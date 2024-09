为了顺利推进这项具有挑战性的工作,Omni Remotes 向 IBM 求助。

Miguel Vidal 回忆道:“我们选择 IBM 作为战略合作伙伴,是基于我们在 Philips 时与 IBM 合作的积极经验。那时 IBM 团队就已经对我们的业务和流程有了很好的了解,这是另一个主要优势。此外,IBM 团队投入了大量额外的时间和精力来更好地理解我们的需求,因此我们相信他们的建议能够满足所有要求。更重要的是,IBM 是能够为我们全球所有工厂提供支持的少数几家供应商之一。”

Omni Remotes 首席执行官 Alain Perrot 补充道:“IBM 是一个强有力的竞标者,并最终成为我们选择的供应商,因为他们拥有令人信服的价值主张。他们了解我们的业务,并能够通过他们的端到端解决方案为我们提供与客户共同成长所需的规模和敏捷性。”

来自 IBM Services 的专家团队设计并部署了一系列 SAP Business Suite 应用程序,包括物料管理、销售和分销、生产计划、财务和控制模块。IBM 团队还为 SAP 上线提供了应用程序支持。

Omni Remotes 的 IT 经理 Vijaya Kumar 解释说:“我们评估了一系列供应商的企业应用程序。从根本上来说,我们决定继续使用 SAP,因为它提供了我们所需的功能,以及未来的发展空间。此外,我们的员工已经熟悉 SAP 并且喜欢这个平台,因此我们能够避免昂贵的培训。

“我们决定在 SAP HANA 数据库上运行 SAP 应用程序,因为 SAP HANA 平台拥有强大且引人注目的路线图。SAP 拥有大量重要的升级和附加功能,所有这些都将在 SAP HANA 平台上提供。”

IBM 团队根据 Omni Remotes 的主要地域设计了一个全球 SAP 模板,重点是降低客户销售和分销模式的复杂性。通过使用全球 SAP 模板,Omni Remotes 能够以较低的成本完成在中国的推广。

IBM Services 将 SAP 应用程序和相关管理服务集成到 IBM Cloud Bare Metal Servers 上,使 Omni Remotes 能够从支持云的性能和可扩展性中受益。位于新加坡的 Omni Remotes 办事处为 SAP 应用程序托管了一个灾难恢复站点。

Vijaya Kumar 继续说道:“为了降低成本,我们希望维持一支极其精简的内部 IT 团队,因此云解决方案非常适合我们的业务。此外,通过将我们的 IT 员工从管理和维护 IT 基础设施的负担中解放出来,他们将能够专注于我们的核心业务。”

“因为我们只需插入 IBM Cloud Bare Metal Servers 即可,所以不必担心从头开始设计、购买和设置自己的基础架构。鉴于完成业务转型的时间紧迫,这是一个巨大的优势。”

“随着业务的增长,我们只需在需要时请求额外容量即可,而不必面对扩展自己的物理服务器集所带来的延误和复杂性。最重要的是,对我们来说,订阅 IBM Cloud Bare Metal Servers 比运营我们自己的数据中心成本更低。”

在 IBM 的大力支持下,Omni Remotes 得以顺利完成向新环境的复杂切换。该公司在新加坡、中国、美国和比利时的办事处推出了新的 SAP 环境。

Miguel Vidal 表示:“在 IBM 的大力支持下,我们在短短 6 个月内就实施了新的 SAP 解决方案,在最后期限前完成了资产剥离。更重要的是,IBM 团队向我们展示了如何在不中断商业运营的情况下完成迁移。”

Omni Remotes 业务 SIOP 经理 Jean Ong 表示:“与 IBM 团队合作,使我们顺利并且出色地完成了任务。顾问们经验丰富,为我们艰难的任务提供了出色的支持,例如当我们将数据从 Philips 系统迁移到新环境时。”

Omni Remotes 的财务总监 Eunice Ng 补充道:“IBM 团队向我们展示了简化系统和流程以及使用标准 SAP 功能获得最大效用的方法。因此,我们能够避免非常耗时的定制,这可能会给未来的升级和扩展带来困难。”

Omni Remotes 的员工对在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上运行的新 SAP 解决方案感到非常满意。

Vijaya Kumar 说:“IBM 提供的高性能可帮助我们从 SAP 解决方案中获得最大收益,而卓越的可靠性可确保关键业务服务始终可用。通过将 SAP 解决方案迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers,我们削减了内部 IT 管理成本和工作量,将我们从纯粹的运营部门转变为帮助企业实现目标的战略部门。”