越南公有股份制商业银行 (PVcomBank) 是乘着增长浪潮的越南银行之一（ibm.com 外部链接），在数字转账方面投资了 15 万亿越南盾（6.3118 亿美元）。S&P Global 报告称（ibm.com 外部链接），从 2024 年到 2026 年，银行业预计将增长 12% 至 14%，以支持 6.5% 的年度 GDP。PVcomBank 积极升级了其 IT 基础架构并配备了员工，以满足不断增长和多样化的客户需求。

为了保持领先地位，该银行咨询了 IBM，以了解当前的形势，从而成为数字经济的积极参与者。这导致其传统基础架构采用敏捷且可扩展的企业服务总线 (ESB) 进行转型。