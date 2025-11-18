IBM 和 MII 构建了一款解决方案，使客户能够克服旧版系统的挑战
Mitra Integrasi Informatika (MII) 是来自印度尼西亚的 IBM 构建合作伙伴，专注于为企业提供强大的集成解决方案，尤其面向银行和金融领域。作为交易和应用集成环境中的关键参与者，MII 希望帮助企业成功应对复杂低效的旧版系统带来的挑战。
许多拥有庞大企业级 IT 环境的公司，需要进行大量的设置和维护工作，以优化系统集成。这种复杂程度导致对熟练员工的严重依赖并增加操作复杂性。交易信息的访问效率低下以及各类应用和服务之间的连接不畅，会导致服务中断、阻碍协作，并放慢数字化转型的推进速度。这些挑战可能会显著阻碍公司利用实时数据和简化流程的能力，最终影响客户满意度和整体业务表现。
MII 认识到需要一种整合解决方案来解决这些整合挑战，并帮助企业快速适应不断变化的业务需求并保持竞争优势。
通过使用 webMethods 缩短了整合项目的周期
使用 webMethods 进行集成时，IT 支持请求减少
MII 与 IBM 合作，打造了一款具有数据、应用及混合云集成功能的动态 iPaaS 解决方案：KOMI。MII 之所以选择 IBM，是因为其提供强大的混合集成解决方案、丰富的行业经验以及稳固的构建合作伙伴关系。他们以 IBM® webMethods Hybrid Integration 平台作为 MII 专用集成解决方案的基础。
MII 与 IBM 的合作始于对印度尼西亚现有企业环境及新支付基础设施需求的全面评估。IBM 的专家团队与 MII 密切合作，设计了定制化的集成解决方案，以应对复杂的银行和金融业务的特定挑战，包括连接核心交易信息系统和各类面向客户的渠道。该解决方案旨在支持诸如印尼银行快速支付系统 (BI-FAST) 等功能，该系统于 2021 年 12 月上线。
通过 WebMethods 技术，KOMI 用户可使用的开箱即用功能包括：
IBM webMethods 和 KOMI 为银行和金融服务客户提供了多种功能和优势。
自助服务整合：非开发人员和非技术用户也可以在无需编写代码的情况下构建、配置和管理集成，显著减少对 IT 部门的依赖，并加快集成项目的进度。
集中式数据管理：通过利用 webMethods，KOMI 将交易信息汇集到集中位置，最大限度地减少由于数据和应用不兼容导致的服务中断，并提升数据可访问性。用户现在可以在需要时访问所需的数据。
混合云整合：KOMI 构建在混合云计算之上，减少了对本地集成硬件的需求，降低资本支出并简化运营复杂性。
自动化工作流：IBM webMethods 令使用 KOMI 的企业能够创建连接应用程序的工作流程，简化流程并自动化重复任务，使用户能够专注于更高价值的工作，从而提升整体生产力。
内置 API 管理：IBM webMethods 的 API 功能使 KOMI 能够在整个生命周期中提供更具可扩展性和安全性的 API 管理解决方案，免去了自定义 API 发布或整合其他服务 API 的需求。
IBM webMethods 的订阅定价模式使其成为传统集成解决方案的具有成本效益且可扩展的替代方案。通过利用 IBM 的 webMethods 平台，KOMI 为其用户数据创建了单一可信信息源，改进了应用程序之间的连接性，并提高了业务的整体敏捷性。这使 MII 的客户能够专注于提供更好的客户体验、推动其业务增长和创新。
得益于 IBM webMethods 和 KOMI 的整合功能，银行和金融服务公司现在可以更有效地分配资源，并专注于战略计划。
根据 2024 年 Forrester Consulting 报告1，KOMI 用户可以预计集成项目周期将缩短 40%，与集成相关的 IT 支持请求将减少 30%。KOMI 用户的日常工作环境也显著改善，员工现在能够在各应用程序之间无缝访问和共享数据。这促进了更紧密的合作和更简化的流程，最终打造了一个更加敏捷和反应更迅速的组织。
作为 webMethods 价值的证明，一家已采用 KOMI 的公司的首席信息官表示：“借助 IBM webMethods 解决方案，我们不仅简化了集成环境，还开启了创新的新机遇。我们的团队现在可以专注于创造业务价值，而不是应对集成的复杂性。”
银行和金融行业也注意到了 KOMI 的成功。利用 KOMI 的公司为数字化转型树立了标杆，展示了基于混合云的集成在提升业务敏捷性和客户满意度方面的强大作用。
MII 计划深入了解 IBM webMethods 和 KOMI 的功能，集成其他应用程序和服务，继续推动客户的数字化转型之旅。IBM 仍将是一个重要合作者，持续提供支持和专业知识，以确保 MII 能够继续成功充分利用 webMethods 的全部潜力。
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII) 是上市公司 PT. Metrodata Electronics, Tbk 的子公司，成立于 1996 年。MII 总部位于印度尼西亚，专注于为企业和公司提供信息与通信技术 (ICT) 服务。该公司提供的服务包括基础设施、ICT 托管服务、系统集成以及全方位企业资源规划 (ERP) 实施。MII 还提供基于行业最佳实践的 ICT 管理和咨询服务。
了解 IBM 的 webMethods 如何帮助简化应用集成、增强敏捷性和提高效率。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标及 webMethods 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。