在能源、公用事业和制造业等关乎民生发展的重要行业中，各组织仍持续面临非计划停机、基础设施老化以及维护关键系统所需技术人员短缺等难题。nybl 这家从海湾合作委员会 (GCC) 及更广泛的中东地区向全球输出创新的 AI 科技公司，正通过基于科学原理和物理信息的 AI 技术应对这些挑战。

传统上，对重要资产的人工检测方式缓慢、昂贵且易受人为错误影响，且常在偏远或危险环境中进行。认识到需要更高效可靠的方法后，nybl 构想出一个能够实现资产检测自动化、提升准确性并提供透明结果的 AI 驱动解决方案。为实现这一愿景，nybl 需要构建一个可信、受治理的 AI 技术基础，以确保每个部署的模型都满足可靠性、伦理、合规性及性能的最高标准。