Pershing Technology Services Corporation (PTSC) 是一家认真履行企业社会责任的公司。多年来，该组织致力于回馈社会和可持续运营，与大学、夏令营、慈善组织、社会志愿服务项目等积极合作，旨在让台湾变得更美好。在这项工作中，该公司希望提高其环境、社会和治理 (ESG) 举措的有效性。

其现有运营的主要问题之一在于缺乏有关 ESG 指标和报告框架的统一全球标准。这种缺失通常会导致在评估和基准测试不同地区和行业的 ESG 绩效时会出现模棱两可或不一致的情况。

此外，PTSC 还面临着管理各利益相关方不同期望的任务。这些利益相关方（从投资者到客户再到监管机构）在 ESG 实践方面通常具有不同的优先事项和偏好，因此很难有效驾驭或优先考虑他们的不同需求。

日益复杂的全球供应链带来了另一个重大挑战。由于业务遍及多个国家或地区，并涉及众多供应商和合作伙伴，确保整个供应链遵守 ESG 原则已证实是一项艰巨的任务。

此外，ESG 格局具有动态性，相关法规不断变化且新兴趋势不断涌现，给该公司带来了持续性挑战。要跟上这些变化并进行相应的战略调整，PTSC 必须时刻保持警惕和适应能力。