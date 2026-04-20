法国医疗体系正面临严峻的运营危机。99% 的公立医院与养老机构均表示无法满足人员配置需求。与此同时，仅有 15% 的医疗从业者认为自身实现了健康的工作与生活平衡。

在持续加剧的压力下，合理排班对保障员工福祉与体系稳定至关重要。合理规划的排班表可帮助医疗机构高效管控患者流量，保障诊疗服务及时可及，同时缓解护理人员的工作压力。

然而，排班规划人员的工作难度极高。他们必须在兼顾个人意愿、满足运营需求的前提下，尽可能公平地分配班次。同时还须严格遵守欧洲相关法规中关于工作时长、班次间隔休息时间及夜班工作限制的规定。

由于许多医院仍采用人工电子表格方式制定排班计划，编制合理排班表需耗费大量时间与精力。排班缺口只能通过成本高昂的加班填补，这会进一步收紧本就紧张的预算，加剧护理人员的职业倦怠。

这一复杂难题正是 OPTACARE 希望解决的核心问题。这家医疗科技初创公司成立的初衷，是协助护理机构攻克效率提升难题，将排班规划的负担转化为提升效率、保障稳定的动力。