主页 Case Studies Pershing Technology Services Corporation 负责任的举措。响应式 AI。
Pershing Technology Services Corporation + IBM
台北鸟瞰图
ESG 协调遭遇困境

Pershing Technology Services Corporation (PTSC) 是一家认真履行企业社会责任的公司。多年来，该组织致力于回馈社会和可持续运营，与大学、夏令营、慈善组织、社会志愿服务项目等积极合作，旨在让台湾变得更美好。在这项工作中，该公司希望提高其环境、社会和治理 (ESG) 举措的有效性。

其现有运营的主要问题之一在于缺乏有关 ESG 指标和报告框架的统一全球标准。这种缺失通常会导致在评估和基准测试不同地区和行业的 ESG 绩效时会出现模棱两可或不一致的情况。

此外，PTSC 还面临着管理各利益相关方不同期望的任务。这些利益相关方（从投资者到客户再到监管机构）在 ESG 实践方面通常具有不同的优先事项和偏好，因此很难有效驾驭或优先考虑他们的不同需求。

日益复杂的全球供应链带来了另一个重大挑战。由于业务遍及多个国家或地区，并涉及众多供应商和合作伙伴，确保整个供应链遵守 ESG 原则已证实是一项艰巨的任务。

此外，ESG 格局具有动态性，相关法规不断变化且新兴趋势不断涌现，给该公司带来了持续性挑战。要跟上这些变化并进行相应的战略调整，PTSC 必须时刻保持警惕和适应能力。
让 AI 算出哪些是真正有效的

作为 IBM 的战略合作伙伴，PTSC 使用 IBM watsonx.ai 技术对公司内部现有的 ESG 工作进行了调查。此前，尽管调查对整个公司都具有重要意义，但调查资源有限，人为地限制了类似工作的深度和广度。但现在，在 AI 的支持下，Pershing 可以更快地完成更复杂的调查。

特别是，组织采用 watsonx.ai 技术来审查和训练其先进的大型语言模型 (LLM) 算法。在此基础上，PTSC 最终开发出新的 ESG 尽职调查助手，帮助员工、审计师和投资者更高效地进行与 ESG 因素相关的尽职调查工作。

此工具借助 watsonx.ai 技术精心整理和分析 ESG 报告和文档，提取相关细节，并根据既定检查标准汇总这些数据。通过此分析，PTSC 可以更好地让这些 ESG 举措与更广泛的企业战略方向保持一致。
78% 缩短调查时间 4 几周即可获得最最简化可实施产品 (MVP)
更轻松地进行更复杂的分析

总体来看，全新 ESG 尽职调查助手的创建和推出取得了显著成效，减轻了利益相关者承担的 ESG 评估负担。借助这款由 watsonx.ai 技术提供支持的新工具，PTSC 及其投资者和审计师进行全面 ESG 调查所需的工作量和时间平均减少了 78%。

这种效率不仅加快了尽职调查过程，还有助于确保利益相关者能够更有效地驾驭 ESG 考量因素，同时做出更明智的决策。因此，PTSC 现在可以依靠 AI 驱动的战略规划和集成工作，来更好地平衡其短期目标与长期可持续发展目标。
Pershing Technology Services Corporation 徽标
关于 Pershing Technology Services Corporation

 PTSC（ibm.com 外部链接）提供 B2B IT 支持解决方案，专门从事信息软件和硬件相关的设备维护、培训和专业服务。作为 IBM 的战略合作伙伴，该公司成立于 1982 年，总部位于台湾台北，在高雄和台中设有办事处。
解决方案组件 IBM watsonx.ai™
借助 AI 让流程与目标保持一致

当杂乱无章的业务标准遇到碎片化的报告时，IBM® watsonx.ai 可以理清混乱的数据。

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2024 年 4 月在美国制作。

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