主页
Case Studies
Proximity
借助 Stream 这一高风险且时间敏感的传输管理解决方案，IT 服务提供商 Proximity 帮助数百家公司实现按时交付，并保持供应链效率。Stream 应用程序利用了 IBM i 的性能和可靠性，深受制药公司、汽车公司、零售商和其他依赖实时数据管理物流和快件的企业的信赖。
由于客户依靠 Stream 来管理每天超过 50,000 份交付，Proximity 旨在达到可用性和运营连续性方面的最高标准。
Proximity 之前的灾难恢复 (DR) 提供商难以跟上 Stream 的增长步伐。DR 服务的成本不断增加，Proximity 对自身能力和可扩展性缺乏信心。随着 Proximity 持续扩张，为拥有数百辆车的大型客户提供服务，这种 DR 解决方案的局限性带来了真正的业务风险。
Proximity 总监兼创始人 Dave Pickburn 解释道：“即使系统仅停机几个小时，都可能带来灾难性的后果。成千上万的驾驶员和客户都依赖我们，我们清楚自己需要一个可靠的解决方案，且必须能够无缝扩展，在故障转移后几乎立即提供全部性能。”
Proximity 与 IBM 和 IBM 金牌业务合作伙伴 Covenco 合作实施 IBM Power Virtual Server (PowerVS)，作为 Stream 的灵活、可靠、基于云的灾难恢复解决方案。
借助 IBM PowerVS，Proximity 能够从 IBM i 操作系统上运行的应用程序实时复制数据，并在计划外中断期间几乎立即扩展资源，从而帮助 Stream 服务为每名司机和每次快件交付保持正常运行。Covenco 与 IBM 合作来优化 IBM PowerVS 实例的规模调整和配置，以满足 Proximity 的独特运营需求，同时保持成本可控。
Proximity 与 Covenco 和 IBM 专家在周末的通宵维护窗口密切合作，以实现平稳实施和无缝过渡。
Proximity 开发经理兼联合创始人 Pete Samways 指出：“快速拨接资源的能力对我们来说是一种行业变革。使用旧解决方案时，我们必须关闭服务器并重新启动，这会使故障转移过程增加 20 分钟。借助 IBM PowerVS，我们只需在线定义所需的恢复资源，系统就会立即进行调整。”
借助 IBM PowerVS 云解决方案的灵活、即用即付的计费模型，Proximity 获得了业务敏捷性，并且可以花费很少的成本实现优化性能，恢复速度提高 50%。Proximity 只需为其实际使用的资源付费，从而实现极具成本效益的灾难恢复流程。
Covenco 的灾难恢复解决方案有助于 Proximity 最大限度地提高 Stream 服务的可用性，帮助客户保持复杂的物流运营顺利运行，不发生中断。
如今，Proximity 还使用 IBM PowerVS 作为便捷工具来简化其主要本地 IBM Power 服务器的基础设施维护。当公司希望进行服务器维护时，只需调用灾难恢复程序并将生产工作负载迁移到 IBM PowerVS 即可。维护完成后，Proximity 随后可以将工作负载移回原处。这种灵活的能力增强了整体弹性，并有助于 Proximity 在要求极高的运输管理行业中保持其竞争优势。
Dave Nickburn 总结道：“IBM PowerVS 提供了非常高效的灾难恢复解决方案，其性能、可扩展性和可靠性可满足实时 SaaS 应用程序的需求。基于我们对 IBM PowerVS 的速度和灵活性的积极体验，我们现在计划也将这种灾难恢复方法用于其他客户端和应用程序。我们甚至认为，我们未来可以使用 IBM PowerVS 作为我们生产应用程序的主要实例。”
Proximity（链接位于 ibm.com 站外）是 IBM® i 应用程序开发和支持方面的领先专家，并专注于 ERP 软件和制造执行系统 (MES)。除了提供专业服务外，Proximity 还在运营 Stream，这是一款 SaaS 传输管理解决方案，用于管理复杂的物流工作流程，并帮助保持按计划执行交付和供应链流程。
Covenco（链接位于 ibm.com 站外）将经验丰富的数据管理服务与计算机经纪、硬件销售与支持相结合。自 2002 年以来，Covenco 始终如一地为客户提供世界一流的灾难预防和恢复服务，并进一步确立在英国和全球数据管理公司中的声誉。此类平台将数据管理和硬件运营相结合，意味着它们可以支持从小型业务到企业级数据中心的任何规模的 IT 运营。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标和 Power Virtual Server 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。