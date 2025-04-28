该北欧电信运营商依靠其网络运营中心 (NOC) 团队来监控公司的技术基础架构，包括数万个基站。每个基站都覆盖大量移动设备，并配备整流器、路由器、交换机、电源装置等物理系统。
网络运营中心经理（NOC 经理）评论道：“我们的网络是该地区的关键基础设施的一部分。我们必须能够快速且经济高效地发现和解决问题，以提供值得信赖的高性能网络。”
运营系统支持解决方案架构师（OSS 架构师）补充道，“随着 5G 和 IoT 的快速扩展，我们每天都会看到大量警报涌入。我们有数十万个受监控的设备，其中任何一个设备都可能向 NOC 发送警报。我们现有的监控解决方案可在多个屏幕上显示数据，针对不同的系统发出不同的警报，但难以相互关联或检查依赖关系。例如，如果一个基站出现故障，我们会选择一个警报作为主工单项，并忽略其他警报，直到我们纠正故障为止；这种方法可能会遗漏根本原因。”
已经不堪重负的 NOC 团队正在努力寻找有效且高效地处理不断增长的数据量的方法，以确保最佳的网络性能。
为解决眼前的技术挑战并为未来的业务战略创造有利条件，这家北欧电信运营商与 Compose IT 和 IBM 合作，实施了基于 IBM® Cloud Pak for AIOps 的 Compose 运营平台。
Compose 运营平台是一个完整的交钥匙解决方案，旨在帮助电信公司全面掌握其性能数据和依赖关系，从而优化事件管理和补救措施。底层的 IBM Cloud Pak for AIOps 可将信息从现有系统和警报触发器直接路由到该平台，后者则可在单个表示层中收集、整理和管理信息。
OSS 架构师评论道，“Compose IT 在非常紧迫的期限内解决了我们旧版解决方案的问题，他们的专业精神和专业知识给我们留下了深刻印象。”
以前隔离在不同应用程序中的警报现在显示为一个统一的列表。该解决方案支持警报依赖性、相关性、优先级等，并提供有助于减少手动任务的自动化功能。
NOC 经理说：“过去，当代理开始轮班时，他们会花时间查看一长串警报，检查'这是什么，那是什么'，只是为了获得控制感。这样很容易错过一个重要的警报。借助 Compose 运营平台，我们使用分组和自动化来使其更易于理解和完成任务。”
此外，Compose 平台还有助于提高不同团队之间的可见性和协作能力。NOC 主管进一步解释道，“旧版系统独立运行且难以共享任务，但现在我们可以打开另一个人的警报列表，及时为其提供帮助。从管理视角看，Compose 运营平台同样出色：可一览代理人的十行警报清单状态是否最新，在其午休时工作也能被他人即时接管。”
通过检查哪些警报最常发生并进一步了解其根本原因，这家北欧电信运营商就能更好地提供可靠、经济高效的服务。更重要的是，从长远来看，通过增强报告和分析功能深入了解网络性能将有助于优化公司未来的投资计划。
该 OSS 架构师补充道：“我们还从 Compose 系列中选择了附加组件，包括虚拟操作员、历史搜索以及报告和可视化包，这些组件将帮助我们通过自动执行操作员任务等功能提高效率。例如，当我们知道一个警报触发了另一个警报（例如在停电期间），我们可以使用分组设施来帮助确保按照最有可能解决问题的顺序应用修复。我们也只需将警报归类到一行，而不是在列表中列出数百个警报，这大大提高了可视性并降低了复杂性。在后续步骤中，我们将在虚拟操作员的帮助下开始自动化分流和修复。”
NOC 经理总结道：“使用 Compose IT 和 Compose 运营平台真的很容易；如果你有一个想法，你问这是否可能实现，它们很可能会说是的。”
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省或其他结果可能因具体运营环境而异。