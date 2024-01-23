如今，分布在全球各地的 6,000 多名最终用户需要访问 NI 的代码库和软件版本。其中包括持续开发代码库的 2,000 名开发人员、需要访问导出和安装程序的产品和测试团队，以及需要访问完整发行包的销售和营销团队。为保证开发周期的高效性和连续性，任何远程站点的所有代码库更新都需要与中央数据中心同步，然后再同步回远程办公站点。

NI 的代码存储库已增加到超过 300 TB，其中每个文件的大小从 1 KB 到 32 GB 不等，平均大小为 0.5 MB。基于 HTTP 的不可靠数据传输迫使团队不得不等待几天才能接收和处理软件版本，这将影响到工作效率，并最终对客户响应时间产生不利影响。

