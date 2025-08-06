Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co. 将可持续发展定位为一项关键的管理问题，并继续通过多种业务活动来解决它。该公司提供“农民 360° 链接”，通过将非洲赞比亚的棉农（生产者）与日本的消费者联系起来，创造新的可持续发展体验。该系统利用区块链技术，将产品原材料的旅程可视化，并通过向消费者传达生产者的想法和故事来提升产品价值。它还允许消费者通过该平台直接支持生产者。取得这一成功的关键是开发同时适合生产者和消费者的移动应用程序，并将双方联系起来；生产者由于通讯环境不佳而往往不熟悉智能手机，而消费者可以接触到产品。该公司选择 IBM 作为应用程序开发的共同创造合作伙伴。该系统是基于全面的用户测试和 IBM® Garage 专家丰富的经验实现的，引起了广泛关注，目前已被众多领先服装品牌使用。
Mitsui & Co. 提供“农民 360° 链接”，这是一个农产品可追溯系统，通过区块链技术，直接将非洲赞比亚使用可持续农业方法种植棉花的农民与购买此类棉花制成的服装产品的日本消费者联系起来。实现该系统的挑战在于开发一款移动应用程序（“田地应用程序”），供在赞比亚当地购买棉花的种植经理使用，同时开发一款供日本消费者使用的消费者应用程序。前者需要易于使用，即使对于不熟悉智能手机的领域中的人士来说也是如此，并且即使在信号覆盖较差的地区也必须能够顺利工作。后者需要一种对于发达国家或地区的用户来说简单并且与服装产品形象相协调的用户体验 (UX) 和用户界面。
Mitsui & Co. 宣布选择基于 SaaS 的可追溯性系统 Transparent Supply 和 IBM® Supply Chain Intelligence Suite 作为区块链平台。该公司还选择 IBM 作为应用程序开发的共同创造合作伙伴。做出此选择的原因是该提案的完成度很高，包括对赞比亚当地的详细了解，以及许多技术理念和知识，有助于创建最好的应用程序。该田地应用程序的开发由 IBM 专家亲临现场进行，并根据当地用户的 IT 素养和通讯环境进行了反复测试和修改。而消费者应用程序是在吸纳了测试用户的反馈后构建的，IBM 专家还为当地工程师提供技能转换，以便于内部生产。
2022 年 4 月，大约 3,000 个农场开始使用田地应用程序。时尚品牌 Ron Herman 在 2023 年 4 月、BEAMS 在同年 8 月都开始销售使用“农民 360° 链接”的服装产品。未来支持当地其他农民的活动也即将推出。这个概念得到了许多公司的支持，Mitsui & Co. 打算进一步扩大合作。为此，该公司将继续增强应用程序的功能，同时还考虑将“农民 360° 链接”扩展到欧洲等其他地区，以及将其应用于可可豆和咖啡豆等其他作物。
