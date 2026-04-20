OPTACARE 运用 IBM 技术，协助医疗保健提供方制定排班计划，提升工作效率并改善员工工作体验
法国医疗体系正面临严峻的运营危机。99% 的公立医院与养老机构均表示无法满足人员配置需求。与此同时，仅有 15% 的医疗从业者认为自身实现了健康的工作与生活平衡。
在持续加剧的压力下，合理排班对保障员工福祉与体系稳定至关重要。合理规划的排班表可帮助医疗机构高效管控患者流量，保障诊疗服务及时可及，同时缓解护理人员的工作压力。
然而，排班规划人员的工作难度极高。他们必须在兼顾个人意愿、满足运营需求的前提下，尽可能公平地分配班次。同时还须严格遵守欧洲相关法规中关于工作时长、班次间隔休息时间及夜班工作限制的规定。
由于许多医院仍采用人工电子表格方式制定排班计划，编制合理排班表需耗费大量时间与精力。排班缺口只能通过成本高昂的加班填补，这会进一步收紧本就紧张的预算，加剧护理人员的职业倦怠。
这一复杂难题正是 OPTACARE 希望解决的核心问题。这家医疗科技初创公司成立的初衷，是协助护理机构攻克效率提升难题，将排班规划的负担转化为提升效率、保障稳定的动力。
为实现更智能、更公平的排班体系愿景，OPTACARE 选用了 IBM watsonx™ 技术，其中包含 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio。CPLEX Optimization Studio 依托数据科学与决策优化技术，解决复杂的组合优化问题。OPTACARE HR Planner 依托该技术能力，依据法规、机构运营、个人需求等多重约束条件生成优化后的员工排班表，同时兼顾公平性与员工福祉。
OPTACARE 首席营销官 Gaëlle Coudert 表示：“我们的排班解决方案适用于各类医疗场景，涵盖医院至养老机构等各类场所。同时，HR Planner 可灵活适配各组织的个性化需求，实现最大化的运营灵活性。”
OPTACARE 选用 IBM Cloud® 云交付模式，将 HR Planner 以软件即服务 (SaaS) 平台的形式对外提供。客户可通过单一订阅管理多个分支机构，费用按使用量结算，从而简化 OPTACARE 与客户双方的授权流程。该模式还支持实时弹性扩展，可应对业务高峰与规模扩张需求。
IBM 白金级业务合作伙伴 Pedab France 在该解决方案的市场化落地过程中发挥了关键作用。
“Pedab France 是这个项目值得信赖的合作伙伴，全程提供了宝贵的支持和专业知识，”OPTACARE 医疗领域 AI/OR 驱动解决方案产品负责人兼研发经理 Yasmine Alaouchiche 表示。“Pedab France 为我们提供了专业的商业指导，协助我们处理授权协议相关事宜，并对接 IBM 开展沟通。”
业务用户可通过直观的界面调整 HR Planner 算法，无需专业技术人员提供支持。这一特性提升了运营灵活性，例如医院可针对常规运营与应急场景分别设置配置方案，放宽应急场景下的技能要求或班次时间规则。
HR Planner 可在数秒内生成优化排班表；OPTACARE 预估该平台每日可节省数小时人工工时。该平台大幅减轻排班团队的工作压力，使其摆脱繁琐的手动操作，从而将更多时间投入高价值工作之中。该平台还将机构内部的排班经验与最佳实践标准化、体系化，即便核心排班人员缺席或离职，也能保障运营工作持续开展。
同样重要的是，HR Planner 让排班流程的公平性有据可依。该系统可通过数据运算证明排班方案的公平性与最优性。这种可解释性能够消除班次分配中的偏见疑虑，有助于提升员工的工作积极性与信任感。
兼顾个人意愿与约束条件的公平排班，能够营造更健康的工作环境。护理人员可获得更稳定的排班安排，临时变动与强制加班的情况大幅减少，有助于实现更平衡的工作与生活状态。当护理人员得到更多休息、压力更小时，他们的工作效率与安全性便会提升，从而直接优化对患者的诊疗服务质量。
医疗保健提供方通过更高效地配置内部资源，可减少对高成本加班的依赖。
Yasmine Alaouchiche 总结道：“我们正协助各类组织解决医疗行业人员配置危机的根本问题。稳定公平的排班方案既能保障护理人员的身心健康，也能提升患者诊疗服务质量。我们的技术支持更科学的决策，简化复杂工作，让工作人员将宝贵时间投入核心工作，也就是为民众提供医疗护理服务。”
OPTACARE 致力于通过技术创新推动医疗管理行业发展。OPTACARE 成立于 2013 年，总部位于法国特鲁瓦，其研发的软件解决方案可协助医院与护理机构精准预测患者流量，优化人员与资源规划，提升组织运营效率。
Pedab 是一家专业的 IBM 增值分销商与技术服务商，与全球顶尖技术供应商合作，为合作伙伴及客户生态体系提供解决方案与服务。作为一家拥有 30 余年历史的瑞典家族企业，Pedab 目前在欧洲 8 个国家拥有 130 名员工。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。