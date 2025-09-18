作为数字化转型之旅的一部分，卡塔尔开发银行 (QDB) 寻求对其 IT 基础设施进行现代化改造，以提高运营效率、简化银行服务并确保安全性和合规性。该银行的现有 IT 环境基于 IBM® App Connect Enterprise (ACE) 构建。然而，随着科技的发展，QDB 认识到需要过渡到更现代、云原生和 API 驱动型架构。

该银行优先考虑优化整合、监控和资源管理，以提高应用程序可靠性、减少运营开销并推动创新。目标是实施一个可以支持容器化应用程序的解决方案，实现敏捷性和可扩展性，同时保持稳妥的安全标准。