卡塔尔开发银行加速数字化转型

通过稳健的整合实现无缝银行业务

向数字现代化过渡

作为数字化转型之旅的一部分，卡塔尔开发银行 (QDB) 寻求对其 IT 基础设施进行现代化改造，以提高运营效率、简化银行服务并确保安全性和合规性。该银行的现有 IT 环境基于 IBM® App Connect Enterprise (ACE) 构建。然而，随着科技的发展，QDB 认识到需要过渡到更现代、云原生和 API 驱动型架构。

该银行优先考虑优化整合、监控和资源管理，以提高应用程序可靠性、减少运营开销并推动创新。目标是实施一个可以支持容器化应用程序的解决方案，实现敏捷性和可扩展性，同时保持稳妥的安全标准。
35,000 次 API 调用（每天处理） 1,773 毫秒的平均 API 响应时间
利用云原生解决方案实现银行业务现代化

QDB 开启了现代化之旅，利用 IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I)、IBM® InstanaIBM® Turbonomic 来增强其数字银行基础架构。

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) 成为核心集成平台，通过 IBM® API Connect 和 ACE 无缝路由移动设备和网上银行交易。IBM API Connect 使用开放授权 (OAuth) 为所有 API 提供保护，而 ACE 则丰富和编排传入请求以满足系统要求。
  • Instana 提供端到端监控，可实时了解银行 IT 基础设施的运行情况。通过人工智能驱动的根本原因分析，该银行可快速解决问题，确保将服务中断降至最低。
  • Turbonomic 优化了应用资源管理，动态分配 CPU、内存和存储，以确保峰值性能，同时最大限度地降低成本。

这些解决方案共同帮助 QDB 实现运营现代化，提供可扩展、安全和高效的银行体验。
实现卓越运营和客户满意

与 IBM 的合作使 QDB 能够显著增强其数字银行服务，改善客户体验并提高运营效率。

  • 无缝交易：CP4I 使数百万用户的金融交易能够顺利、安全地进行，巩固了该银行的可靠性声誉。作为现代化的一部分，QDB 使用 API Connect 成功迁移了 164 个 API，还迁移了 65 个 ACE 应用程序，为整个平台上的 22 个业务关键型应用程序提供了支持。
  • 主动解决问题：Instana 通过实时监控和 AI 驱动的故障排除帮助减少停机时间，提高服务连续性。该系统现在平均每天处理 35,000 次 API 调用，平均响应时间为 1,773 毫秒，确保了规模化的高性能和响应能力。
  • 优化资源：Turbonomic 通过自动执行资源管理帮助降低运营成本，同时确保满足需求激增时的可扩展性。该解决方案帮助 QDB 保持始终如一的服务质量，同时最大限度地提高基础设施效率。

这些进步使 QDB 成为数字银行领域的领导者，帮助他们为客户提供卓越的体验，并为金融领域的运营效率树立新的基准。
关于卡塔尔开发银行

卡塔尔开发银行 (QDB) 是一家总部位于卡塔尔多哈的金融机构，致力于推动经济多元化并支持该地区中小型企业 (SME) 的发展。QDB 成立于 1997 年，提供创新的财务和咨询解决方案，为企业家和业务提供支持。该银行专注于促进可持续发展，为各行业的广泛客户提供服务，为卡塔尔的知识型经济愿景做出了贡献。

 解决方案组件 IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
