Moderna 是一家领先的制药与生物技术公司。作为信使 RNA (mRNA) 药物和疫苗领域的先驱，该公司采用人体内至关重要的 mRNA 分子来治疗和预防疾病。如今，Moderna 正通过与 IBM 建立研究与技术合作伙伴关系，探索量子计算在 mRNA 药物设计中的应用。

人体含有超过 10 万种蛋白质，每一种蛋白质都来源于 mRNA。数十年来，科学家们一直认为 mRNA 有望成为新型药物的基础，这类药物能在细胞功能的最基本层面治疗疾病。Moderna 始终走在行业前沿，致力于将洞察分析付诸行动。

该公司利用 mRNA 技术引导细胞生成蛋白质，从而预防或治疗以往无法治愈的疾病。

虽然传统计算机是 mRNA 开发的强大工具，但其在解决算力密集型问题时存在局限性。量子计算则为应对这些挑战提供了极具前景的新方案，在现有算法达到极限的领域，与传统方法实现高效互补。

Moderna 所面临的关键挑战是开发 mRNA 技术指令，以准确引导人体生成可治疗疾病的蛋白质。对于任意特定蛋白质，可能存在大量天文数字级别的潜在 mRNA 编码序列，使得优化任务越发复杂。

为了解决 mRNA 的医学问题，研究人员首先要确定与疾病有关的生物学机制，并确定哪种蛋白质可以调节该过程。然后，他们要识别编码该蛋白质的核苷酸序列。除了对蛋白质进行编码外，研究人员还需确保序列在人体内维持稳定。他们还要确保其足量生成以维持效力，同时避免引发不必要的免疫反应。因此，需要深入了解细胞化学且具备强大的计算能力，以便筛选数百万种潜在核苷酸序列以寻获合适的序列。

Moderna 在分子化学研究方面采用了快速且可扩展的手段，但该公司始终致力于寻求优化 mRNA 药物开发过程的途径。这一动力促使 Moderna 在量子计算技术即将实现实际应用之际，率先拓展其专业能力。

“我们的目标是改善人类健康。”Moderna 量子算法与应用科学副总监 Alexey Galda 说，“我们认为，探索包括量子计算在内的各类可用工具对于加速当前研发进程至关重要，而非等待未来这项技术完全成熟。”