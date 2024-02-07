Nordea Bank 负责为北欧地区的数百万客户提供储蓄账户、贷款和养老金计划等日常银行服务，并通过商业与企业银行业务、批发银行业务以及财富管理来促进小型与大型企业的发展。为支持其任务关键型银行系统，Nordea Bank 依赖数百个 IBM Db2 数据库，而这些数据库运行于其数据中心内众多物理服务器上的多个操作系统上。

Nordea Bank 首席 IT 基础设施专家 Björn Söderlund 解释说："我们运行着一个非常庞大和复杂的企业 Db2 环境，而它是我们很多关键服务的基础所在。我们的核心与私人银行系统、主数据和传统客户数据以及支付与反洗钱系统均运行于 Db2 上。

此前，Nordea Bank 的 DBA 使用内部开发的脚本来收集有关 Db2 实例性能的数据。对这些脚本进行编码和维护十分耗时，而每次将新的数据库实例添加到此环境中时，还须更新脚本以确保正确捕获新数据。

当该银行着手启动一个重大项目，以便通过将大部分基础设施迁移到新的数据中心来整合并简化其 IT 资源时，数据库管理 (DBA) 团队发现了寻找更智能、更快速的手段来监控其数据库并减轻维护负担的机会。

“确保数据库实例的正常运行和高性能对确保我们遵守财务法规并提供无缝式客户服务都至关重要。然而，监控所有数据库、发现错误并快速更正对 DBA 来说却是一项挑战。如果数据库运行缓慢、遭遇停机或配置有误，我们就需要快速掌握相关情况。”

Björn Söderlund 解释道：“我们需要一种新方法来管理 Db2 设置，尤其是当我们现在开始使用 HADR 和 pureScale 等高级功能时。我们正在寻找一种软件解决方案，以期让我们能快速、详细地了解 Db2 性能，并能更精细监控这些新的数据库功能。”