MII 与 IBM 合作，打造了一款具有数据、应用及混合云集成功能的动态 iPaaS 解决方案：KOMI。MII 之所以选择 IBM，是因为其提供强大的混合集成解决方案、丰富的行业经验以及稳固的构建合作伙伴关系。他们以 IBM® webMethods Hybrid Integration 平台作为 MII 专用集成解决方案的基础。

MII 与 IBM 的合作始于对印度尼西亚现有企业环境及新支付基础设施需求的全面评估。IBM 的专家团队与 MII 密切合作，设计了定制化的集成解决方案，以应对复杂的银行和金融业务的特定挑战，包括连接核心交易信息系统和各类面向客户的渠道。该解决方案旨在支持诸如印尼银行快速支付系统 (BI-FAST) 等功能，该系统于 2021 年 12 月上线。

通过 WebMethods 技术，KOMI 用户可使用的开箱即用功能包括：

通过本地在线转账网络实现资金转移，并对所有交易进行实时监控

帮助团队实施 BI-FAST 第 1 阶段和第 2 阶段，支持 API 连接，并助力实现快速且安全的交易

便于管理和监控虚拟账户交易，并管理银行发行的银行卡

提供一个统一平台进行账单支付，支持开放 API 的采用，并能够以高效、安全且可扩展的方式管理和使用 API

IBM webMethods 和 KOMI 为银行和金融服务客户提供了多种功能和优势。

自助服务整合：非开发人员和非技术用户也可以在无需编写代码的情况下构建、配置和管理集成，显著减少对 IT 部门的依赖，并加快集成项目的进度。

集中式数据管理：通过利用 webMethods，KOMI 将交易信息汇集到集中位置，最大限度地减少由于数据和应用不兼容导致的服务中断，并提升数据可访问性。用户现在可以在需要时访问所需的数据。

混合云整合：KOMI 构建在混合云计算之上，减少了对本地集成硬件的需求，降低资本支出并简化运营复杂性。

自动化工作流：IBM webMethods 令使用 KOMI 的企业能够创建连接应用程序的工作流程，简化流程并自动化重复任务，使用户能够专注于更高价值的工作，从而提升整体生产力。

内置 API 管理：IBM webMethods 的 API 功能使 KOMI 能够在整个生命周期中提供更具可扩展性和安全性的 API 管理解决方案，免去了自定义 API 发布或整合其他服务 API 的需求。

IBM webMethods 的订阅定价模式使其成为传统集成解决方案的具有成本效益且可扩展的替代方案。通过利用 IBM 的 webMethods 平台，KOMI 为其用户数据创建了单一可信信息源，改进了应用程序之间的连接性，并提高了业务的整体敏捷性。这使 MII 的客户能够专注于提供更好的客户体验、推动其业务增长和创新。