Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. 将可持续发展定位为一项关键的管理问题，并继续通过多种业务活动来解决它。该公司提供“农民 360° 链接”，通过将非洲赞比亚的棉农（生产者）与日本的消费者联系起来，创造新的可持续发展体验。该系统利用区块链技术，将产品原材料的旅程可视化，并通过向消费者传达生产者的想法和故事来提升产品价值。它还允许消费者通过该平台直接支持生产者。取得这一成功的关键是开发同时适合生产者和消费者的移动应用程序，并将双方联系起来；生产者由于通讯环境不佳而往往不熟悉智能手机，而消费者可以接触到产品。该公司选择 IBM 作为应用程序开发的共同创造合作伙伴。该系统是基于全面的用户测试和 IBM® Garage 专家丰富的经验实现的，引起了广泛关注，目前已被众多领先服装品牌使用。