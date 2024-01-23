PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA) 是说西班牙语的世界领先的传媒公司之一，它在 24 个国家/地区拥有超过 2.36 亿名使用不同浏览器的受众。其品牌包括 El Pais、Santillana 和 El Huffpost。
向国际观众和读者制作和分发高质量的新闻、娱乐和教育内容意味着要管理数百个不同的信息系统，并需要对其进行优化以支持最佳的受众体验。
对于 PRISA 来说，性能是关键。应用程序问题会对消费者的品牌感知产生直接和不利的影响。“显示内容时一秒的时间差会对受众的体验产生巨大影响，”PRISA Tecnologia 的 IT 架构、运营、安全和工作场所总监 Jorge Tome Hernando 说道。
PRISA 采用了云原生技术来实现可扩展性和敏捷性，但该公司仍然拥有许多基于传统技术构建的系统。“在如此复杂的环境中管理性能确实很困难，”Hernando 说道，“存在很多不同的部分和依赖关系。当我们遇到性能问题时，尝试寻找根本原因很困难且非常耗时。”
尽管已经部署了多种监控解决方案，但 PRISA 缺乏确保应用程序性能所需的应用程序、基础架构和底层服务的端到端可视性。“我们深入了解了我们的基础架构的运行方式，”Hernando 解释说，“但我们无法预知重叠技术的过程。将各点连接起来并理解其中的关系是难点。”
PRISA 向 24 个国家/地区的 2.36 亿名受众提供新闻、教育和娱乐内容
利用 Instana，PRISA 可在问题影响服务之前主动解决应用程序问题
在技术伙伴 Hopla! Software 的支持下，PRISA 部署了 IBM® Observability by Instana® 解决方案，迅速获得了公司所需的端到端可见性。
Instana 的单代理部署在 PRISA 取得了立竿见影的效果。“部署很简单，非常简单”，Hernando说。“成本合理，而且与基础设施的数量挂钩，不与我们管理的流量挂钩。由于我们管理巨大的流量，这一点非常重要。”
PRISA 赞赏 Instana 的自动、持续发现能力，能应对公司云原生堆栈及其所有移动部件的复杂性。
Hernando 解释道：“我们的基础设施具有很高的流动性；服务器和服务根据需求动态出现和消失。Instana 自动、实时可视化我们的应用程序和基础设施，帮助我们发现以前不知道业务依赖关系。”
最终，基于成本、部署便捷性以及平台发展速度这三个关键因素，我们很容易就选择了 Instana。
工程时间（尤其是在保持服务正常运行时）对于组织来说成本非常高。对于出版商来说更是如此，他们的页面加载时间是衡量消费者体验和收入流的关键指标。
利用 Instana，PRISA 可在问题影响客户之前主动解决应用程序问题。保持系统高效运行不再是问题，从而使公司能够腾出工程资源，用于创新、发展和改进服务，以提升市场竞争力。
“借助 Instana，我们可以全面了解服务的运行方式，帮助我们实现性能、可靠性和成本优化的目标，”Hernando 说道。
作为世界领先的教育和传媒集团之一，PRISA（ibm.com 外部链接）在世界上说西班牙语和葡萄牙语的市场中制作和发行娱乐、新闻和教育内容。它在巴西和葡萄牙以及日益增长的美国西语裔市场开展业务，这为其打开了一个拥有超过 7 亿名受众的全球市场。PRISA 总部设在马德里。
Hopla! Software（ibm.com 外部链接）通过实施本地和云端应用程序和基础架构的现代化，帮助大中型企业实现数字化转型。Hopla! 提供可实现快速转型的服务，包括咨询、全天候支持、托管服务和按需培训，以帮助客户建立其所实施新技术的内部专业知识。
Instana 是一家 IBM 旗下公司，它提供 Enterprise Observability Platform，该平台能够对运行复杂、现代、云原生应用程序的企业进行自动化应用程序性能监控（ibm.com 外部链接），无论这些应用程序驻留在何处（本地或公共云和私有云中），包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
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美国出品，2021 年 9 月。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。