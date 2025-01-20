借助 Stream 这一高风险且时间敏感的传输管理解决方案，IT 服务提供商 Proximity 帮助数百家公司实现按时交付，并保持供应链效率。Stream 应用程序利用了 IBM i 的性能和可靠性，深受制药公司、汽车公司、零售商和其他依赖实时数据管理物流和快件的企业的信赖。

由于客户依靠 Stream 来管理每天超过 50,000 份交付，Proximity 旨在达到可用性和运营连续性方面的最高标准。

Proximity 之前的灾难恢复 (DR) 提供商难以跟上 Stream 的增长步伐。DR 服务的成本不断增加，Proximity 对自身能力和可扩展性缺乏信心。随着 Proximity 持续扩张，为拥有数百辆车的大型客户提供服务，这种 DR 解决方案的局限性带来了真正的业务风险。

Proximity 总监兼创始人 Dave Pickburn 解释道：“即使系统仅停机几个小时，都可能带来灾难性的后果。成千上万的驾驶员和客户都依赖我们，我们清楚自己需要一个可靠的解决方案，且必须能够无缝扩展，在故障转移后几乎立即提供全部性能。”