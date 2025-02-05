OCO Global 的客户依靠其专业知识帮助他们在世界各地开展业务。该公司提供的服务之一是提供详细的公司信息，客户利用这些信息选择战略供应商，对潜在合作伙伴进行尽职调查，并确定潜在客户和交易。

当时，支撑这一信息服务的数据库规模相对较小，仅覆盖几十万家组织，OCO Global 的内部团队可以管理这些数据。但是，当该团队决定从外部提供商那里获取更多数据时，它遇到了重大的扩展挑战。OCO Global 希望丰富新数据，虽然对于熟练的员工来说，这个新流程每行只需要大约 10 秒，但新增了 1300 万行数据。这个庞大的数字意味着需要整整四年不分昼夜的工作。

OCO Global 首席技术官 Yeray Callero 解释说：“为了增加数据集的价值，我们计划按行业审查分类。我们希望了解某些组织是否可能属于 2 个或更多类别，以及扩大我们的标准行业组合是否合适。我们认为手动审查和标记数据会花费让人难以接受的时间。”