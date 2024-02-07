本故事讲述了一座极具标志性的建筑物，而它不仅是一大全球旅游景点，同时还是一个能容纳 2,500 多人的工作场所。该遗址始建于中世纪，最后一次重建则是在 150 多年前，而其维护工作一直都困难重重。由于主要工程只能在短暂的假期期间完成，因而会导致成本上升并使改造范围受限。

因此，该建筑物几乎每个方面均需更新：供暖、通风、电气系统、屋顶、窗户、石雕等等。从健康和安全的角度来看，石棉需清除，而消防安全系统也须进行现代化改造。残障人士通道和紧急疏散程序也是一大隐患，因为该建筑物在设计之初便并非为满足这些需求而建造。

2019 年 10 月，负责该遗址的公共机构决定采取行动。它成立了一个独立组织来负责对该建筑物进行全面翻修，同时采取措施以简化其维护并降低相关成本。该新组织采用两层结构：“发起机构”负责管理范围、预算和时间表，“交付机构”则负责监督并完成相关作业。

对该新组织来说，快速行动十分重要；在最初宣布后的六个月内，它需负责此恢复计划的供应商的入职、管理与付款事宜。此外，它还需迅速壮大内部团队，以便从最初的 25 人骨干成员发展为一个全方位的项目。

由于该组织在设立时采取完全独立运作的机制，因此无法分享到任何现有的公共部门 IT 基础设施。于是，它有约三个月的窗口时间来寻找这样一个解决方案：既能满足其财务、采购、人力资源与招聘需求，又能足够灵活地随着此恢复计划的扩张而不断发展。