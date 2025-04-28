为解决眼前的技术挑战并为未来的业务战略创造有利条件，这家北欧电信运营商与 Compose IT 和 IBM 合作，实施了基于 IBM® Cloud Pak for AIOps 的 Compose 运营平台。

Compose 运营平台是一个完整的交钥匙解决方案，旨在帮助电信公司全面掌握其性能数据和依赖关系，从而优化事件管理和补救措施。底层的 IBM Cloud Pak for AIOps 可将信息从现有系统和警报触发器直接路由到该平台，后者则可在单个表示层中收集、整理和管理信息。

OSS 架构师评论道，“Compose IT 在非常紧迫的期限内解决了我们旧版解决方案的问题，他们的专业精神和专业知识给我们留下了深刻印象。”

以前隔离在不同应用程序中的警报现在显示为一个统一的列表。该解决方案支持警报依赖性、相关性、优先级等，并提供有助于减少手动任务的自动化功能。

NOC 经理说：“过去，当代理开始轮班时，他们会花时间查看一长串警报，检查'这是什么，那是什么'，只是为了获得控制感。这样很容易错过一个重要的警报。借助 Compose 运营平台，我们使用分组和自动化来使其更易于理解和完成任务。”

此外，Compose 平台还有助于提高不同团队之间的可见性和协作能力。NOC 主管进一步解释道，“旧版系统独立运行且难以共享任务，但现在我们可以打开另一个人的警报列表，及时为其提供帮助。从管理视角看，Compose 运营平台同样出色：可一览代理人的十行警报清单状态是否最新，在其午休时工作也能被他人即时接管。”