NI 利用 IBM Aspera® 获得专利的高速传输技术，从位于德克萨斯州奥斯汀的集中式数据中心同步全球各地团队之间的大型软件版本，从而显著加速了其日复一日的开发工作。这一部署使得开发时间线和成本都更加可预测，同时降低了交付风险。现在，NI 能够更好地响应客户需求，并最终能够更快地开发出创新产品和功能。
如今，分布在全球各地的 6,000 多名最终用户需要访问 NI 的代码库和软件版本。其中包括持续开发代码库的 2,000 名开发人员、需要访问导出和安装程序的产品和测试团队，以及需要访问完整发行包的销售和营销团队。为保证开发周期的高效性和连续性，任何远程站点的所有代码库更新都需要与中央数据中心同步，然后再同步回远程办公站点。
NI 的代码存储库已增加到超过 300 TB，其中每个文件的大小从 1 KB 到 32 GB 不等，平均大小为 0.5 MB。基于 HTTP 的不可靠数据传输迫使团队不得不等待几天才能接收和处理软件版本，这将影响到工作效率，并最终对客户响应时间产生不利影响。
NI 和 Aspera 团队合作开发了用于多站点数据传输和同步的定制解决方案，即使在网络安全和防火墙政策严苛且容易出现严重拥塞、延迟和数据包丢失的国家/地区，也能快速、安全地收集和分发大型软件版本。
带有 Aspera Sync 的 Aspera Transfer Server 软件现已部署在全球 17 个远程地点，且均无需更改 NI 的研发工作流程。该团队能够使用 Aspera Console 集中监控和管理整个传输环境。
借助 Aspera，NI 研发团队可以持续开发最新的软件版本。在过去 18 个月中，版本构建过程从平均 4 天缩短到 4 小时。由于交付时间表和成本可预测，且先前与开发构建过程相关的风险降低，因而团队能够更快响应客户需求，并更快地开展创新。
Aspera 解决方案还帮助解决了一个意外发生的严重问题，该问题会导致在临近季度结束时发生重大系统故障。利用 Aspera，NI 在数小时内快速恢复了所有文件，否则通常需要 4 天时间来恢复，这使其能够赶上关键运输期限，确保了季度收入。
NI（链接位于 ibm.com 外部）为工程师和科学家提供了一个以软件为中心的平台，该平台整合了模块化硬件和广泛的生态系统。利用这一经过验证的方法，用户能够牢牢地掌控在测试、度量和控制中加速系统设计所需定义的内容。NI 的解决方案有助于构建超出需求的高性能系统、快速适应变化并最终改善整个世界。
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2018 年 1 月在美国制作。
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