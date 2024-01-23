如果您喜欢调台，那么您手中很可能拿的是 Omni Remotes 产品。从 Philips 剥离出来后，Omni Remotes 委托 IBM® 帮助其快速过渡到 SAP 解决方案（在 IBM Cloud® Bare Metal Servers 上的 SAP HANA 数据库上运行）。该公司通过简单的系统和流程来保持 IT 成本精简，从而节省时间和金钱。
Omni Remotes 基于强大的 SAP® Business Suite 应用程序和 SAP HANA® 数据库（在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上运行并由 IBM Services® 支持）创建了流畅的新业务流程。
资产剥离会引起剧烈动荡。当 Philips 决定拆分其遥控器部门（该部门生产和销售电视机、高保真音响和类似电子设备的遥控器）时，新成立的公司 Omni Remotes 必须迅速站稳脚跟，找到自己的定位。
Omni Remotes 运营总监 Miguel Vidal 介绍说：“自剥离之日起，我们有一年的过渡期，可以着手开始作为一家独立公司运营。在此期间，我们需要将业务从 Philips 的业务中剥离出来，寻找并部署企业应用程序和 IT 基础架构来支持我们的新业务。”
“过去，我们使用 SAP 来管理我们的运营，Philips 全球范围内的企业均使用此单一实例来管理运营。多年来，这些 SAP 系统经过大量定制，可以满足 Philips 所有不同业务部门的需求。更重要的是，这些解决方案包含了 Omni Remotes 根本不需要的复杂功能，因为它规模小得多、多元化程度较低。”
“我们知道，通过改用精简的系统，我们将能够削减成本并将我们的业务敏捷性提升到新的水平，从而增强我们的竞争优势。但最关键的是，我们需要在最后期限之前，启动并运行新的业务系统，当时真的是迫在眉睫。我们开始寻找能够将我们的愿景变为现实的供应商。”
为了顺利推进这项具有挑战性的工作，Omni Remotes 向 IBM 求助。
Miguel Vidal 回忆道：“我们选择 IBM 作为战略合作伙伴，是基于我们在 Philips 时与 IBM 合作的积极经验。那时 IBM 团队就已经对我们的业务和流程有了很好的了解，这是另一个主要优势。此外，IBM 团队投入了大量额外的时间和精力来更好地理解我们的需求，因此我们相信他们的建议能够满足所有要求。更重要的是，IBM 是能够为我们全球所有工厂提供支持的少数几家供应商之一。”
Omni Remotes 首席执行官 Alain Perrot 补充道：“IBM 是一个强有力的竞标者，并最终成为我们选择的供应商，因为他们拥有令人信服的价值主张。他们了解我们的业务，并能够通过他们的端到端解决方案为我们提供与客户共同成长所需的规模和敏捷性。”
来自 IBM Services 的专家团队设计并部署了一系列 SAP Business Suite 应用程序，包括物料管理、销售和分销、生产计划、财务和控制模块。IBM 团队还为 SAP 上线提供了应用程序支持。
Omni Remotes 的 IT 经理 Vijaya Kumar 解释说：“我们评估了一系列供应商的企业应用程序。从根本上来说，我们决定继续使用 SAP，因为它提供了我们所需的功能，以及未来的发展空间。此外，我们的员工已经熟悉 SAP 并且喜欢这个平台，因此我们能够避免昂贵的培训。
“我们决定在 SAP HANA 数据库上运行 SAP 应用程序，因为 SAP HANA 平台拥有强大且引人注目的路线图。SAP 拥有大量重要的升级和附加功能，所有这些都将在 SAP HANA 平台上提供。”
IBM 团队根据 Omni Remotes 的主要地域设计了一个全球 SAP 模板，重点是降低客户销售和分销模式的复杂性。通过使用全球 SAP 模板，Omni Remotes 能够以较低的成本完成在中国的推广。
IBM Services 将 SAP 应用程序和相关管理服务集成到 IBM Cloud Bare Metal Servers 上，使 Omni Remotes 能够从支持云的性能和可扩展性中受益。位于新加坡的 Omni Remotes 办事处为 SAP 应用程序托管了一个灾难恢复站点。
Vijaya Kumar 继续说道：“为了降低成本，我们希望维持一支极其精简的内部 IT 团队，因此云解决方案非常适合我们的业务。此外，通过将我们的 IT 员工从管理和维护 IT 基础设施的负担中解放出来，他们将能够专注于我们的核心业务。”
“因为我们只需插入 IBM Cloud Bare Metal Servers 即可，所以不必担心从头开始设计、购买和设置自己的基础架构。鉴于完成业务转型的时间紧迫，这是一个巨大的优势。”
“随着业务的增长，我们只需在需要时请求额外容量即可，而不必面对扩展自己的物理服务器集所带来的延误和复杂性。最重要的是，对我们来说，订阅 IBM Cloud Bare Metal Servers 比运营我们自己的数据中心成本更低。”
在 IBM 的大力支持下，Omni Remotes 得以顺利完成向新环境的复杂切换。该公司在新加坡、中国、美国和比利时的办事处推出了新的 SAP 环境。
Miguel Vidal 表示：“在 IBM 的大力支持下，我们在短短 6 个月内就实施了新的 SAP 解决方案，在最后期限前完成了资产剥离。更重要的是，IBM 团队向我们展示了如何在不中断商业运营的情况下完成迁移。”
Omni Remotes 业务 SIOP 经理 Jean Ong 表示：“与 IBM 团队合作，使我们顺利并且出色地完成了任务。顾问们经验丰富，为我们艰难的任务提供了出色的支持，例如当我们将数据从 Philips 系统迁移到新环境时。”
Omni Remotes 的财务总监 Eunice Ng 补充道：“IBM 团队向我们展示了简化系统和流程以及使用标准 SAP 功能获得最大效用的方法。因此，我们能够避免非常耗时的定制，这可能会给未来的升级和扩展带来困难。”
Omni Remotes 的员工对在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上运行的新 SAP 解决方案感到非常满意。
Vijaya Kumar 说：“IBM 提供的高性能可帮助我们从 SAP 解决方案中获得最大收益，而卓越的可靠性可确保关键业务服务始终可用。通过将 SAP 解决方案迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers，我们削减了内部 IT 管理成本和工作量，将我们从纯粹的运营部门转变为帮助企业实现目标的战略部门。”
在 IBM 的帮助下，Omni Remotes 已过渡到一套机敏的 SAP 解决方案和流程（专为适应其灵活的业务而设计）。
Miguel Vidal 继续说道：“作为一个规模小得多的组织，我们不需要大公司的许多结构。因此，在剥离后，我们决定只重建我们需要的元素，而不是复制 Philips 系统。我们已经能够成功地自下而上地重建我们的业务，并转型为一个精简、高度灵活的新实体。通过减掉多余的体重，我们的敏捷性达到了新的高度。”
过去，Omni Remotes 是一家大公司的一部分，它的采购和研发等领域都是运行单独的系统。IBM 团队帮助 Omni Remotes 将这些功能纳入 SAP 范围，从而简化流程和系统环境。
Vijaya Kumar 表示：“现在，用于管理家用电器的自动化应用程序以及基于传感器的物联网技术，这些新兴的趋势有望改变我们行业的面貌。为了保持领先地位，我们需要一个充满活力、勇于创新的研发部门，并迅速将产品推向市场。”
Jean Ong 补充道：“通过将我们的研发功能以及供应链引入 SAP，我们已经能够缩短关键流程所需的时间。例如，过去建立一个新供应商需要大约三周的时间，而现在只需要一天，速度快了 93%。”
“这些改进是通过更简单的流程和更明智的决策相结合而实现的，并由 IBM 设计并基于 SAP 技术构建的解决方案实现。”
“同样，新产品介绍和物料清单等关键报告的创建速度也加快了 40%。如果我们要保持研发和创新的市场领先地位，那么产品开发的简便性和速度至关重要。”
“随着我们在这些领域取得进一步的改进，我们希望加快上市时间，帮助我们利用新的增长机会，并最终更快地为客户提供值得期待的新产品。”
Omni Remotes 公司还在采购过程中实施了严格的控制措施，确保只接受信誉良好的供应商提供的货物，而且一旦确认交易，商定的价格不得调整或更改。这些预防措施可以提高成品质量，提高客户满意度并降低采购风险。
此外，通过消除对其他应用程序的需求，整合到集成的 SAP 解决方案有助于 Omni Remotes 降低其 IT 环境的总拥有成本。
扩大 SAP 领域的范围也为财务团队带来了巨大的胜利。
Omni Remotes 业务 SIOP 经理 Jean Ong 解释道：“当我们隶属于一家大型公司时，财务数据分布在多个不同的系统中。为了了解成本和销售等数据的总体情况，我们需要手动汇编来自不同系统的数据并重新编排格式，直到我们能看到想要的信息。
“这一过程非常耗时，而且严重依赖手工操作，容易出错。现在，我们将所有财务信息存储在一个系统中。因此，我们不再需要手动传输数据，帮助我们将财务整合的时间缩短了 50%。”
Omni Remotes 每年推出约 200 个新产品型号，因此这些财务控制对其尤为重要。了解投资和生产成本有助于 Omni Remotes 为产品正确定价，获得理想的利润率，并更有效地引导资本流向。
“更重要的是，我们可以轻松提取实时数据，全面了解不同生产基地的财务数据和供应链情况。这些见解为更明智的业务决策奠定了基础。例如，我们可以根据需求检查库存水平，并进行必要的调整。同样，我们还可以深入了解生产成本和成本分配等领域，从而更清晰地了解我们的业务。”
更高质量的数据和更高的透明度帮助 Omni Remotes 实现了业务智能化。
Miguel Vidal 补充道：“过去，我们有时会遇到库存记录与仓库实际库存不符等问题。此外，我们偶尔会遇到因供应链可见性差而产生的问题。例如，有时一个地区会减少内部订单的数量，但由于其他团队没有收到信息，他们继续生产库存，最终导致库存过剩。
“现在，SAP 充当了事实上的单一版本，发生此类错误的可能性要小得多。归根结底，避免此类错误有助于我们减少浪费，保持高效运营。”
“此外，库存准确性的提高有助于我们提供更好的客户服务，因为我们可以为客户提供更可靠的信息，了解他们想要的产品是否有库存。”
鉴于已取得的成功，Omni Remotes 计划在物流和财务方面部署 SAP S/4HANA。其目标是利用该平台直观的用户界面和深入分析功能，为决策者提供帮助。例如，管理人员可以通过以下方式监控销售业绩：首先查看全球数据，然后深入查看每个国家或地区的销售业绩。
未来，Omni Remotes 计划利用移动技术。具体来说，该公司的目标是利用 SAP S/4HANA 提供的 SAP Fiori 应用程序，为决策者和销售人员提供移动数据访问。这将进一步提高关键数据的可见性，并使公司能够加快审批等流程。
随着扩展到这些新领域并部署更多创新 SAP 产品，Omni Remotes 将能够依赖可靠的高性能 IBM Cloud Bare Metal Servers。随着 Omni Remotes 在新的国家/地区不断扩展业务，以及新产品的不断推出，SAP 技术和 IBM Cloud 功能的结合将提供最终的可扩展性。
Miguel Vidal 总结道：“我们经历了全方位的业务转型，变得更加精益、更加智能、更加敏捷。如果没有 IBM 的卓越支持、IBM Cloud Bare Metal Server 的高质量服务以及 SAP 的领先技术，我们不可能做到这一点。”
Omni Remotes（IBM 外部链接）是全球领先的 OEM 遥控器供应商之一，迄今为止已生产了超过 10 亿个遥控器，在全球范围内提供 700 多种不同型号。该公司总部位于新加坡，还在中国、比利时、巴西、印度、中国台湾和美国开展业务。
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2020 年 11 月在美国制作。
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