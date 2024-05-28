Pershing Technology Services Corporation (PTSC) 是一家认真履行企业社会责任的公司。多年来，该组织致力于回馈社会和可持续运营，与大学、夏令营、慈善组织、社会志愿服务项目等积极合作，旨在让台湾变得更美好。在这项工作中，该公司希望提高其环境、社会和治理 (ESG) 举措的有效性。
其现有运营的主要问题之一在于缺乏有关 ESG 指标和报告框架的统一全球标准。这种缺失通常会导致在评估和基准测试不同地区和行业的 ESG 绩效时会出现模棱两可或不一致的情况。
此外，PTSC 还面临着管理各利益相关方不同期望的任务。这些利益相关方（从投资者到客户再到监管机构）在 ESG 实践方面通常具有不同的优先事项和偏好，因此很难有效驾驭或优先考虑他们的不同需求。
日益复杂的全球供应链带来了另一个重大挑战。由于业务遍及多个国家或地区，并涉及众多供应商和合作伙伴，确保整个供应链遵守 ESG 原则已证实是一项艰巨的任务。
此外，ESG 格局具有动态性，相关法规不断变化且新兴趋势不断涌现，给该公司带来了持续性挑战。要跟上这些变化并进行相应的战略调整，PTSC 必须时刻保持警惕和适应能力。
作为 IBM 的战略合作伙伴，PTSC 使用 IBM watsonx.ai 技术对公司内部现有的 ESG 工作进行了调查。此前，尽管调查对整个公司都具有重要意义，但调查资源有限，人为地限制了类似工作的深度和广度。但现在，在 AI 的支持下，Pershing 可以更快地完成更复杂的调查。
特别是，组织采用 watsonx.ai 技术来审查和训练其先进的大型语言模型 (LLM) 算法。在此基础上，PTSC 最终开发出新的 ESG 尽职调查助手，帮助员工、审计师和投资者更高效地进行与 ESG 因素相关的尽职调查工作。
此工具借助 watsonx.ai 技术精心整理和分析 ESG 报告和文档，提取相关细节，并根据既定检查标准汇总这些数据。通过此分析，PTSC 可以更好地让这些 ESG 举措与更广泛的企业战略方向保持一致。
总体来看，全新 ESG 尽职调查助手的创建和推出取得了显著成效，减轻了利益相关者承担的 ESG 评估负担。借助这款由 watsonx.ai 技术提供支持的新工具，PTSC 及其投资者和审计师进行全面 ESG 调查所需的工作量和时间平均减少了 78%。
这种效率不仅加快了尽职调查过程，还有助于确保利益相关者能够更有效地驾驭 ESG 考量因素，同时做出更明智的决策。因此，PTSC 现在可以依靠 AI 驱动的战略规划和集成工作，来更好地平衡其短期目标与长期可持续发展目标。
PTSC（ibm.com 外部链接）提供 B2B IT 支持解决方案，专门从事信息软件和硬件相关的设备维护、培训和专业服务。作为 IBM 的战略合作伙伴，该公司成立于 1982 年，总部位于台湾台北，在高雄和台中设有办事处。
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2024 年 4 月在美国制作。
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