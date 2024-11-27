新泽西州社区事务部 (NJDCA) 是一个州立机构，为地方代理机构提供行政指导、财政援助和技术协助。他们提供解决公众关切的计划和服务，包括消防、建筑和电梯安全、房屋检查、社区发展以及地方政府管理和财政。

该部门下设多个局和单位，负责对整个社区进行重要的安全检查，并执行适用的新泽西州法规：

消防法规执行局 负责检查高层建筑和可能造成生命危险的建筑（如多层中庭、工业厨房等）。他们还负责管理公共教育计划和监督消防员培训。





负责检查高层建筑和可能造成生命危险的建筑（如多层中庭、工业厨房等）。他们还负责管理公共教育计划和监督消防员培训。 房屋检查局确保对酒店和公寓等多住户建筑进行适当维护，以保障居民的健康、安全和福祉。





房屋检查局确保对酒店和公寓等多住户建筑进行适当维护，以保障居民的健康、安全和福祉。 电梯安全部门负责监督电梯是否符合安全标准，以防范与设备和维护有关的伤害风险。

NJDCA 借此机会，通过投资创新使其系统现代化，从而充分利用其核心业务应用程序的全部功能，创造可操作的洞察分析并加快决策速度。他们与 IBM Consulting for Microsoft 合作，创建了最先进的现代化云移动中心系统，以最佳方式管理注册、检查、执法、计费和付款流程。

他们所面临的主要挑战是：各个部门过时且往往基于纸张的检查流程、分散的 IT 基础设施以及劳动力和时间利用效率低下。此外，现有系统的维护费用高昂，经常出现故障，无法满足公众用户或政府雇员的需求。