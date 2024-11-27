新泽西州社区事务部 (NJDCA) 是一个州立机构，为地方代理机构提供行政指导、财政援助和技术协助。他们提供解决公众关切的计划和服务，包括消防、建筑和电梯安全、房屋检查、社区发展以及地方政府管理和财政。
该部门下设多个局和单位，负责对整个社区进行重要的安全检查，并执行适用的新泽西州法规：
NJDCA 借此机会，通过投资创新使其系统现代化，从而充分利用其核心业务应用程序的全部功能，创造可操作的洞察分析并加快决策速度。他们与 IBM Consulting for Microsoft 合作，创建了最先进的现代化云移动中心系统，以最佳方式管理注册、检查、执法、计费和付款流程。
他们所面临的主要挑战是：各个部门过时且往往基于纸张的检查流程、分散的 IT 基础设施以及劳动力和时间利用效率低下。此外，现有系统的维护费用高昂，经常出现故障，无法满足公众用户或政府雇员的需求。
NJDCA 寻求 IBM Consulting for Microsoft 的专业知识，以创建一个能够解决其问题的综合解决方案。
NJDCA 和 IBM Consulting 的合作为多个项目提供了基于云的检测解决方案。这个现代化的检查框架是使用 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 构建的，使机构能够有效地实现其目标并增强全州的公共安全。
解决方案组件包括：
新的检查解决方案提供了一系列旨在优化各种流程和提高整体效率的特性和功能，如自动通知、文件管理、用于财务和人员使用情况报告的高级分析，以及与房产相关的许可证监控。
新的基于云的检查解决方案通过优化工作流程和实现端到端流程的现代化，改善了公共安全和检查管理，同时提高了移动设备的使用率，使其更易于访问和使用。因此，NJDCA 实现了住房检查积压从多年减少到零至六个月。使用 NJDCA 的新检查解决方案，还将电梯检测周期时间缩短了 90%。
作为新平台的一部分，所有数据现在都通过 Microsoft Government Cloud 集中管理，这是一个安全系数极高的环境，可解决各种遗留系统、数据安全和合规问题。通过使用 Microsoft Azure 将 Power Pages 与新泽西州政府的支付系统集成，大大改善了支付管理。这种集成通过快速支付等功能增强了用户体验，用户无需登录即可查看账单详情并进行支付。
此外，收入管理通过 Microsoft Power Automate 实现了自动化，从而降低了成本，节省了时间，并消除了计费、打印分发、邮资处理和监控程序中可能出现的人为错误。住房检查计划的收入增长了 46%，消防安全检查计划的收入增长了 15%。此外，这次转型还为该机构提供了由 Microsoft Power BI 支持的最先进的商业智能 (BI) 仪表板和报告功能。
作为这一现代化计划的延续，IBM Consulting for Microsoft 目前正在实施基于 Azure Open AI 的调度优化、检查员和检查状态的实时可见性以及移动离线功能。
新泽西州社区事务厅 (NJDCA) 是一个州政府机构，旨在为地方政府、社区发展组织、企业和个人提供行政指导、财政支持和技术援助，以提高新泽西州民众的生活质量。NJDCA 提供应对公众关心问题的计划和服务，包括消防和建筑安全、住房建设、社区规划和发展以及地方政府管理和财政。
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