IBM 和业务合作伙伴 Seatech 在 Red Hat OpenShift 上的 IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) 上部署了 ESB，以重新构建数据模型、转换连接处理程序、实施消息路由并修改通信协议，从而管理复杂的请求组合。将前端应用程序集成到 CP4I 上的后端系统提高了性能和事务容量。它还连接了云端和本地部署的应用程序，而不会影响数据完整性。
PVcomBank 副 CIO Trinh Vinh Hien 表示：“系统之间的无缝集成将事务处理和性能提高了 20%，从而节省了 30% 的时间和资源。”
他补充说，IBM CP4I 增强了数字化转型之旅，并将与用户交互的应用程序集成到辅助系统中，使 PVcomBank 能够快速部署新的业务计划。
现代化进程使 PVcomBank 处于战略地位，可以增长和扩大其在越南以外的市场份额。CP4I 还使该银行能够为 Open Banking API 平台奠定基础，从而构建当今和未来的核心竞争力。
“与 IBM 的合作是关键的成功因素。结合我们在 ESB、API 管理、ECM、工作流、安全支付方面的经验，我们致力于将 IBM 的最新创新带给我们在银行业的客户以及越南的更多客户，”Seatech CEO Nguyen Quang Minh 说。
越南公共股份商业银行 (PVcomBank) 是越南一家获得完全许可和监管的银行，提供全面的银行产品和服务。它的资产超过 100 万亿越南盾，在越南主要省市拥有 100 多个交易办事处。该银行为个人和企业客户提供广泛的金融产品和服务包括数字银行、保险、贷款、企业信贷和账户服务。如欲了解更多信息，请访问：www.pvcombank.com.vn（ibm.com 外部链接）
Seatech 是越南领先的系统集成商，提供金融、银行、证券和电子商务领域的 IT 解决方案，满足东南亚金融服务公司的需求。它在实施大型项目方面拥有深厚的行业专业知识和丰富的经验，以满足客户需求并为国民经济做出贡献。Seatech 成立于 2007 年，由合作伙伴和在越南以及新加坡、泰国、中国、韩国和印度等世界其他国家或地区顶尖大学接受培训的专家创立。如欲了解更多信息，请访问：www.seatechit.com.vn（ibm.com 外部链接）
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美国出品，2024 年 2 月。
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