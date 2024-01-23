向国际观众和读者制作和分发高质量的新闻、娱乐和教育内容意味着要管理数百个不同的信息系统，并需要对其进行优化以支持最佳的受众体验。

对于 PRISA 来说，性能是关键。应用程序问题会对消费者的品牌感知产生直接和不利的影响。“显示内容时一秒的时间差会对受众的体验产生巨大影响，”PRISA Tecnologia 的 IT 架构、运营、安全和工作场所总监 Jorge Tome Hernando 说道。

PRISA 采用了云原生技术来实现可扩展性和敏捷性，但该公司仍然拥有许多基于传统技术构建的系统。“在如此复杂的环境中管理性能确实很困难，”Hernando 说道，“存在很多不同的部分和依赖关系。当我们遇到性能问题时，尝试寻找根本原因很困难且非常耗时。”

尽管已经部署了多种监控解决方案，但 PRISA 缺乏确保应用程序性能所需的应用程序、基础架构和底层服务的端到端可视性。“我们深入了解了我们的基础架构的运行方式，”Hernando 解释说，“但我们无法预知重叠技术的过程。将各点连接起来并理解其中的关系是难点。”