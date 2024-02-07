针对数百个支撑任务关键型 IT 系统的数据库实例，Nordea Bank 的数据库管理员 (DBA) 正不断致力于优化性能和可用性。IBM 技术可提供对查询和配置问题的可行见解，从而支持快速故障排除，以保持系统响应能力和数据安全。
Nordea Bank 负责为北欧地区的数百万客户提供储蓄账户、贷款和养老金计划等日常银行服务，并通过商业与企业银行业务、批发银行业务以及财富管理来促进小型与大型企业的发展。为支持其任务关键型银行系统，Nordea Bank 依赖数百个 IBM Db2 数据库，而这些数据库运行于其数据中心内众多物理服务器上的多个操作系统上。
Nordea Bank 首席 IT 基础设施专家 Björn Söderlund 解释说："我们运行着一个非常庞大和复杂的企业 Db2 环境，而它是我们很多关键服务的基础所在。我们的核心与私人银行系统、主数据和传统客户数据以及支付与反洗钱系统均运行于 Db2 上。
此前，Nordea Bank 的 DBA 使用内部开发的脚本来收集有关 Db2 实例性能的数据。对这些脚本进行编码和维护十分耗时，而每次将新的数据库实例添加到此环境中时，还须更新脚本以确保正确捕获新数据。
当该银行着手启动一个重大项目，以便通过将大部分基础设施迁移到新的数据中心来整合并简化其 IT 资源时，数据库管理 (DBA) 团队发现了寻找更智能、更快速的手段来监控其数据库并减轻维护负担的机会。
“确保数据库实例的正常运行和高性能对确保我们遵守财务法规并提供无缝式客户服务都至关重要。然而，监控所有数据库、发现错误并快速更正对 DBA 来说却是一项挑战。如果数据库运行缓慢、遭遇停机或配置有误，我们就需要快速掌握相关情况。”
Björn Söderlund 解释道：“我们需要一种新方法来管理 Db2 设置，尤其是当我们现在开始使用 HADR 和 pureScale 等高级功能时。我们正在寻找一种软件解决方案，以期让我们能快速、详细地了解 Db2 性能，并能更精细监控这些新的数据库功能。”
在研究多家供应商出品的数据监控工具后，Nordea Bank 最终选择了 IBM Data Server Manager 来帮助其 DBA 更智能、高效地开展工作。
Björn Söderlund 阐述道：“找到一种能深入洞察我们的数据库并与我们现有的 IBM Tivoli Monitoring 软件相集成的解决方案非常重要。同时，该软件还可跟踪我们 IT 架构其他方面的性能。
“我们与 IBM 已有多年的合作经验，而 Data Server Manager 更是能满足我们的所有要求。此外，由于该工具已纳入 Db2 Advanced Enterprise Edition，因此我们在实施该解决方案时不会产生任何额外成本。”
现在，Data Server Manager 已部署到 Nordea Bank 新数据中心的各个系统中。该解决方案可从每个 Db2 实例收集数据，并将其保存到中央存储库以形成有关数据库性能、可用性和配置的全面记录。该解决方案所监控的 Db2 数据库负责支持该银行的多个核心银行系统，以及通过 IBM InfoSphere Master Data Management 来管理的客户主数据。
然后，该解决方案会分析收集到的数据，并以警报和通知的形式向 DBA 团队提供快速、可行的信息。例如，当它检测到针对特定数据库的配置更改或有别于正确基线设置的任何差异时，它便可帮助 DBA 立即识别并更正这些问题。
Data Server Manager 还提供对高级数据库功能进行深入监控的功能，其中包括用于提高性能和可扩展性的 IBM Db2 pureScale，以及用于实现业务连续性的 IBM Db2 高可用性灾难恢复 (HADR)。
Björn Söderlund 继续说道：“Data Server Manager 的安装既十分快速又非常简便。仅仅几小时后，我们便启动并运行了该软件。而在 IBM 团队的专家指导下，我们还可遵循设置数据库监控配置文件的最佳实践。自此次实施以来，我们已进行多次升级，而每次引入的新功能也非常有用。
“与 IBM 开展合作依然是一种美妙的体验。我们与产品开发团队保持着牢固的关系，并且每月都会举行一次定期会议，以便讨论如何进一步丰富工具功能。他们始终乐于倾听我们的反馈，并专注于改善最终用户体验。”
随着 IBM Data Server Manager 开始监控其 Db2 环境，Nordea Bank 现在可从支持重要银行服务的数据库实例中获得稳定的高性能。
Björn Söderlund 解释道：“Data Server Manager 可让我们的 DBA 轻松实现对我们极其多样化 Db2 环境的深度控制。而其监控功能和警报则有助于我们了解整个企业的数据库性能，并通过尽快修复问题来保持无缝式用户体验。
“从客户体验的角度来看，高可用性对于我们的核心银行系统至关重要，同时也有助于我们实现监管目标。Data Server Manager 已成为帮助我们保持所需性能水平的重要工具。”
此外，Data Server Manager 还会密切监视 SQL 查询的性能，并助力 Nordea Bank 的开发人员对运行缓慢的所有代码进行故障排除。Björn Söderlund 表示："有了查询优化功能，我们就能轻松检测并更正限制我们从数据库快速检索数据的所有问题。我们可以查明相关问题是由查询本身的低效造成的，还是我们需要进行结构调整，比如添加新的索引。这有助于我们迅速采取行动。此外，我们还充分利用了历史 SQL 监控功能，它可让我们及时了解长时间等待或运行事件的最新情况，或者 SQL 是否使用了异常大量的计算资源。
他补充道：“配置管理现在也变得更为简单，并且所有问题都会立即呈现。比如，在升级或维护过程中出现配置更改且 DBA 忘记重置回基线设置时，Data Server Manager 便会通知我们，从而可以快速采取措施来解决此问题。这有助于确保最佳数据库性能并保持关键数据库环境的高度可用性，因为我们能快速修复所有故障以保持各系统始终在线。而其中至关重要的是，会影响我们任务关键型系统安全的人为错误风险也会保持在最低限度。”
由于 Nordea Bank 的 DBA 无需再花时间开发和维护数据收集脚本，因此他们便可将更多时间专注于支持关键业务应用程序。“由于实施了 Data Server Manager，一位 DBA 如今每年可节省约三周的时间，因为他们不再需要不断更新我们自行开发的监控工具”，Björn Söderlund 说道。
同时，该解决方案还可为 Nordea Bank 提供有关其各部门运行的每个应用程序所用数据库资源量的详细报告。借助这些精细数据，Nordea Bank 便能以比以往更为详尽和准确的方式来跟踪和分配 IT 成本。
Björn Söderlund 总结道：“未来，我们期待扩大与 IBM 的合作。我们希望推出 Data Server Manager 的后续更新，从而改进与我们的事件管理与警报工具的集成度。多亏 IBM 的专家支持，我们才得以改变数据库监控水平并减轻 DBA 的负担。”
Nordea Bank（ibm.com 外部链接）可为北欧地区、波罗的海国家以及俄罗斯的客户提供个人、商业与企业银行业务、批发银行业务以及财富管理服务。Nordea Bank 于 2001 年由分处瑞典、芬兰、挪威和丹麦的四家银行合并而成，其总部位于斯德哥尔摩，并通过 700 家分行为 1,100 万客户提供服务。该银行现有 30,000 名员工，其市值高居欧洲前十，且在英国、美国、中国、巴西和新加坡均设有分支机构。
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