迫在眉睫。实体活动的报名人数通常在一定程度上可以预测，在开幕日前的几周会逐渐攀升。但没有人能预测虚拟活动的报名节奏和人数。
为了做好准备，RainFocus 和 IBM 对 RainFocus 平台的注册功能及其与 IBM 基础架构的整合进行了扩展测试。RainFocus 创建了一个大厅功能（当注册达到阈值时启动的等候室）来处理溢出流量，对其进行配置并进行负载测试，以确保其能够满足相关需求。
然后，46 天后，一切准备就绪，真正的考验开始了。
托管在混合 IBM Cloud 中的 RainFocus 平台在整个会议期间表现完美。最终，登记参与者人数超过 122,000 人，而 2019 年现场活动的登记人数为 30,000 人。这是一项具有里程碑意义的成绩。“IBM Think 2020 是迄今为止规模最大的在线会议之一，”Sherman 说道，“这是首次举办如此大规模的活动，而且是在中途从实体活动转变为虚拟活动，令人惊叹！”
这种程度的成功转变，可以有力地证明营销技术可能对公司利润产生影响。“如果您是一家大公司的首席信息官 (CIO)，正在评估要在全球部署的活动营销平台，您希望该平台具有很高的可信度，”Sherman 说道，“为了提供一个与云无关并完全在 IBM Cloud 中运行的平台，并拥有这种类型的 SaaS 环境，且具备我们通过此次合作构建的冗余和功能，这些要求让我们与同一领域的任何其他企业相比具备了巨大的差异化优势。”
虚拟形式最令人兴奋的一个方面在于它能为与会者提供个性化体验，一路提供内容、会议和协作机会相关的建议。例如，IBM Think 的体验是根据每位与会者的兴趣和活动来打造的，最终促成了 12.2 万场个人 Think 活动。
RainFocus 和 IBM 还共同实现了一个重要的项目目标：在 IBM Think 2020 期间创建一个活动模板，可以针对 IBM 的 600 多场年度活动进行扩展。该模板可以减轻 IBM 300 个区域活动经理的负担，并且提供一个带有预配置功能的集中式活动平台，他们可以将其用于自己的活动。
IBM 和 RainFocus 之间的关系继续蓬勃发展。向完全的 IBM Cloud 环境的迁移仍在进行中，预计于 2021 年中期在 IBM Think 2021 虚拟会议之后启动。两家公司继续相互推动，不断提高创新水平。“IBM 在近乎实时地将数据传递给第三方系统方面确实提高了我们的水平，”Sherman 说道，“但是在这种情况下，它不是一个单独的供应商，而是 IBM 的各种 IT、营销和数据系统的合作。”随着两家公司联手召开另一场 IBM Think 虚拟会议，他们期待展示其团队合作的最新成果。
RainFocus（ibm.com 外部链接）成立于 2013 年，是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，旨在采集、分析和利用前所未有的数据量，显著改善活动和会议的效果。作为一个真正的 SaaS 平台，RainFocus 针对各种实体、虚拟和混合活动体验，无缝简化活动登记、内容管理和参展商激活，所有这些都通过单个仪表板完成。该公司总部位于犹他州的李海。
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2021 年 5 月在美国制作。
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