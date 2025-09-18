通过稳健的整合实现无缝银行业务
作为数字化转型之旅的一部分，卡塔尔开发银行 (QDB) 寻求对其 IT 基础设施进行现代化改造，以提高运营效率、简化银行服务并确保安全性和合规性。该银行的现有 IT 环境基于 IBM® App Connect Enterprise (ACE) 构建。然而，随着科技的发展，QDB 认识到需要过渡到更现代、云原生和 API 驱动型架构。
该银行优先考虑优化整合、监控和资源管理，以提高应用程序可靠性、减少运营开销并推动创新。目标是实施一个可以支持容器化应用程序的解决方案，实现敏捷性和可扩展性，同时保持稳妥的安全标准。
QDB 开启了现代化之旅，利用 IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I)、IBM® Instana 和 IBM® Turbonomic 来增强其数字银行基础架构。
这些解决方案共同帮助 QDB 实现运营现代化，提供可扩展、安全和高效的银行体验。
与 IBM 的合作使 QDB 能够显著增强其数字银行服务，改善客户体验并提高运营效率。
这些进步使 QDB 成为数字银行领域的领导者，帮助他们为客户提供卓越的体验，并为金融领域的运营效率树立新的基准。
卡塔尔开发银行 (QDB) 是一家总部位于卡塔尔多哈的金融机构，致力于推动经济多元化并支持该地区中小型企业 (SME) 的发展。QDB 成立于 1997 年，提供创新的财务和咨询解决方案，为企业家和业务提供支持。该银行专注于促进可持续发展，为各行业的广泛客户提供服务，为卡塔尔的知识型经济愿景做出了贡献。
