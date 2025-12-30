nybl 通过将 Maximo 与 watsonx.governance 嵌入 n.vision 平台强化工业可靠性
在能源、公用事业和制造业等关乎民生发展的重要行业中，各组织仍持续面临非计划停机、基础设施老化以及维护关键系统所需技术人员短缺等难题。nybl 这家从海湾合作委员会 (GCC) 及更广泛的中东地区向全球输出创新的 AI 科技公司，正通过基于科学原理和物理信息的 AI 技术应对这些挑战。
传统上，对重要资产的人工检测方式缓慢、昂贵且易受人为错误影响，且常在偏远或危险环境中进行。认识到需要更高效可靠的方法后，nybl 构想出一个能够实现资产检测自动化、提升准确性并提供透明结果的 AI 驱动解决方案。为实现这一愿景，nybl 需要构建一个可信、受治理的 AI 技术基础，以确保每个部署的模型都满足可靠性、伦理、合规性及性能的最高标准。
作为与 IBM 战略合作的一部分，nybl 将其 AI 驱动的检测平台 n.vision 与 IBM Maximo Visual Inspection 工具及 IBM watsonx.governance 解决方案集成，进一步革新工业检测管理模式。两家公司通过三次试点项目验证了集成效果，展示了在 nybl 的 n.vision 平台中运用 Maximo Visual Inspection 与 watsonx.governance 的实际成效。
依托 Maximo Visual Inspection，n.vision 实现了基于资产的自动化检测，无需人工进入难以抵达的区域，从而降低了安全风险、运营成本及总体检测时间。该解决方案运用计算机视觉技术，在石油天然气、公用事业、制造、农业及医疗等行业中精准快速地识别、分类并报告故障。
借助 watsonx.governance，nybl 能够提供完整的 AI 全生命周期透明度，监控偏差与漂移问题，并确保符合持续演进的行业法规。这些运营升级共同助力客户加速产品上市时间、提升检测精度、获得更高效率收益，同时在任务关键型运营中实现负责任的 AI 应用。
通过将 IBM 技术嵌入 n.vision 平台，nybl 为跨行业资产检测设立了更高的安全与效率标准。例如，GCC 地区某国家电网运营商启动了一项 1,000 公里的试点项目，运用 n.vision 检测高压与中压线路。项目成功后，该运营商与 nybl 签订合约，将检测范围扩展至全国 40 万公里的电力基础设施。
通过实现基于资产的自动化检测，nybl 已实现检测成本与安全事故数量均降低 50%。其他变革性成果还包括：检测时间缩短 30%，停运与紧急维修成本减少 20%，电网运行时间提升 20%。由计算机视觉驱动的自动化故障检测与报告提供了最高水平的精确度与可靠性，帮助 nybl 的客户更快速、更智能地采取行动。
通过与 IBM 合作结合先进的计算机视觉与 AI 治理技术，nybl 创建了透明、可靠且可扩展的解决方案，以助力提升资产性能。该公司计划继续与 IBM 协作，推动关键行业的卓越运营。
nybl 成立于 2018 年，是一家基于科学原理与物理信息的 AI 公司，总部位于阿拉伯联合酋长国，并在沙特阿拉伯王国和卡塔尔设有办事处。其定制化 AI 平台与解决方案（包括 n.vision、n.rotating、n.lift 和 n.shield）通过自动化与智能决策，助力关键行业提升安全性、可靠性与性能。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、Maximo 和 watsonx.governance 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。