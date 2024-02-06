更深入研究后您会发现，这确实是一项巨大成就，因为格陵兰岛的面积相当于法国、西班牙、德国和意大利的总和，但人口数仅为 56,000。此外，该国 85% 的土地被冰雪覆盖，适合居住的面积仅占 15%，且天气通常非常寒冷。

Nukissiorfiit 只在格陵兰岛的两个地点实现了互联互通，两个地点共享一个电网。其余 68 个地点均采用独立电网，制水和供暖也是同样的情况。这意味着，在每个有人居住的地方，该公用事业公司都必须单独配备多级冗余和备份功能。Nukissiorfiit 还必须在全国各地派驻人员，以便他们能够在短时间内到达现场，因为缺水或断电的后果可能非常严重。

为实现 100% 淘汰化石燃料的目标，更好地响应客户需求，并继续开办新的水力发电厂，公司必须掌握准确的财务状况并进行预测。新设施的投资和现有设施的维护需要提前规划。此前，该公司每年只能开展一次预算预测，而当项目需要继续实施时，这些预测可能会非常不准确。

Nukissiorfiit 首席财务官 (CFO) 兼代理首席执行官 (CEO) Claus Andersen-Aagaard 表示：“我们使用的系统非常僵化。无法根据需要灵活做出规划。我们需要确定财务状况的走向，并需要更灵活、持续的规划来迎合我们所处的工作环境。”

他详细阐述道：“每年 10 月份，我们组织都会有 70 名员工花费大量精力来编制预算。到了 5 月份，假设发生重大变化，我们有时会尝试修订本年度剩余时间内的预算。这又会耗费大量的时间和精力。事实上，我们的业务发展速度远远超出了每年一次或两次的预算所能掌控的范围。”